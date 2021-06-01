Оперштаб РФ объявил 1 июня о возобновлении с 10 июня регулярного авиасообщения с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерных рейсов в Албанию. Также увеличено число авиарейсов в Белоруссию, Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан, Таджикистан, Египет и Сербию.

«Относительно положительные факторы – это увеличение числа рейсов в Грецию, хотя это только Афины, увеличение частот на Каир. Разрешение на перевозку в Хорватию, хотя это только Загреб, но уже по крайней мере это не грузопассажирские рейсы. Также отмечу прямые рейсы в Армению и Узбекистан, потому что это туристические направления, но не очень емкие. Миллионных потоков не будет, но хоть что-то можно продавать. Сюда же Марокко, но там сложно с логистикой до курортов. Ну и чартеры в Албанию», — сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Цены на направления не будут низкими

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Как отметила эксперт, цены на туры на всех вновь открытых направлениях однозначно вырастут по сравнению с 2019 годом из-за ограниченной авиаперевозки

«Туры точно будут дороже, потому что объем перевозки напрямую влияет на цены», -сказала она.

В пресс-службе туроператора «Интурист» подтвердили информацию о подорожании за счет авиаперевозки отметив, что в компании цены на наземное обслуживание меняться не будут.

Албания без визы и ПЦР-тестов

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Чартерное авиасообщение с Албанией по решению оперштаба будет осуществляться по маршруту Москва-Тирана раз в неделю. ПЦР-тест для въезда в страну не понадобится.

Кроме того, правительство Албании до конца 2021 года отменило визы для российских туристов. Безвизовый период длится 90 дней с момента въезда на территорию страны на срок до полугода.

«Албания – морское безвизовое направление. Понятно, что какой-то ручеек туристов туда будет, какой-то спрос будет. Но это не емкое направление, в отличие, например, от Египта. Это маленькая страна, маленькое побережье с небольшим гостиничным фондом», — пояснила Ломидзе.

Как отметила исполнительный директор АТОР, в допандемийные годы турпоток в Албанию был меньше 10 тыс. человек.

В пресс-службе туроператора «Интурист» считают, что в условиях отсутствия альтернатив Албания будет пользоваться спросом, в компании вновь планируют продавать туры в страну. «Раньше мы предлагали Албанию, но закрыли ее из-за отсутствия спроса. Сейчас планируем, несмотря на то, что всего один рейс в неделю», — сообщили в компании.

Ближайший к Тиране курорт на Адриатическом побережье – Дуррес. Время в пути до него автотранспортом составляет чуть больше 30 мин, из аэропорта ходит шаттл. Стоимость билета в один конец около 4 евро, на такси – от 20 евро.

По данным сервиса по бронированию гостиниц Booking.com, большинство отелей на курорте предлагают размещение с завтраками, единицы – с завтраками и ужинами. Гостиница VH Belmond Durres Hotel & Beach 4* на первой линии предлагает размещение на двоих на неделю с 14 по 20 июня по системе «все включено» за 55,8 тыс. рублей. VM Resort & SPA 5* на тех же условиях обойдется в 92,6 тыс. рублей.

Отели 3* можно найти с завтраками на те же даты за 16-26 тыс. рублей, четверки – 24-40 тыс. рублей.

Хорватия

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Хорватия открыта для российских путешественников, туристическую визу в страну можно оформить уже с 1 апреля.

С 10 июня разрешено будет выполнять два рейса в неделю из Москвы в Загреб.

Въезд возможен со справкой с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за три дня до поездки. Или после сдачи тестов на антитела, которые между собой признают страны-члены ЕС. Также можно будет въехать с сертификатом о вакцинации сроком действия до 6 месяцев (в том числе и «Спутник V») или справкой о перенесенном COVID-19. Документы должны быть на английском языке. Также перед вылетом нужно заполнить специальную форму на сайте Министерства туризма Хорватии.

Все гости, прибывающие в Хорватию, должны иметь при себе оплаченный ваучер на проживание в отеле.

Как рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе туроператора TUI Россия, направление пользовалось большим спросом в допандемийное время. «На лето 2020 года мы даже планировали расширять полетную программу из-за большого интереса туристов к Хорватии. Пока авиасообщение было закрыто, мы могли реализовывать только наземное обслуживание. Между тем, сейчас мы ожидаем заметный рост спроса на отдых в Хорватии, в том числе и из-за ограниченного количества стран, доступных для туристов», — уточнили в компании.

Ближе всего к Загребу курорты Риека, Опатия, ехать на автобусе от аэропорта примерно 2,5 часа. Стоимость билета – около 12 евро.

По данным сервиса Booking.com, забронировать номер на двоих в Риеке с 14 по 20 июня можно от 24,4 тыс. рублей в отеле категории 3* с завтраками. На аналогичных условиях 4* начинаются от 59,6 тыс. рублей. Но мест на курорте немного.

В Опатии на эти даты также почти не осталось свободных мест, однако еще можно забронировать номер в Hotel Galeb 3* за 52,6 тыс. рублей на двоих с завтраками. Boutique Hotel Mali Raj 4* предлагает размещение уже от 61 тыс. рублей.

Марокко

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С 10 июня запланированы рейсы Москва-Рабат два раза в неделю. Российским туристам для посещения страны нужен ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. Справка может быть на английском, французском или арабском языках. Также потребуется бронь отеля или приглашение от принимающей компании.

Как сообщила Ломидзе, в Марокко туристам будет довольно трудно добраться до курортов. Так, крупнейший курорт страны Агадир находится в 5,5 часах езды от Рабата.

В свою очередь, в «Интуристе» пояснили, что в Марокко можно будет сделать внутренний перелет на курорты, а если нужна экскурсионная программа по городам, то трансфер на курорты не потребуется.

«Спрос на направление до пандемии был стабильным, однако надо понимать, что это немассовое направление. Тем не менее, мы рассчитываем, что интерес к экскурсионным турам в Марокко на регулярных рейсах будет заметен уже с момента открытия полетов», — добавили в пресс-службе.

Ливан

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Небольшая страна на берегу Средиземного моря – непопулярное и немассовое направление, которое выбирают искушенные туристы либо те, кому по каким-то причинам нужно именно в эту страну.

Рейсы из Москвы в Бейрут будут выполняться раз в неделю. Для въезда в страну потребуется виза, ее можно оформить по прибытии или в посольстве.

Для въезда нужно заполнить форму на сайте комитета по предотвращению распространения коронавируса, загрузить мобильное приложение covidlebtrack и приобрести страховку, покрывающую ковид.

Также необходимо сделать ПЦР-тест не ранее, чем за 96 часов до вылета, и еще один платный тест по прибытии в аэропорт Бейрута. Детям до 12 лет тесты не нужны. Туристам, которые планируют путешествовать по стране меньше недели, нужен только тест по прибытии. Всем пассажирам нужно соблюдать самоизоляцию в течение 72 часов, за исключением тех, кто переболел ковидом и имеет при себе тест на антитела на английском языке.

Вакцинированным пассажирам также придется сдавать тест по прибытии.

До пандемии короновируса туры в Ливан на регулярных рейсах предлагал туроператор «Интурист». Как отметили в компании, это перспективное направление, но не для классического массового пляжного отдыха.

«Страна с богатым культурным наследием, до пандемии пользовалась спросом, однако количество рейсов значительно ограничивает возможности для путешествия в Ливан. В основном, мы будем предлагать пляжный отдых в отелях на курортах Средиземного моря», — рассказали в пресс-службе туроператора.

Греция

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В понедельник Греция продлила до 7 июня разрешение на въезд для российских туристов с прививкой, тестом или справкой о наличии антител. На данном этапе разрешено выполнять только по два регулярных рейса по маршруту Москва – Афины на взаимной основе, но с 10 июня их число вырастет до 8 в неделю.

Туристам для посещения страны необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа до вылета) или сертификат о прививке (в том числе «Спутником V») или справку о наличии антител к COVID-19 на английском языке. Справка о тестировании обязательна для детей от 5 лет. Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на ресурсе travel.gov.gr с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле.

Египет

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РФ так и не объявила о возобновлении чартерного авиасообщения с курортами Египта, разрешив до семи рейсов по маршруту Москва-Каир.

Между тем, это единственное из недорогих открытых пляжных направлений для массового отдыха.

Для въезда в Египет через Каир нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета.

Для посещения курортов Красного моря также потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Документ должен быть на английском языке с печатью и подписью врача, водяным знаком или штрих-кодом. Вместо печатной копии можно предоставить электронную. Рукописные справки не принимаются. Если пассажир не предъявит тест, соответствующий критериям, ему придется сдать анализ на коронавирус по прибытии за свой счет ($30).

Армения

Фото: pixabay.com

Из России в Армению можно добраться прямыми рейсами, с 10 июня их станет на один больше.

В Армению россияне могут въезжать со справкой о тесте на коронавирус, проведенном не позднее, чем за 72 часа до въезда, на армянском, русском или английском языках. При въезде осуществляется медицинский осмотр (дистанционное измерение температуры, внешний осмотр, дополнительный осмотр в случае наличия характерных для вируса клинических симптомов).

В случае, если у иностранного гражданина нет отрицательного теста на COVID-19, он должен пройти тестирование в аэропорту или пунктах отбора проб, расположенных в пункте пересечения сухопутной границы, и обязательно самоизолироваться до получения отрицательного результата исследования. Самоизоляция осуществляется по адресу, указанному в единой информационной системе электронного здравоохранения АРМЕД (в забронированных туристами гостиницах, апартаментах и т. д.). Результаты обследования ПЦР регистрируются в системе АРМЕД и предоставляются обследуемому не позднее чем в течение 48 часов.

Узбекистан

Для посещения Узбекистана нужна только справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки. Справка может быть как на русском, так и на английском. Карантина нет.

Грузия

Фото: vk.com/v_georgia

Грузия открывает сухопутные границы с 1 июня, теперь в страну можно будет въехать из соседних стран – России, Армении, Турции и Азербайджана. Добраться из Москвы до Тбилиси на автомобиле можно за 2 дня.

Сухопутные границы страны можно будет пересечь с сертификатом о полной вакцинации и отрицательным результатом ПЦР-теста или только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного за последние 72 часа. На третий день после пересечения границы необходимо будет провести повторный тест.

При этом власти рекомендуют туристам иметь медицинскую страховку.