"Третий этап акции с кешбэком стал самым успешным. Только за первую неделю объем бронирований увеличился в пять раз по сравнению с первыми неделями первых двух этапов", — рассказали в пресс-службе "Интуриста".

Как отметили в компании, наибольшей популярностью традиционно пользуются летние туры в Сочи и Крым. Также выросло число бронирований на курорты Кавминвод. Из непляжных направлений лидируют Карелия и Алтай. Активно продаются путевки на Камчатку и Байкал, причем как со стороны Бурятии, так и со стороны Иркутской области. Среди сити-туров пользуются спросом путешествия в Санкт-Петербург и Калининград.

"Самый дешевый тур был куплен в Сочи в отель 3* за 5,4 тыс. рублей на 2 ночи, самый дорогой тур – в Крым, в гостиницу 5* в Ялте на 9 ночей", — рассказали в "Интуристе".

Большие объемы продаж туров наблюдают и в компании TUI Россия. "Самое первое бронирование было сделано 18 марта в 00:05, то есть сразу после старта акции. Спрос на туры по России в первую же неделю вырос на 30%, это говорит о том, что ее ждали. Что касается объема бронирований, то он в 2,5 раза выше за первую неделю третьего этапа по сравнению со вторым", — рассказали в пресс-службе туроператора.

Среди самых популярных направлений для путешествий с кешбэком в TUI Россия – Краснодарский край, курорты Кавминвод, Калининградская область, Петербург, Байкал и Алтай. Пользуются спросом сити-туры в Москву, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж.

Фото: Stavtourism.ru

В свою очередь, в туркомпании "Дельфин" отмечают трехкратный рост продаж туров с начала третьего этапа распродажи с кешбэком. "Продажи выросли по сравнению с предыдущими этапами, потому что третий этап захватывает очень хорошие даты, до 30 июня. А май-июнь – это прекрасное время, чтобы отдохнуть, в том числе и на море", — сообщил генеральный директор туроператора Сергей Ромашкин.

По его словам, около 70% бронирований туров с кешбэком приходится на Краснодарский край и Крым, также востребованы туры на курорты Кавминвод, в Петербург, Казань и Калининградскую область.

"Санаторно-курортный отдых пользуется спросом, но продается не так активно, как пляжные отели, поскольку туристы, которые лечатся в здравницах – это люди в возрасте, и они до сих пор не очень уверенно себя чувствуют с точки зрения ковидной безопасности. Кроме того, почти все санатории до сих пор требуют справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19", — пояснил Ромашкин.

Аналогичная ситуация и у туроператора "Алеан". Как рассказала коммерческий директор туроператора Оксана Булах, продажи во время третьего этапа распродажи с кешбэком выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а темпы продаж заметно опережают предыдущие два этапа.

"Во время третьего этапа заметно вырос средний чек. В первом он составлял 50 тыс. рублей, во втором – около 42 тыс. рублей, а сейчас от 70 до 90 тыс. Это связано, в первую очередь с тем, что увеличилась средняя продолжительность туров по программе и даты заездов попадают частично в период высокого летнего сезона", — отметила она.

Фото: Pixabay.com

По словам Булах, наибольшим спросом пользуются Сочи, Крым, Анапа, Кавминводы, Калининград, Алтай, Карелия. Кроме того, третий этап существенно простимулировал спрос на экскурсионные туры в Санкт- Петербург, Казань и на Северный Кавказ.

Круизные операторы радуются спросу

В преддверии открытия летней навигации, которая стартует традиционно в 20-х числах апреля, российские туристы активно покупают и речные круизы, на которые также можно получить кешбэк. По данным круизных операторов, продажи выросли на 50-300%.

"С точки зрения круизов сейчас самое благодатное время, потому что в конце августа с кешбэком мы застали только осенние рейсы, навигация шла на спад. Сейчас идет ажиотажный спрос на круизы, по сравнению с неделей до кешбэка объемы бронирования выросли 2,5-3 раза", — рассказал порталу "Интерфакс-Туризм" директор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский.

По его словам, российские туристы активно покупают круизы на майские праздники на 3-4 дня. Как правило, такие поездки интересуют тех граждан, которые впервые решили отправиться в путешествие по воде. "Есть возвратные туристы, есть новые туристы, которые ранее приобретали круизы за рубежом. Кешбэк позволяет привлечь новых клиентов, которых стимулирует на покупку круиза, а потом, как правило, такие туристы становятся возвратными", — пояснил Михайловский.

Фото: Речной альянс

Также в "Инфофлоте" пользуются спросом длинные круизы на 7-10 дней между Москвой и Петербургом, по городам Золотого Кольца (Ярославль, Плес).

В круизной компании "Мостурфлот" со дня старта акции круизы приобрели более тысячи человек, а средний чек составил около 80 тыс. рублей на туриста. "Сравнивая периоды до кешбэка и после начала акции, продажи выросли на 50-80%. Это осторожные цифры", — сказала заместитель генерального директора оператора Светлана Гончарова.

Самые популярные направления – Петербург, Казань, недельные круизы по Волге до Плеса с заходом в такие города, как Кострома и Ярославль. При этом круизы на май и июнь покупаются примерно одинаково. Как отметила Гончарова, сейчас в компании почти нет продаж на июль-август, потому что их не захватывает распродажа. Там приобретаются только места на те круизы, которые уже почти полностью раскуплены, и люди опасаются остаться без путешествия.

У санаториев – тоже рост продаж

Гендиректор санатория "Знание" Дмитрий Богданов сообщил, что число обращений российских туристов выросло в среднем на 15-20%. "Загрузка у нас всегда была хорошей. Но туристы стали больше приобретать путевки с расширенным пакетом медицинских услуг или с лечением на Мацесте", — пояснил он.

Фото: Санаторий "Знание"

По словам Богданова, очень много людей хотели приехать в санаторий в конце марта, в апреле, в мае и в июне, но побаивались, в первую очередь, по финансовым вопросам.

"И вот такое софинансирование со стороны государства сыграло большую роль: очень многим туристам стало психологически проще принять решение о поездке. От этой распродажи выигрывают бизнес, в том числе хорошие объекты размещения, которые разбирают первыми. Если мы сделаем эту программу постоянной, то это будет просто замечательно", — сказал он.

Туристы предпочитают бронировать туры с кешбэком напрямую

Туры и отели с кешбэком можно найти на сайте мирпутешествий.рф, созданном Ростуризмом специально под программу кешбэка. Однако эта платформа по-прежнему вызывает нарекания у участников акции, хотя все они отмечают улучшение навигации по сравнению с первыми двумя этапами.

"Мы обходимся без сайта мирпутешествий.рф. Как правило, бронируют наши постоянные клиенты и уже у нас на сайте. Лишь незначительное число туристов приходит со странички распродажи. Качество сайта ранее вызывало много критики, он развивался, сделаны улучшения к третьему этапу, но кардинально он не стал платформой для удобного поиска и бронирования", — считает Ромашкин.

Фото: Pixabay.com

В свою очередь, Михайловский сказал, что клиенты "Инфофлота" также чаще бронируют непосредственно в компании.

"На сайте мирпутешествий.рф навигация стала намного лучше, чем была на первом и втором этапах. Круизы, по крайней мере, не потерялись. Но все-таки люди чаще бронируют на сайтах операторов. Мы ориентируемся на собственные рекламные усилия, потому что продвижение продукта – задача самих игроков", — сказал он.

Из-за успеха программы денег может не хватить до июня

По мнению Светланы Гончаровой, распродажа туров с кешбэком – гениальная идея, потому что от ее реализации выигрывают все стороны, которые участвуют в программе: это и Ростуризм, который развивает внутренний туризм, и платежная система "Мир", которая привлекает пользователей к своей платежной системе, и туроператоры, и туристы.

"Программа мотивирует людей сделать выбор в пользу внутреннего туризма, а не выездного. Но и, конечно, она мотивирует отдыхать несколько раз. Потому что теперь нет ограничений для туриста по количеству приобретенных туров в рамках распродажи, по количеству денег", — добавила Гончарова.

В то же время, эксперты опасаются, что ажиотажный спрос приведет к исчерпанию 2 млрд рублей, выделенных правительством на реализацию программы, уже в апреле. Как сообщила 1 апреля глава Ростуризма Зарина Догузова, с начала третьего этапа программы туристического кешбэка россияне приобрели туров на 4,5 млрд рублей и получили возврат от государства на 800 млн рублей.

"Высокий спрос вполне может привести к тому, что к концу апреля выделенная сумма будет уже выбрана", — считает Оксана Булах.

Программа стартовала 18 марта и должна продлиться до 15 июня, при этом отправиться в поездку можно до 30 июня включительно. Поехать можно в любой регион страны, в программе участвуют около 3,5 тыс. отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг.

По мнению Ромашкина, деньги закончатся примерно к 20-25 апреля. Он напомнил, что кешбэк в размере 2 млрд означает продажу туров на 10 млрд. "На 10 млрд рублей туров будет продано примерно за 40 дней, потому что темпы продаж не падают. Денег не хватит до июня", — сказал он.

Фото: Интерфакс / Анастасия Платонова

Купить туристические услуги можно как на сайте мирпутешествий.рф, так и на сайтах партнеров программы. Чтобы получить кешбэк за покупку тура по России, нужно выбрать путевку продолжительностью не менее двух суток с проживанием в отеле (длительный переезд также в счет). Тур должен быть куплен онлайн и без предоплаты, но самое важное – транзакцию можно провести только по карте "Мир" от банков-партнеров программы. Таких в списке около 120, среди них – АО "Альфа-Банк", ПАО "Банк ВТБ", АО "Газпромбанк", ПАО "Сбербанк России", АО "Тинькофф Банк" и многие другие.

За одну транзакцию в рамках программы вернут 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Если оплата произведена частями, то кешбэков будет несколько, но опять-таки в пределах 20% чека. Деньги возвращаются на карту в срок до 5 рабочих дней после оплаты.