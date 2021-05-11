"Доля бронирований России в общем объеме составляет 41%, зарубежных направлений – 59%. Самыми востребованными курортами внутри страны на майские праздники стали Сочи, Анапа, Геленджик, а также курорты Кавминвод", — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Она отметила, что наибольшим спросом у туристов пользовались гостиницы категории 3-4*. Так, например, цены на туры с размещением в отеле "Золотой Берег" 3* в Анапе начинались от 24 тыс. на человека за 7 ночей. Тур с отелем "Гранд Сапфир" 4* на первой линии на майских праздниках стоил от 26 тыс. рублей на человека за неделю. В Сочи цены на туры варьировались по тем же критериям от 18 тыс. рублей за 3*, от 34 тыс. рублей на 7 ночей за 4*. В стоимость пакета входил также перелет с багажом, трансфер и медстраховка.

"Бронирования экскурсионных туров на майские праздники превзошли все ожидания. Первую позицию занял Калининград, далее Санкт-Петербург", — добавила Макаркова.

В пресс-службе "Интуриста" порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что 89% всех туристов на майские праздники отправились в путешествие по России и в республику Абхазия, которую можно посетить по российскому паспорту.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

"Майские праздники сюрпризов не принесли, большинство туристов предпочли отдохнуть в Сочи, Крыму, Санкт-Петербурге, Анапе, Геленджике, Кавминводах, в республиках Карелия и Татарстан, часть туристов отправилась на Алтай и в Тюменскую область", — рассказали в компании.

Средняя стоимость отдыха в Сочи составила 20,6 тыс. рублей с авиаперелетом и питанием на человека. В Крым средняя стоимость тура на майские праздники составила 19,9 тыс. рублей на аналогичных условиях, в Абхазию – 19,4 тыс. рублей.

В компании TUI Россия чуть больше трети бронирований туров (35%) пришлись на внутрироссийские направления, преимущественно на курорты Краснодарского края. Еще 15% туристов выбрали Абхазию. Средняя стоимость тура в Сочи составила 30 тыс. рублей с перелетом на чартерных рейсах.

Россияне на майские поехали на Кубу, Мальдивы и в ОАЭ

Как напомнила Макаркова, из-за закрытия с 15 апреля Турции и Танзании у туристов остался не такой уж большой выбор зарубежных направлений.

"Россияне бронировали Кубу (Варадеро), Мальдивы и ОАЭ. На всех курортах наиболее высоким спросом пользовались пятизвездочные отели. Средняя стоимость туров на Варадеро с размещением в гостиницах известных цепочек, таких как Melia, Iberostar (all inclusive) начинается от 73 тыс. рублей на человека при двухместном размещении на 7 ночей. Из развлечений на Кубе сейчас доступны только морские экскурсии – спросом пользовались морские прогулки и дайвинг", — пояснила она.

Продажи туров на Мальдивы у туроператора выросли более чем на 60% по сравнению с предыдущими годами. По словам Макарковой, на архипелаге традиционно востребованы отели 5* на базе all inclusive, а средняя стоимость отдыха в отеле 5* all inclusive составила 178 тыс. рублей на человека.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Среди арабских эмиратов туристы чаще всего выбирали Дубай и Шарджу. По данным Coral Travel, из-за отсутствия чартерных программ средняя стоимость туров на направлении выросла.

Аналогичный рейтинг наиболее популярных зарубежных направлений составили и в "Интуристе".

"Среди зарубежных направлений самым популярным впервые стала Куба, на втором месте ОАЭ, третье место также впервые оказалось у Мальдив. Средняя стоимость тура на майские праздники на одного туриста на Кубу (Варадеро и Кайо-Коко) составила 104,7 тыс. рублей, ОАЭ – 58,8 тыс., на Мальдивы – 192,4 тыс. рублей", — рассказали в пресс-службе компании.

В TUI Россия наиболее популярные направления те же, но порядок чуть другой: так, 22% туристов выбрали ОАЭ, 14% — Кубу, 2% — Мальдивы. "Традиционно путешественники выбирали отели категорий 4-5*", — пояснили в компании. Средняя стоимость тура на Кубу составила около 100 тыс. рублей в зависимости от продолжительности поездки 7 или 14 дней.

Фото: Pixabay.com

Индивидуальные туристы, по данным поисковиков билетов, также чаще всего выбирали российские курорты и города. А за рубежом, помимо уже упомянутых Кубы, Мальдив и ОАЭ — Египет, Черногорию, Сербию, Хорватию, Грецию.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом 12 апреля принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Туроператорам запрещено продавать туры в эти страны. При этом россияне приобрели на этот период около 600 тыс. путевок в Турцию на этот период на общую сумму 35 млрд рублей.

В соответствии с рекомендациями Ростуризма по работе с вынужденно аннулированными заявками туроператоры предлагали туристам перенести поездку на любое из открытых направлений, среди них – Россия, ОАЭ, Куба, Мальдивы, либо перенести сам тур на другие даты.