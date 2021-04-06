Глава Ростуризма Зарина Догузова 2 апреля рассказала, что ведомство подготовило поправки в закон о туристской деятельности, в соответствии с которыми гостевые дома в РФ не смогут работать без прохождения обязательной классификации и внесения в единый федеральный реестр классифицированных гостевых домов. Проект направлен на согласование в федеральные органы исполнительной власти.

По данным Росстата, на конец 2019 года в России насчитывалось более 21 тыс. гостиниц и других средств размещения на 1,35 млн мест. В том числе 12 тыс. – гостиниц, 1,7 тыс. хостелов и 432 мотеля. Как ранее заявляла Догузова, из 12 тыс. российских гостиниц качественное размещение предлагают около 20%. По оценкам Ростуризма, в России нелегально работают гостевые дома с общим количеством номеров более 100 тыс.

Гостевым домам пора выходить из тени

"Это, безусловно, было неизбежно, рано или поздно гостевые дома должны были начать регулировать и приводить в божеский вид, но быстро и безболезненно этот процесс не пройдет. Слишком много объектов и слишком стихийно они развивались достаточно долгое время. Тем не менее, принятие законопроекта – положительный и дисциплинирующий фактор. Конкурентная среда выравнивается. На это многие обращают внимание, потому что в сезон на побережье все частное размещение делает неконкурентным этот рынок. Гостевые дома не несут тех расходов и тех налогов, которые платит нормальная мини-гостиница", — считает гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.

По его словам, законопроект затронет тысячи гостевых домов и псевдо-гостевых домов по всей России. Однако если гостевые дома, которые строились и были запланированы как мини-гостиницы на участках ИЖС, смогут довольно просто перейти к новому формату, пройти классификацию и работать легально, то жилые объекты, которые сдают комнаты туристам только в высокий сезон, столкнутся с рядом проблем.

"Эти псевдо-гостевые дома не строились как мини-гостиницы и параметрам предоставления гостиничных услуг не соответствуют. А их втягивают в легальную зону с установлением порядка оказания услуг гостевого дома, каких-то требований по пожарной безопасности, инженерно-технической безопасности. В том числе в необходимость миграционного и регистрационного учета, потому что в законопроекте есть поправки, касающиеся этого пункта. Штрафы за невыполнение условия – сотни тысяч рублей. Таким объектам либо придется перестраиваться, либо саботировать и делать вид, что они не гостевые дома, а просто сдают посуточно", — пояснил Мохов.

Как отметил президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин, действующий закон оставил в серой зоне мини-отели и малые гостиницы в жилых домах. Они не платят налоги, коммунальные услуги обходятся дешевле, они не тратят деньги на выполнение требований из правил классификации.

"Конечно, сейчас они выигрывают. Но это и есть недобросовестная конкуренция. Надо выводить из тени то, что возможно. И делать это не только ради того, чтобы устранить недобросовестную конкуренцию, но и для того, чтобы у всех объектов гостиничного бизнеса были равные условия: должны платиться налоги, коммунальные услуги должны быть по тем ценам, которые платят гостиницы, а не частники. Когда требования будут выполняться, то вырастет качество предоставляемых услуг, будет соблюдение защиты прав потребителей, безопасность", — считает он.

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По словам юриста "Лиги хостелов" Натальи Петровской, федеральный реестр гостевых домов как первый шаг к реестру объектов туристского жилья – это хорошая инициатива, так как она возвращает в правовое поле этот вид малых средств размещения, оказавшийся вне правового поля после "закона Хованской".

"Что касается обязательной классификации, то мы надеемся, что все-таки на первом этапе ее сделают добровольной. Нельзя классифицировать гостевые дома звездами, как в системе классификации гостиниц. А система классификации таких объектов еще не разрабатывалась. Полагаем, что нужно ее сначала разработать, потом опробовать в тестовом режиме на добровольных началах, а потом уже, если будет в этом необходимость, придавать ей обязательный характер", — считает эксперт.

Цены на размещение вырастут

По словам Мохова, любой механизм легализации приводит к повышению расходов как на обустройство и соответствие стандартам классификации, так и на налоги, а значит, цены на размещение в таких гостиницах могут вырасти.

"Сама процедура классификации (оценки) стоит 10-15 тыс. рублей, а вот приведение в соответствие параметрам классификации – размеры комнат, освещение, кондиционирование, безопасность – это уже другие суммы. С точки зрения потребителя это совершенно безрадостная перспектива, потому что исчезнет дешевый способ размещения, и ему придется искать где-то еще или платить больше", — сказал Мохов.

Аналогичного мнения придерживается и Геннадий Ламшин.

"Цена для конечного потребителя вырастет, но и качество станет выше. Я не берусь говорить точно, на сколько вырастет, это преждевременно. Может быть, на 10-15%. Опять же все это будет складываться из того, какие будут требования к гостевым домам", — считает эксперт.

Законопроект вряд ли примут раньше сентября

На обсуждении законопроекта в Общественной палате 2 апреля депутат нижней палаты парламента от Крыма Константин Бахарев сообщил, что законопроект о классификации гостевых домов нужно принять до окончания полномочий Госдумы VII созыва в конце июня.

"У нас есть недавно принятый закон "Об обязательных требованиях". Согласно ему любые требования, которые вводятся в отношении предпринимателей, могут вступать в силу либо 1 марта, либо 1 сентября. Если будут введены новые требования к гостевым домам, то вступить в силу они смогут не раньше 1 сентября", — сказал Мохов.

Также он добавил, что если теоретически и возможно принять закон раньше, то в проекте есть два больших отсылочных норматива: правила предоставления услуг гостевого дома и положение о классификации домов.

"Это два самостоятельных постановления правительства, которые должны пройти определенную процедуру: оценку воздействия, общественное обсуждение и другие. Кроме того, положения должны пройти через рабочую группу по регуляторной гильотине", — пояснил Мохов.

Фото: Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

В свою очередь, Ламшин прогнозирует принятие законопроекта о классификации гостевых домов не раньше конца года.

"Законопроект пока представлен в первой редакции. И пока не известно, как он пройдет сейчас Минэкономразвития, Роспотребнадзор. А после этого еще и Минюст его будет рассматривать. Это длительная история. В лучшем случае, в конце года он поступит в Госдуму. Также впереди будут еще определяться подзаконные акты по поводу того, будут ли включены гостевые дома в существующее положение о классификации или для них разработают отдельный стандарт – все это пока не известно", — заключил он.

С 1 октября 2019 года действует принятый по инициативе депутата Галины Хованской закон, по которому в жилых помещениях нельзя оказывать гостиничные услуги. Под запрет попали хостелы и мини-отели, расположенные выше второго этажа дома или на втором этаже, но находящиеся над жилым помещением. Вне закона также оказались хостелы на первом этаже, не оборудованные отдельным входом с улицы, а также малые гостевые дома, расположенные в отдельно стоящих жилых домах.