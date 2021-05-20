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«Что касается условий въезда в Венесуэлу: виза не требуется на срок пребывания до 90 дней. Единственным требованием в связи с эпидемией COVID-19 остается тест ПЦР, который нужно сдать не ранее, чем за 72 часа до прилета. Документ должен быть на английском языке», — сообщил журналистам представитель венесуэльской авиакомпании Conviasa в Москве Жоан Сотильо.

Как отметил Сотильо, справку с отрицательным результатом теста нужно показать сотрудникам авиакомпании при вылете, без нее не пустят на борт. По прибытии в Венесуэлу россиянам придется сдать еще один тест на ковид. Платить отдельно за него не нужно, его цена включена в стоимость авиабилета. «Ждать результата теста в отеле не нужно, можно сразу ехать дальше. Результат анализа придет на почту. Также в аэропорту можно сдать экспресс-тест», — рассказал он.

Фото: pixabay.com

Представитель Conviasa также сообщил, что российским туристам с прививкой (в том числе и «Спутник V») не нужно сдавать тесты на коронавирус, от них потребуется только сертификат вакцинации на английском языке.

По его словам, туристу, у которого обнаружили коронавирус, придется соблюдать 15-дневный карантин, а также пройти курс лечения. Для этого в Венесуэле созданы специальные обсерваторы и клиники, подготовленные к приему заболевших ковидом. Сотильо подчеркнул, что в идеале лечение должна покрывать страховка, в противном случае туристу придется платить из своего кармана.

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«При этом пассажирам, которые используют Каракас как стыковку, например, для путешествия в Мексику, не придется сдавать ПЦР, если они не выходят в город, а идут сразу в транзитную зону», — пояснил он.

Кроме того, перед возвращением в Россию туристам также придется сдать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до вылета домой. Цена за него включена в стоимость обратного билета.

Напомним, граждане России, которые прибывают из-за рубежа, в настоящее время в обязательном порядке должны сдать два ПЦР-теста на коронавирус и загрузить скан результатов на портал госуслуг для дальнейшей передачи сведений в Роспотребнадзор.

Что посмотреть в Венесуэле

Фото: pixabay.com

Между тем, Сотильо добавил, что в Венесуэле есть все для пляжного отдыха, который так любят российские туристы.

«Теплое море, широкие пляжи, лето круглый год без выраженного сезона дождей, разнообразные тропические фрукты, а также уникальные природные ландшафты, наиболее известный из которых – самый большой в мире водопад Анхель недалеко от города Канайма, в котором вода падает с высоты около километра», — рассказал представитель Conviasa.

Фото: pixabay.com

По словам Сотильо, привлекательными местами для туристов могут стать Национальный парк Канайма на юго-востоке страны, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, архипелаг Лос-Рокес с аутентичным колоритом и возможностями пляжного отдыха, национальный парк Мочима, где можно заняться дайвингом, карстовые пещеры и другие достопримечательности.

Фото: pixabay.com

Также для российских путешественников Conviasa разработала турпакет, включающий перелеты из Каракаса в Канайму и на пляжный остров Маргарита с размещением в гостиницах 4* с полным пансионом. Двухнедельный отдых вместе с перелетом, размещением, питанием и экскурсией к водопадам Канаймы обойдется в 180 тыс. рублей на человека.

Фото: pixabay.com

Оперштаб РФ разрешил с 1 апреля возобновить прямое авиасообщение с шестью странами, в том числе с Венесуэлой. Первый прямой пассажирский рейс прибыл 3 мая из Москвы в Каракас и вернулся в Россию 15 мая. До пандемии прямые регулярные рейсы между Россией и Венесуэлой не выполнялись.