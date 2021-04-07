«Премиальные отели категории 5* и некоторые брендовые отели категории 4* в Сочи уже прислали стоп-сейл на все даты майских праздников, однако доступны во второй половине мая и в июне. Места же в недорогих объектах размещения категории 3* есть и в горном, и в приморском кластере Сочи», — сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

В компании отметили, что в первую очередь, останавливаются продажи так называемых семейных двухкомнатных номеров и апартаментов с кухнями.

Стоимость недельного тура в Сочи в «Интуристе» с авиаперелетом и размещением в GuestHouse в Анапе на двоих без питания начинается от 23,7 тыс. рублей. На тех же условиях в Адлере можно отдохнуть от 25,2 тыс. рублей.

«В целом российские курорты пользуются повышенным спросом благодаря доступным ценам, которые формируются в рублях, а не в евро, а также отсутствием необходимости сдавать ПЦР-тесты. При этом надо отметить, что справку с результатом теста требуют в санаториях. Что касается майских праздников, то третий этап распродажи туров с кешбэком помог активизировать спрос», — подчеркнули в «Интуристе».

Согласен с этим и генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский. «Не менее трети всех заявок с кешбэком приходятся на майские даты. В основном это новые туристы, которые пропустили два предыдущих этапа, а на третьем решили поехать», — пояснил он.

Пятизвездочные отели Сочи распроданы

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

Эксперт отметил, что спрос на курорты распределяется неравномерно с географической точки зрения. «Если мы говорим о Сочи, то максимальная загрузка в прибрежном кластере приходится на Центральный Сочи, в то время как в Имеретинской низменности, близлежащих курортных поселках места еще есть. Стоит отметить, что вторая половина майских праздников более свободная, чем первая», — добавил он.

По словам эксперта, пятизвездочные отели уже закрыли продажи на майские праздники, есть места в четырехзвездочных объектах размещения, цены в них варьируются от 2,5 до 7 тыс. рублей в сутки.

«Среди недорогих предложений – проживание в отеле «Бархатные сезоны» от 13,4 тыс. руб. за двоих на 7 ночей без питания. За 26,6 тыс. руб. доступны номера в корпусе «Коралл» санатория «Адлеркурорт» с трехразовым питанием и лечением», — сообщил Уманский.

Он напомнил, что цены в гостевых домах и мини-отелях меньше подвержены колебаниям, поэтому там можно забронировать номер за небольшие деньги, правда, и с минимальным набором услуг. «Даже в прошлом дефицитном сезоне в бюджетном частном секторе, который может представлять собой как частные дома, так и неплохие гостиницы, не отмечалось роста цен. Например, средняя цена за ночь в гостевом доме «Рузана» в поселке Вардане (Сочи) – 650 рублей с человека. Это самый дешевый вариант на майские праздники», — пояснил Уманский.

В горном кластере места есть

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В TUI Россия отмечают шестикратный рост спроса на курорты Краснодарского края на майские праздники по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. «Отели прибрежного кластера забронированы довольно плотно, особенно 5*. Но есть еще хорошие гостиницы 4*. Полегче ситуация в горном кластере, там можно забронировать номера в Park Inn Rosa Khutor отель 4*, Courtyard Marriott Sochi Krasnaya Polyana 4*, Grace Calipso 4*, Grace Imperial 5*», — сообщили в пресс-службе туроператора.

В компании также добавили, что еще остались недорогие туры на неделю без перелета с 3 мая на двоих в курортном микрорайоне Лоо, размещение в трехзвездочном отеле «Ларимар» с питанием «полный пансион» начинается от 28,3 тыс. рублей. Места в гостиницах 4* с завтраками можно найти в Центральном Сочи от 43,7 тыс. рублей и выше.

По данным сервиса по бронированию отелей Booking.com, осталось не так много качественных гостиниц, готовых разместить туристов на майские праздники. Так, с 30 по 7 мая на первой линии в Сочи из почти 200 отелей предлагается лишь 21 объект размещения на двоих с завтраками. Цены в гостевых домах начинаются от 14 тыс. рублей, минимальная стоимость номера на таких условиях в отеле 4* — 44,9 тыс. рублей, в гостиницах 3* — от 23,1 тыс. рублей. Среди пятизвездочных места есть только в отеле Pullman Сочи Центр (290,5 тыс. рублей, завтрак и ужин).

Отели Крыма — по прошлогодним ценам

Фото: Pixabay.com

Что касается Крыма, то спрос на отдых в республике на майские праздники, по словам главы крымского отделения Российского союза туриндустрии (РСТ) Бориса Зелинского, значительно выше, чем в предыдущие годы. В первую очередь, туристы раскупили места в гостиницах 4-5*. При этом жилье на полуострове еще можно найти в частном секторе, но стоимость аренды будет расти.

По его словам, свободных номеров практически не осталось на южном берегу Крыма. Эту же информацию подтвердили в «Алеане» и в «Интуристе».

«Основной туристический поток приходится на Южный берег Крыма и район Большой Ялты, в то время как на восточном и западном побережье предложения еще есть», — сказал Уманский.

По словам эксперта, туристам следует обратить внимание на Керчь, потому что она менее загружена в майские праздники, но ничуть не уступает по красоте другим курортам. Кроме того, в Керчи самые низкие цены на всем полуострове. «Направление удобно для тех, кто путешествует на личном автомобиле или, например, остановился в Анапе и хочет разнообразить свой отдых. Между курортами всего 100 километров. Стоимость ночи в санатории «Москва-Крым» с питанием шведский стол, с крытым и открытым бассейнами с морской водой обойдется чуть больше тысячи рублей», — добавил Уманский.

В свою очередь, в «Интуристе» отметили, что большинство гостиниц в Крыму сохранили цены на уровне прошлого года. «Конечно, есть объекты, где общий уровень цен поднялся в пределах 15%, однако для этого есть объективные причины, например, реновация объекта или ввод в эксплуатацию новых сервисов», — пояснили в компании.

Так, на сайте туроператора стоимость тура на двоих в Гаспру недалеко от Ялты на майские праздники с авиаперелетом и размещением в трехзвездочном отеле без питания начинается от 39 тыс. рублей на неделю (парк-отель «Марат»). Отель в Евпатории на тех же условиях – от 34,5 тыс. рублей («Донна Роза»).