На сегодняшний день возобновлено авиасообщение с такими странами, как Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшелы, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар и Финляндия, Греция и Сингапур. С 1 апреля РФ возобновила на взаимной основе авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Открыта сухопутная граница с Абхазией. Кипр принимает российских туристов с 1 апреля, но чартерного сообщения с курортами республики все еще нет. Российских туристов ждут в Черногории, Тунисе и Хорватии, еще больше – в Египте, поскольку власти РФ и АРЕ сейчас активно обсуждают возобновление полноценного авиасообщения во второй декаде мая. С 1 мая иностранных туристов ждет Болгария, но рейсов из РФ туда также нет.

Переломным моментом, нарушившим планы российских туристов на отдых в майские праздники, стало закрытие Турции до 1 июня из-за нестабильной эпидемиологической обстановки. Чартеры на курорты пока летать не будут, осталось по два регулярных рейса в Стамбул. По этой же причине до 1 июня закрыта Танзания и продлена приостановка авиасообщения с Великобританией.

Ударом по выездному туризму стали и ужесточения правил въезда в Россию, введенные Роспотребнадзором с 15 апреля и 1 мая. С 15 апреля требование о загрузке ПЦР-теста на коронавирус на портал Госуслуг в трехдневный срок после возвращения распространяется не только на тех, кто прибывает воздушным транспортом, но и на все виды транспорта.

С 1 мая россияне должны будут сдавать при возвращении два ПЦР-теста в течение пяти суток после возвращения в РФ. Интервал между тестами должен составлять не менее суток. Их результаты нужно загрузить на портал госуслуг и соблюдать режим изоляции до получения результатов второго теста.

ОАЭ

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

После того, как с 25 апреля Абу-Даби отменил обязательный карантин по прилету, все семь арабских эмиратов стали доступны для путешественников, в том числе, из России. Всем пребывающим в ОАЭ (аэропорты Дубай, Шарджа) необходимо иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Справка должна быть сделана в аккредитованной лаборатории не ранее, чем за 72 часа до вылета на английском или арабском языке. Она нужна даже транзитникам. Распечатанный документ с оригинальной печатью предоставляется во время регистрации на рейс. Дети в возрасте до 12 лет и пассажиры с инвалидностью от средней до тяжелой степени не подлежат тестированию.

Также требуется полис медицинского страхования, покрывающий лечение от коронавируса и обсервацию на территории ОАЭ в случае положительного ПЦР-теста.

При прохождении регистрации пассажир предоставляет заполненную «Декларацию о состоянии здоровья» с отметкой об отсутствии симптомов заболевания. Эту форму следует заранее распечатать и заполнить перед регистрацией на рейс.

По прилету туристы должны сдать еще один ПЦР-тест и установить на мобильный телефон приложение DXB Smart App или Pure Health App. Тест бесплатный, но покидать номер гостиницы будет запрещено до получения результатов, которые появятся в приложении. После получения отрицательного результата режим самоизоляции снимается. Если результат окажется положительным, туриста отправят в обсерватор.

Для поездки в Абу-Даби туристам потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 96 часов до вылета. По прибытии нужно сдать второй тест и самоизолироваться, пока не будут получены результаты. Также тест придется сдавать на четвертый день тем, кто остановился в Абу-Даби на 4 дня и более, и на восьмой день, если период отдыха составляет больше восьми дней.

Мальдивы

Фото: Pixabay.com

Для въезда на территорию Мальдив всем туристам, исключая детей до года, необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест на английском языке, сделанный не ранее, чем за 96 часов до прилета. За 24 часа до прибытия на Мальдивы туристам нужно заполнить электронную декларацию здоровья https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create. После этого путешественник получает QR-код, который нужно распечатать или сохранить на телефон. Предъявить его попросят в аэропорту Мале. Если проверяющие в аэропорту заменят у туриста видимые признаки ковида, то ему и членам его семьи придется сдать повторный тест, стоимостью около $100 каждый.

Между тем, власти Мальдив с 20 апреля разрешили въезд вакцинированным туристам без предоставления ПЦР-теста. Сначала речь шла о вакцинах, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), затем стало известно, что страна готова принимать туристов с прививкой препаратом «Спутник V».

Сейшельские острова

Сейшелы 25 марта открыли границы для иностранных туристов без карантина. Путешественникам необходимо только сдать ПЦР-тест не ранее, чем за 72 часа до поездки в аккредитованной лаборатории. Справка должна быть на английском, французском или арабском языке в бумажном виде с оригинальной печатью.

Кроме того, туристы должны подать платное заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел на сайте https://seychelles.govtas.com/ в департамент туризма и в департамент здравоохранения республики. Стоимость пошлины 45 евро на взрослого, 5 евро на ребенка до 12 лет.

Прямые рейсы на архипелаг выполняет авиакомпания «Аэрофлот». Самолеты летают по маршруту Москва-Маэ по пятницам, субботам и воскресеньям.

Куба

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Для въезда на Кубу требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за 72 часа до поездки. По прилету тест берется еще раз. Пока наличие прививки не отменяет необходимости двукратного тестирования. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30). При выезде из страны все желающие также могут пройти ПЦР-тесты на коронавирус за $30.

Помимо аэропорта острова Кайо-Коко, куда чартерные рейсы из России выполняются с ноября 2020 года, в третьей декаде апреля российские авиакомпании начали выполнять прямые рейсы на курорт Варадеро.

Каждого прибывшего в аэропорт Варадеро тестируют на коронавирус. По прибытии в забронированный отель посетитель надевает браслет, который идентифицирует его в течение суток до получения результатов теста. Если результат ПЦР-теста окажется отрицательным, турист может пользоваться услугами курорта без ограничений.

В случае получения положительного результата при бессимптомной форме инфекции клиент переезжает в отель 4* на Варадеро (обсерватор). Там делают еще тест, и если он отрицательный, то туристы могут отправиться на отдых в резервный отель. Если при положительном тесте у туриста будут симптомы коронавируса, его направят в больницу для лечения в соответствии с установленными медицинскими протоколами.

Шри-Ланка

Официально авиасообщение со Шри-Ланкой возобновлено 1 апреля, при этом прямые рейсы так и не были запущены. Чтобы попасть на остров, нужно совершить несколько непростых манипуляций. Так, перед подачей заявления на онлайн-визу необходимо забронировать номер в сертифицированном отеле, предварительно оплатить стоимость ПЦР-тестов на коронавирус (40$ каждый) и купить медстраховку на COVID-19 ($12, страховщик People's Insurance PLC). Потом нужно связаться с выбранным отелем (или обратиться к турагенту), чтобы получить регистрационный номер после получения оплаты за ПЦР-тесты и медицинскую страховку. Регистрационный номер должен быть указан в форме на визу ETA в разделе «Контактные данные».

Непосредственно перед поездкой туристы должны оформить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 96 часов до вылета. Еще два оплаченных теста нужно сдать уже на Шри-Ланке по прибытии в гостиницу, если турист приехал на неделю, и три теста, если на более долгий срок.

В отсутствие прямых рейсов добраться до островного государства можно со стыковками, например, в Дубае.

Египет

Фото: Pixabay.com

Египет возобновил международный туризм в начале июля 2020 года в трех мухафазах (административно-территориальная единица) – Красном море, Южном Синае и Матрух. Пока попасть туда россияне могут через аэропорт Каира, с которым Россия возобновила прямое авиасообщение еще в сентябре. Прямых рейсов на курорты по-прежнему нет, однако ситуация может измениться во второй половине мая.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент России Владимир Путин договорились в ходе телефонного разговора в 23 апреля об открытии авиасообщения между российскими аэропортами и курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх. Однако пока непонятно, будут ли разрешены чартерные программы и в каком объеме. Как заявил оперштаб по борьбе с коронавирусом, он будет обсуждать этот вопрос во второй половине мая. По словам туроператоров, от количества и статуса рейсов напрямую зависит стоимость туров на египетские курорты.

Для посещения курортов Красного моря потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Документ должен быть на английском языке с печатью и подписью врача, водяным знаком или штрих-кодом. Вместо печатной копии можно предоставить электронную. Рукописные справки не принимаются. Если пассажир не предъявит тест, соответствующий критериям, ему придется сдать анализ на коронавирус по прибытии за свой счет ($30).

Эфиопия

Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией в ноябре прошлого года. Транзит и въезд иностранным гражданам, в том числе и россиянам, разрешен. У всех прибывающих пассажиров должен быть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 120 часов до вылета. Исключение – дети до 12 лет и транзитные пассажиры.

Тунис

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

С 19 апреля организованным путешественникам из РФ для въезда в Тунис потребуется лишь справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета. Правда, туроператоры пока не могут предлагать турпакеты в Тунис и организовывать чартерные программы из-за того, что авиасообщение официально не разрешено.

Для индивидуальных путешественников помимо такого же теста остается требование 48-часовой самоизоляции и повторного ПЦР-теста. Важно отметить, что в стране признают вакцину «Спутник V».

Добраться в Тунис можно с пересадкой в Стамбуле. Однако рейсы в Турцию выполняются только два раза в неделю.

Греция

Фото: Pixabay.com

Греция обещает открыть границы для иностранных туристов и отменить квоту в 4 тыс. для россиян с 14 мая. Кроме того, с 26 апреля власти страны отменили обязательный семидневный карантин для российских туристов со справкой о тестировании.

До сих пор россияне могли въезжать в Грецию только через аэропорты Афин, Салоник и Ираклиона (остров Крит). Теперь число разрешенных аэропортов расширено до 9. С 26 апреля туристы смогут прилететь также в Ханью (Крит), острова Корфу, Родос, Кос, Миконос и Санторини.

При посадке в самолет туристам нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест (сделанный за 72 часа до вылета) или сертификат о прививке (в том числе «Спутником V») или справку о наличии антител к ковиду на английском языке. Справка о тестировании обязательна для детей от 5 лет. Также необходимо накануне дня прилета заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на ресурсе https://travel.gov.gr с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле.

Для посещения страны туристы могут оформить как национальную, так и шенгенскую визу, но пересекать границу Греции с другими шенгенскими странами по этой визе запрещено.

Кипр

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Кипрские власти с 1 апреля перенесли Россию из «серого списка» стран по ситуации с коронавирусом в «красный список» и отменили для россиян двухнедельный карантин.

Пассажиры, прибывающие из стран этой группы, должны сдать анализ ПЦР на COVID-19 за 72 часа до вылета и иметь при себе справку об отрицательном результате теста на ковид, а также пройти тест по прибытии на Кипр. Последний проводится за счет пассажира. Кроме того, россиянам, как и всем другим пассажирам, прилетающим на Кипр, необходимо в течение суток перед вылетом заполнить онлайн иммиграционную форму CyprusFlightPass.

Между тем, 23 апреля власти республики ввели на Кипре жесткий локдаун из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом, в частности британским штаммом. Он будет действовать до 9 мая.

В стране закрыты парикмахерские, фитнес-центры, театры и все магазины, кроме представляющих товары и услуги первой необходимости. Рестораны и кафе работают навынос до 21:00, также работает доставка. На территории отелей эти заведения будут работать только для туристов. Введен комендантский час, который начинается в 21:00 и заканчивается в 05:00 утра. При этом выходить за пределы отеля в город можно будет лишь раз в сутки на три часа, предупреждая об этом по смс.

Регулярные авиаперевозки между РФ и Кипром, приостановленные из-за пандемии COVID-19, до сих пор запрещены. Российские авиакомпании выполняют туда только грузопассажирские рейсы, попасть на которые могут некоторые категории пассажиров. Предполагалось, что чартерные рейсы могут возобновиться 1 мая, однако из-за роста заболеваемости на острове этого не произойдет. По данным кипрских источников, возобновление авиасообщения в полном объеме может быть отложено до 1июня.

Болгария

Фото: Pixabay.com

Болгария с 1 мая разрешит въезд туристам при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о наличии антител с подтверждением перенесенного заболевания за последние полгода.

Прямых рейсов между Россией и Болгарией пока нет.

Черногория

С конца марта россияне получили право посещать Черногорию, если у них есть отрицательный тест на COVID, антитела или сертификат о прививке (в том числе «Спутник V»), однако 20 апреля власти страны заявили, что в туристическим сезоне-2021 готовы принимать российских туристов в Черногории без теста на ковид.

Сейчас в Черногорию из РФ выполняются только грузопассажирские рейсы, регулярного авиасообщения нет.

Хорватия

Фото: ИНТЕРФАКС

Власти Хорватии в начале апреля заявили о готовности принимать иностранных туристов. Въезд возможен со справкой с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за три дня до поездки. Или после сдачи тестов на антитела, которые между собой признают страны-члены ЕС. Также можно будет въехать с сертификатом о вакцинации сроком действия до 6 месяцев (в том числе и «Спутник V») или справкой о перенесенном COVID-19. Все гости, прибывающие в Хорватию, должны иметь при себе оплаченный ваучер на проживание в отеле.

Кроме того, посольство Хорватии в России 1 апреля возобновило прием заявлений на оформление туристических виз, их можно оформить как в Москве, так и в региональных визовых центрах.

Согласно данным на сайте «Аэрофлота», рейсы в Дубровник и Сплит запланированы с 1 июня ежедневно.

Сербия

Фото: Pixabay.com

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, Сербия пользовалась спросом у российских туристов зимой, когда был в разгаре горнолыжный сезон, сейчас же путешественники выбирают бальнеологические курорты страны.

Для въезда в Сербию нужен лишь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до въезда. Прямые регулярные рейсы в столицу страны Белград выполняются с осени 2020 года.

Абхазия

Фото: Pixabay.com

Для посещения Абхазии российским туристам не требуется ничего, кроме соблюдения санитарно-эпидемиологических правил на территории республики (маски, социальное дистанцирование). В то же время, ужесточение Роспотребнадзором с 15 апреля правил въезда в Россию напрямую затронуло Абхазию. Поскольку требование о сдаче ПЦР-теста на коронавирус теперь распространяется на все виды транспорта, тем, кто прибывает из Абхазии на машине или поезде, также нужно сдавать тесты.

Белоруссия

Для въезда в страну россиянам потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сданным не ранее чем за 72 часа (детям до 6 лет справки не нужны). Документ должен быть представлен в оригинале на русском, белорусском или английском языках.

Армения

В Армению россияне могут въезжать со справкой о тесте на коронавирус, проведенном не позднее, чем за 72 часа до въезда, на армянском, русском или английском языках. При въезде осуществляется медицинский осмотр (дистанционное измерение температуры, внешний осмотр, дополнительный осмотр в случае наличия характерных для вируса клинических симптомов).

В случае, если у иностранного гражданина нет отрицательного теста на COVID-19, то он должен пройти тестирование в аэропорту или пунктах отбора проб, расположенных в пункте пересечения сухопутной границы, и обязательно самоизолироваться до получения отрицательного результата исследования. Самоизоляция осуществляется по адресу, указанному в единой информационной системе электронного здравоохранения АРМЕД (в забронированных туристами гостиницах, апартаментах и т. д.). Результаты обследования ПЦР регистрируются в системе АРМЕД и предоставляются обследуемому не позднее чем в течение 48 часов.

Из России в Армению можно добраться и прямыми, и транзитными рейсами.

Грузия

Фото: facebook.com

Грузия открылась для международного туризма с 1 февраля 2021 года. На свободный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли полный курс COVID-вакцинации и могут предъявить соответствующий документ на границе, после чего им не придется проходить обязательный 12-дневный карантин.

С 1 марта россияне официально могут въезжать в Грузию с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за 72 часа до поездки. Также по прибытии в страну нужно сделать еще один ПЦР-тест за свой счет через три дня после прилета (2 тыс. — 4 тыс. руб.)

Не позже чем за 48 часов до прибытия в Грузию всем, кроме грузинских граждан, нужно заполнить специальную форму заявки на сайте https://stopcov.ge/en/.

Казахстан

Перед поездкой в Казахстан туристы должны будут заполнить специальную анкету, указав в ней свои данные и информацию о планируемом месте пребывания. Также нужно иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанным не ранее чем за пять дней до прибытия в Казахстан. Граждане без тестов будут содержаться в течение двух дней в карантинном учреждении в городе прибытия и проходить тестирование на COVID-19.

Киргизия

В Киргизии россиянам потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки (самолетом) или за 120 часов, если поездка будет сухопутным путем. Если сделанный тест просрочен, то прибывающим предложат сделать еще один по прибытии и самоизолироваться до получения результатов.

Узбекистан

Для посещения Узбекистана нужна только справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки. Справка может быть как на русском, так и на английском. Карантина нет.

Таджикистан

Пассажиры должны предварительно оформить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки. Правило не касается детей до трех лет.

Южная Корея

Фото: Интерфакс / Ирина Иванова

Для въезда в Южную Корею тест на коронавирус надо сдавать трижды: первый – до вылета, второй – после въезда в страну, третий – после двухнедельного карантина. Кроме того, необходимо иметь справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки.

Остальные страны, среди них – Германия, Швейцария, Финляндия, Вьетнам, Сингапур, Япония, Индия, Катар, Сирия, Венесуэла не разрешают принимать туристов, несмотря на возобновление авиасообщения или грузопассажирские рейсы. Как правило, въезд разрешен либо резидентам, либо обладателям ВНЖ, тем, кто едет учиться, работать или к близким родственникам. Всем прибывающим нужно иметь при себе справки с тестами на ковид, а также соблюдать карантин, в некоторых странах он достигает двух недель.

Важно отметить, что гражданам России разрешен транзит через Сингапур: пассажиры должны иметь медицинскую справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.