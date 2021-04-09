По данным международного статистического бюро Worldometer на 8 апреля, в Турции зафиксировано 3,6 млн случаев заражения COVID-19, в том числе 32,9 тыс. – с летальным исходом. 8 апреля число заболевших в стране за день составило 55,9 тыс., это максимум с начала пандемии. Власти ввели в 58 провинциях комендантский час даже в выходные, а в будни покидать дома запрещено с 21:00 до 5:00. В ресторанах разрешена загрузка не более 50%, а с 9 вечера до 5 утра – работа только навынос. С 13 апреля по 12 мая из-за наступления Рамадана предприятия общественного питания не смогут обслуживать посетителей в помещениях и будут работать только навынос, а магазины (кроме продуктовых) будут закрыты.

Страховщики успокаивают

Как рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор страховой компании ERV Юлия Алчеева, статистика обращений с коронавирусом среди россиян в этом году остается такой же, как и в прошлом летнем сезоне – 3 случая инфицирования на 10 тыс. туристов.

"Много зараженных ковидом в Турции среди местных жителей. А местные и туристы – это две большие разницы. У нас нет никаких изменений по частоте, количеству заболевших коронавирусом. Это единичные случаи, 3 к 10 тыс., протекающие в легкой и средней форме. Это говорит о том, что российские туристы, которые выезжают за рубеж, стали более ответственными. И они встречаются и пересекаются на отдыхе с такими же туристами, а не с местными и их бытом и обычаями собираться большими компаниями", — пояснила Алчеева.

Фото: Интерфакс

Как следует из данных интерактивной карты на сайте Минздрава Турции, в курортной провинции Анталья зафиксировано 190 случаев заражения на 100 тыс. населения в неделю, в Мугле на Эгейском побережье – 146 случаев, в Измире – 218. То есть, в провинциях, где больше всего туристов, уровень заболеваемости очень низкий.

Между тем, самый высокий рост заражений зафиксирован в иле Самсун на побережье Черного моря. Это нетуристическое направление, авиасообщения с ним нет, а находится регион на другом конце Турции, вдали от излюбленных провинций путешественников.

Отели готовы к приему туристов

Как сообщают турецкие СМИ, в преддверии летнего сезона гостиницы курортов Турции провели тщательную подготовку.

По словам председателя Ассоциации отельеров и операторов средиземноморского туризма (AKTOB) Эркана Ягджи, все гостиницы в сезоне 2021 года продолжают свою работу с соблюдением сертификатов безопасности – Safe Tourism Certificate. Следовательно, персонал гостиниц будет работать в масках и перчатках, в лобби есть санитайзеры, камеры для измерения температуры. Также в отелях по-прежнему просят соблюдать социальное дистанцирование, а еду на шведском столе накладывают туристам работники ресторанов.

Стоит отметить, что у туристов носить маски в отелях не требуют, но просят надеть ее по дороге из аэропорта в автобусе, так как если автобус остановит полиция, организаторов трансфера могут оштрафовать за отсутствие масок у пассажиров. Персонал отелей регулярно тестируют на коронавирус.

Фото: Интерфакс

Кроме того, каждый отель по требованию Минздрава обязан выделить часть номеров для изоляции туристов, заболевших коронавирусом. Для обслуживания таких туристов выделен персонал, с которым отель заключил специальные соглашения о том, что они согласны работать в этих условиях.

"Турция приложила все силы, чтобы обезопасить туристов, которые приедут на отдых в страну: обеспечила высокий уровень медицины и механизмов реагирования. Все отели приспособлены под прием туристов. Соблюдение правил санитарно-эпидемиологической безопасности на популярных турецких курортах, в той же Анталье, находится на высочайшем уровне", — добавила Алчеева.

Вакцинация сотрудников туротрасли

Как сообщает газета Dünya, более 1,2 млн занятых в приеме туристов должны быть вакцинированы до конца апреля-начала мая. "Первые прививки начали делать сотрудникам открытых отелей в Стамбуле, от них было получено более 110 тыс. заявок", — рассказал изданию заместитель главы федерации отельеров Турции и президент ассоциации отельеров Эгейского моря (ETİK) Мехмет Ишлер.

Далее, по его словам, программа вакцинации коснется курортных отелей с сертификатами безопасного туризма, баров и ресторанов, а также гидов.

Спрос на майские растет

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что спрос на отдых в Турции растет по мере приближения майских праздников и летнего сезона, несмотря на ужесточение коронавирусных ограничений. Аннуляций уже приобретенных туров, по ее словам, нет.

Как заметила Тюрина, россияне уже устали волноваться по поводу COVID-19 и хотят отдохнуть на море. При этом из-за ограниченного зарубежного авиасообщения альтернатив у Турции, сопоставимых по цене и качеству отдыха, сейчас практически нет.

Фото: Pixabay.com

Для посещения Турции до 15 апреля туристам необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки в Турцию. Правило не касается только транзитных пассажиров, а также детей до 6 лет.

За 72 часа до прилета в республику необходимо заполнить электронную анкету. На основе заполненной информации будет автоматически создан индивидуальный код HES. Если турист контактировал с зараженным COVID-19, то его смогут отследить и оповестить.

Анкету необходимо распечатать или скачать на смартфон, планшет и другие устройства. Пассажир должен предъявить распечатанный или скачанный документ сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета, в противном случае его не посадят на рейс.