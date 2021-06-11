Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Экскурсия начинается с выставки “Секреты красоты: век XIX – век XXI”, которая рассказывает об истории фабрики, основанной французом Альфонсом Ралле в 1843 году.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В 1857 году Ралле возвращается во Францию, а в России фабрику возглавляет Эдуард Бо – русский француз, сын наполеоновского солдата Жана-Батиста Бо, попавшего в плен и осевшего в России. В конце XIX века на фабрику в качестве лаборанта пришел сын Эдуарда Эрнест, которому было тогда девятнадцать лет. В 1907 году Эрнест стал ведущим парфюмером предприятия.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В 1912 году, к столетию Отечественной войны 1812 года, Эрнест Бо создает одеколон «Букет Наполеона», представленный на выставке. Этот аромат приносит первую славу молодому парфюмеру. После революции Эрнест уезжает из России во Францию. В 1921 году состоялось его знакомство с Коко Шанель. Датой создания самых знаменитых духов в мире считается 5 мая того же года.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В 2021 году на фабрике запустили новую тематическую экскурсию «Великий москвич Эрнест Бо», посвященную столетнему юбилею парфюма.

По словам экскурсовода, научного сотрудника «Свободы», Екатерины Лапшиной, духи Chanel No.5 могли быть созданы в Москве, но слава досталась Парижу.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В 1855 году фабрика получила престижное звание “Поставщика Двора Его Императорского Величества”. А здание в Бутырках, где сегодня располагается производство, было построено в 1899 году.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Атрибуты женского будуара того времени: рамки с фотографиями, зеркальца, перчатки, шкатулки.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В 1917 году Товарищество «Ралле и Ко» было национализировано и переименовано в «Государственный мыловаренный завод №4». Из-за гражданской войны спрос на парфюмерию и косметику резко сократился и завод стал выпускать только мыло, как и многие другие похожие предприятия. С 1922 года завод стал называться «Государственной мыльно-косметической фабрикой «Свобода».

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

К 1940 году на “Свободе” производили 30 видов мыла различного назначения, средства для бритья, гигиены, кремы, включая гигиенические товары для спортсменов. Около 10% продукции шло на экспорт.

Во время Великой Отечественной войны была эвакуирована часть оборудования, производство перепрофилировано, и фабрика, кроме средств гигиены выпускала оборонную и военную продукцию: глицерин для авиации, взрывчатые вещества, горючую смесь, гильзы, запалы для гранат и другие.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Детский крем, которым мазали многие поколения советских детей, «Свобода» начала выпускать в 1954 году, всего произведено более 420 млн тюбиков.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Сегодня «Свобода» выпускает более 400 наименований продукции – мыла, косметики, зубных паст и шампуней, на предприятии работает свыше 600 человек.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

В ходе экскурсии посетителям показывают цеха, где варят знаменитое мыло “Тик так”, первая партия которого была выпущена еще в 1978 году. Автор первой этикетки – художник из Москвы Алексей Безруков.

Фото: Picasa

А вот так выглядит цех варки крема «Балет». Кстати, процесс занимает четыре часа, но после этого готовый крем еще несколько дней отстаивается для проверки качества.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Завершает экскурсию мастер класс, например, по ручной шлифовке и упаковке мыла. Результат собственных трудов гости забирают с собой.

В ближайший год косметическая фабрика "Свобода" планирует расширить производство и переехать из района Савеловского вокзала в Медведково, где будет построен современный комплекс производств. Поэтому тем, кто хочет увидеть историческое здание фабрики, стоит поторопиться. Экскурсии проводятся ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, их продолжительность — полтора часа.

Фото: Интерфакс / Вера Казанцева

Стоимость билета 720 рублей для взрослых, льготного – 360 рублей.