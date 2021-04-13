Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в понедельник принял решение запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. По оценкам туроператоров, на этот период было приобретено около 600 тыс. путевок в Турцию и около 6-7 тыс. – в Танзанию.

«В соответствии с рекомендациями Ростуризма по работе с вынужденно аннулированными заявками, мы предлагаем вам возможность переноса поездки на любое открытое направление либо на более поздние даты», — сообщила порталу «Интерфакс-Туризм» руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Она отметила, что по вынужденно аннулированным заявкам по направлениям Турция и Танзания в период с 15 апреля по 31 мая компания предлагает перенос тура на заезды с 1 октября 2021 года по 31 мая 2022 года без изменения стоимости и с сохранением всех параметров, в том числе и страны. «Также возможен вариант переноса денежных средств с аннулированного тура на новый тур, на любые даты и любые открытые направления (в том числе на Турцию и Танзанию с 1 июня 2021 года по стоимости в поиске тура», — пояснила Макаркова.

Похожие условия предлагает и Tez Tour. Как рассказали порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе туроператора, для туристов, которые хотят отдохнуть именно в Турции, возможен перенос туров на осень с сохранением стоимости и других параметров (курорт, отель и т.д.). «Сейчас мы уже получаем заявки на перенос туров на осень. Но надо подходить индивидуально и смотреть, можем ли мы перенести без повышения стоимости, по наличию мест в отелях, так как у нас есть еще обязательства перед неотправленными туристами по прошлому сезону», — сказал генеральный директор туроператора Владимир Каганер.

Тем, кто готов поменять направление, туроператор предлагает перебронирование туров на Грецию «с заездом в любые даты и проживанием в отелях, участвующих в акции компании».

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По словам Каганера, среди альтернативных направлений для россиян рассматриваются также Кипр и ОАЭ, из дорогих – Мальдивы. Он подчеркнул, что на майские праздники цены там высокие, но после их окончания отдых становится доступнее. «Начиная с 10 мая цены на туры в эти страны будут оптимальные. По Мальдивам – от 88 тыс. на человека, по Кипру от – 37 тыс. рублей, по ОАЭ – от 45 тыс.», — сообщил он.

Россия вместо Турции

Фото: VISITALTAI

Как сообщил гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский, в апреле-мае на российских курортах хватит места всем туристам, не попавшим в Турцию и Танзанию. «Могу ответственно сказать, что для всех туристов, которые планировали отдохнуть за рубежом и, в частности, в Турции, места на побережье российском, Краснодарского края, Крыма точно найдутся. В этот период отели не загружены под завязку и достаточно свободных мест, чтобы все туристы могли найти себе размещение», — сказал он на онлайн пресс-конференции.

Правда, по словам эксперта, цены на отели категории 4-5* на российских курортах высокие из-за низкой конкуренции в этом сегменте. В гостиницах эконом-класса отдых вполне доступен по ценам, а их рост составил в среднем 6-7% по сравнению с прошлым годом.

В компании TUI Россия готовы предложить туристам в качестве альтернативы Турции доступный по цене и качественный отдых в российских регионах, но для этого туроператору нужна поддержка государства. «Сейчас прорабатывается нормативно правовая база по субсидированию чартеров по России в перспективные с точки зрения развития туризма регионы – на Сахалин, Камчатку, Алтай, Карелию, Байкал, Кавказ, Калининградскую область и другие. Процесс согласования документа нужно максимально ускорить. Важно запустить механизм субсидирования незамедлительно, пока в регионах еще есть достаточное количество качественного номерного фонда для принятия организованных групп туристов, которые прилетят чартерными рейсами», — пояснил генеральный директор туроператора Тарас Демура.

В то же время он подчеркнул, что на майские праздники большинство классифицированного номерного фонда на курортах Краснодарского края уже не доступно для бронирования.

Направления без чартеров – дороже

Фото: Coral Travel

По словам Каганера, Турция – это единственное массовое чартерное направление за рубежом, которое было доступно россиянам по демократичным ценам. А перенос туров на другие направления предполагает перелет в страну регулярными рейсами, которые значительно дороже.

«Безусловно, было бы большим подспорьем решение по открытию чартерных перевозок на Кипр, в Грецию, потому что на регулярных существует ценовая монополия. Если разрешат чартеры, упадет цена, будет разнообразие рейсов. Поэтому мы с нетерпением ожидаем таких решений властей. Также важным моментом стало бы открытие Египта, которое мы ожидаем в течение пяти лет», — подчеркнул Каганер.

Солидарен с коллегой и Демура. Помимо переноса на другие даты туров в Турцию и Танзанию в компании надеются, что Россия проработает возможность постановки чартеров на курорты стран, где эпидемиологическая ситуация стабильна и действуют эффективные меры безопасности. Такими направлениями, по мнению гендиректора TUI, могли бы стать Кипр, Египет, Тунис, Греция.

В понедельник глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что организованные туристы, которые сейчас находятся на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернуться в Россию планово в соответствии с датами окончания туров. Туристы, которые решат вернуться раньше даты окончания тура, смогут сделать это по согласованию с туроператорами.