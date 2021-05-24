Роспотребнадзор с 1 мая обязал туристов при возвращении из-за границы любым видом транспорта сдавать два ПЦР-теста в течение пяти дней и загружать их на портал госуслуг. Прежде действовало требование об одном тесте в течение трех дней.

Согласно требованиям ведомства, нужно зарегистрировать аккаунт на портале госуслуг, если его нет. В нем нужно указать ФИО и контактные данные, а также загрузить информацию по заграничному и российскому паспорту. До регистрации на рейс в Россию необходимо заполнить на портале анкету в разделе "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию" и предъявить на границе qr-код, который придет на почту, привязанную к государственному порталу. Также россияне могут заполнить бумажную версию анкеты в аэропорту прилета до прохождения пограничного контроля. Анкету необходимо отдать сотрудникам Роспотребнадзора перед выходом в зону получения багажа.

Фото: Госуслуги

В обеих анкетах помимо паспортных данных указываются страна, откуда прибыл турист, дата прибытия, номер рейса и место в самолете.

Детали сдачи двух ПЦР-тестов

Для размещения тестов в разделе "Здоровье" есть опция "Передача результатов теста на коронавирусную инфекцию".

Первый ПЦР-тест на коронавирус необходимо сдать в течение трех дней с момента прибытия. До получения результата необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту жительства. Повторное лабораторное исследование на COVID-19 должно быть сделано в срок до пяти дней с момента въезда. Интервал между первым и повторным анализом должен составлять не менее суток.

Важно отметить, что результат первого теста надо загрузить на портал госуслуг не позднее трех суток после прибытия, второго – не позднее 5 суток. Если оба теста будут отрицательными, то от гражданина ничего больше не требуется.

Если какой-либо из двух ПЦР-тестов окажется положительным, то нужно соблюдать двухнедельный карантин, после чего необходимо сдать тест еще раз. Если результат будет отрицательным, то самоизоляция снимается.

Фото: Pixabay.com

Между тем, как пояснили порталу "Интерфакс-Туризм" на горячей линии Роспотребнадзора, в случае болезни тест на коронавирус нужно сдать на 11 день и снова загрузить его на портал госуслуг.

"На 11 день к заболевшему на дом приходит бригада из медицинского учреждения, чтобы взять повторный анализ на ПЦР-тест. Результат этого теста нужно также загружать на портал госуслуг", — сообщили на горячей линии ведомства.

В Роспотребнадзоре также уточнили, что двойное ПЦР-тестирование обязательно и для россиян, у которых уже есть прививка от коронавируса.

За невыполнение требований Роспотребнадзора по сдаче двух ПЦР-тестов и загрузке результатов на портал госуслуг грозит штраф от 15 до 40 тыс. рублей.

Технические неполадки при загрузке тестов на госуслуги

В соцсетях Роспотребнадзора россияне часто жалуются на технические сбои при загрузке тестов на портале госуслуг и невозможность выполнить требование ведомства.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре пояснили, что если ссылка на загрузку ПЦР-теста выдает ошибку, то стоит сохранить скриншоты, подтверждающие технический сбой, и попробовать загрузить анализы вновь немного позже.

Двойное ПЦР-тестирование слишком дорого обходится

Многие туристы выражают недовольство тем, что введенное Роспотребнадзором двойное тестирование обходится слишком дорого. Второй тест по прибытии из-за рубежа приходится делать платно, потому что бесплатный анализ в поликлиниках положен раз в месяц на одно лицо. Причем в некоторых регионах это правило не действует или же запись на анализы не укладывается в даты после возвращения домой.

Фото: Pixabay.com

В результате туристам приходится делать тесты платно. Как утверждается на сайте Роспотребнадзора по Москве, в столице исследования на COVID-19 методом ПЦР выполняют 73 лаборатории. В лаборатории "Гемотест" в Москве ПЦР-тест стоит 2,3 тыс. рублей, в "Медси" — 2,3 тыс. в Москве и 3 тыс. рублей в Московской области, в "Инвитро" — 2,4 тыс. рублей. В менее крупных лабораториях цены могут быть чуть ниже.

Получается, что, помимо расходов на отдых, для семьи из 3 человек затраты на тестирование после возвращения из-за границы составят не менее 7 тыс. рублей в случае, если один из тестов удастся сдать по ОМС. А если не удастся – то они достигают 15 тыс. рублей. А если тесты нужно сдавать и для въезда в ту страну, куда путешествуют туристы, то расходы семьи только на тесты превысят 20 тыс. рублей.