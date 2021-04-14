Оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России 25 марта объявил о расширении авиасообщения с Кубой. В частности, речь идет о семи дополнительных рейсах в неделю из Москвы на Варадеро. С начала ноября из России были разрешены четыре рейса в неделю на небольшой остров Кайо-Коко на северо-востоке от Кубы.

«Мы начинаем полеты на Варадеро 21 апреля. Рейсы будет выполнять авиакомпания Royal Flight два раза в неделю по понедельникам и четвергам на самолетах Boeing 777 c бизнес-классом», — рассказала порталу «Интерфакс-Туризм» глава отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

В компании Anex Tour сообщили, что вылеты в Варадеро будут осуществляться на бортах AZUR air с частотой три раза в неделю начиная с 18 апреля по конец октября. В случае успешных продаж программа будет продлена на осенне-зимний период.

Макаркова подчеркнула, что Варадеро всегда считался наиболее популярным местом отдыха российских туристов на Кубе.

«Туры на Варадеро уже появились в нашей системе бронирования по цене от 98,7 тыс. рублей на человека в двухместном номере в отеле 3* с системой питания «все включено». В отеле 4* отдых будет стоить от 102 тыс. рублей на человека, 5* — 105 тыс. Турпакет включает также перелет, трансфер и страховку», — добавила она.

Макаркова рассказала, что, по информации Минтуризма Кубы, требования к прилетающим в аэропорт Варадеро туристам будут такими же, как и на Кайо-Коко.

"С собой нужно иметь справку о тесте на ковид, сделанном не ранее, чем за 72 часа до вылета. По прилету каждому туристу также будет сделан еще один тест. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30)», — сообщила она.

Варадеро – курортный город в провинции Матансос на севере Кубы. Славится самым протяженным на острове песчаным пляжем длиной 20 км. В начале курортной зоны находятся старые деревянные домики, а ближе к центру располагаются роскошные современные гостиницы под брендами крупных международных цепочек. В Варадеро есть собственный аэропорт, второй по пассажиропотоку на Кубе после аэропорта Гаваны имени Хосе Марти.