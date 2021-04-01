«Согласно новой оценке стран с точки зрения эпидемиологической опасности распространения COVID-19, которая вступает в силу с 1 апреля 2021, Российская Федерация находится в красной категории, и с этого момента генеральное консульство Кипра в Санкт-Петербурге возобновляет выдачу виз и про-виз», — сообщает в четверг министерство туризма Кипра.

Что нужно для въезда на Кипр

Министерство разъясняет, что для въезда на Кипр россияне должны сделать ПЦР-тест на коронавирус не ранее, чем за 72 часа до вылета. При этом справка на английском языке, подтверждающая отрицательный результат, должна быть в наличии у каждого пассажира, кроме детей до 12 лет, при посадке на борт и прохождении пограничного контроля.

Кроме того, туристы должны пройти повторное тестирование по приезде на Кипр за свои деньги. Стоимость тестирования в аэропорту Ларнаки составляет 30 евро, в аэропорту Пафоса – 32 евро. Результаты будут известны в течение 3-х часов, их направят пассажирам в виде СМС после отбытия из аэропорта. До момента получения результатов необходимо соблюдать самоизоляцию. Детям до 12 лет прохождение тестирования при въезде также не требуется.

Если оба теста на коронавирус показали отрицательный результат, проходить самоизоляцию по прибытию на Кипр не нужно.

Не ранее чем за сутки до вылета надо заполнить специальную форму заявления на платформе www.cyprusflightpass.gov.cy для получения Cyprus Flight Pass. При регистрации необходимо загрузить в личный кабинет справку о тесте на коронавирус, полученную в России.

Обратите внимание – без Cyprus Flight Pass пассажира не допустят к посадке на рейс. В случае же прибытия на Кипр без него придется заплатить штраф в 300 евро.

По распоряжению правительства Кипра, проводится выборочное тестирование на COVID-19 пассажиров отдельных рейсов. Для туристов оно бесплатно.

Что ждет туристов на Кипре

Как сообщает министерство по туризму Кипра, во всех отелях, кафе и ресторанах действуют усовершенствованные протоколы охраны здоровья, безопасности и гигиены, также проведена специальная подготовка персонала перед открытием направления для туристов.

Так, ношение масок является обязательным во всех закрытых помещениях и общественных местах на открытом воздухе. Исключением являются рестораны и кафе, а также пляжи, бассейны и места занятий спортом.

Необходимо соблюдать меры социального дистанцирования – не менее 2 кв. метров на открытом воздухе и не менее 3 кв. метров — в закрытых помещениях.

Запрещены любые передвижения с 23:00 до 5:00, в остальное же время места размещения можно покидать дважды в день после получения соответствующего разрешения. Получить его можно, отправив СМС-сообщение на короткий номер 8998 или на номер +357 22 285777. В субботу и воскресенье можно покинуть территорию гостиницы три раза.

Если турист заболел COVID-19 уже во время пребывания на Кипре, то его переведут в отдельное учреждение, а его расходы на размещение, питание, напитки и лекарства будут покрыты за счет республики. Однако расходы на обратный трансфер лягут на самого путешественника.

Для лиц, находившихся в близком контакте с ковид-положительными путешественниками, то есть на расстоянии менее двух метров в течении 15 минут, открыты специальные номера в карантинных отелях. Это касается также лиц, сидевших на соседних креслах во всех направлениях от путешественника, у которого оказался положительный тест.

Всю подробную информацию об ограничениях и правилах, действующих на Кипре, можно найти в туристическом протоколе https://www.visitcyprus.com/index.php/ru/news/774-covid19-travel-protocol.

На чем лететь на Кипр

До 1 апреля въезд на Кипр был разрешен только тем россиянам, которые живут там постоянно, имеют вид на жительство или специально разрешение от властей республики. До ноября туда можно было добраться только транзитными рейсами, но 22 ноября «Аэрофлот» начал выполнение так называемых грузопассажирских рейсов в Ларнаку из «Шереметьево». Эти рейсы выполняются и сейчас, причем к «Аэрофлоту» добавились еще три авиакомпании – S7, Nordwind и «Победа».

«Пока на Кипр летают четыре авиакомпании, которые выполняют грузопассажирские рейсы. На них летают в основном россияне, постоянно живущие или имеющие недвижимость на Кипре. Туристам на острове пока делать нечего: 90% гостиниц закрыты, действует комендантский час, выйти из дома можно только по СМС», — рассказал порталу «Интерфакс-Туризм» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе предполагает, что оперштаб по борьбе с коронавирусом может открыть Кипр к майским праздникам, а пока туроператоры не могут ставить туда чартерные программы и продавать организованные туры.

В системах бронирования туроператоров нет туров на Кипр на ближайшие даты. Например, «Библио Глобус» предлагает бронировать пакеты с перелетом «Аэрофлота» начиная только с 18 апреля. У Tez Tour можно бронировать туры c перелетом S7 начиная с 25 апреля, у Anex Tour — на Azur Air с 1 июня.