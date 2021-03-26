На сегодняшний день возобновлено авиасообщение с такими странами, как Турция, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшелы, Эфиопия, Вьетнам, Индия, Катар и Финляндия, Греция и Сингапур. С 1 апреля РФ возобновляет на взаимной основе авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Кроме того, открыта сухопутная граница с Абхазией. Кипр готов принимать российских туристов с 1 апреля, также рады россиянам в Черногории и Тунисе.

Между тем, туристы могут посетить лишь 16 стран, остальные открыты для граждан, у которых есть для поездки веские основания (лечение, ВНЖ, семья, командировка и проч.). В списке временно отсутствует Великобритания, авиасообщение с которой было открыто еще 1 августа, но в декабре приостановлено из-за выявления в стране нового, более заразного типа коронавируса.

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Авиасообщение с Турцией было возобновлено еще в прошлом году, и несмотря на пандемию, республику посетили почти 1,5 млн российских туристов. Она стала самым востребованным зарубежным направлением отдыха россиян.

Прибывающим в страну до 15 апреля необходимо представить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки в Турцию. Правило не касается только на транзитных и трансферных пассажиров, а также детей до 6 лет.

Кроме того, с 15 марта власти республики ввели для всех въезжающих обязательные электронные анкеты, которые нужно заполнить за 72 часа до прилета в Турцию. На основе заполненной информации будет автоматически создан индивидуальный код HES. Если турист контактировал с зараженным COVID-19, то его смогут отследить и оповестить.

Анкету необходимо распечатать или скачать на смартфон, планшет и другие устройства. Пассажир должен предъявить распечатанный или скачанный документ сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета, в противном случае его не посадят на рейс.

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Еще одно популярное направление, открытое в прошлом году и полюбившееся российским туристам этой зимой – Танзания. Очевидные плюсы в том, что власти страны отменили для туристов тесты на коронавирус, карантина также нет. По прибытии у путешественников измеряют температуру, а также просят заполнить небольшую анкету. Если какие-то подозрительные симптомы будут обнаружены, их могут попросить сдать тест и пройти 14-дневный карантин в случае, если он окажется положительным. Стоимость теста составит $100.

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В отличие от Танзании и Турции, довольно строгие правила въезда установили власти ОАЭ. Для путешествия в страну туристам необходимо иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до поездки. Он должен быть сдан в аккредитованной лаборатории и желательно оформлен на английском языке. Тест необходим даже транзитным пассажирам. Справка должна быть бумажная с оригинальной печатью. Детям до 12 лет и пассажирам с тяжелой формой инвалидности тест сдавать необязательно. При этом у инвалидов должны быть подтверждающие документы на английском языке. Всем туристам нужно оформить медстраховку, которая покрывает возможную госпитализацию и обсервацию при ковид.

По прилете туристы должны сдать еще один ПЦР-тест и установить на мобильный телефон приложение DXB Smart App или Pure Health App. Тест бесплатный, но покидать номер гостиницы будет запрещено до получения результатов, которые появятся в приложении.

Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией в ноябре прошлого года. Транзит и въезд иностранным гражданам, в том числе и россиянам, разрешен. У всех прибывающих пассажиров должен быть отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее, чем за 120 часов до вылета. Исключение – дети до 12 лет и транзитные пассажиры.

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Мальдивы для россиян открыты с сентября прошлого года. Для посещения архипелага потребуется сдать ПЦР-тест на ковид не ранее, чем за 96 часов до поездки. Без теста пускают только детей возрастом до одного года. Справка должна быть на английском языке.

Кроме того, за 24 часа до прибытия на Мальдивы туристам нужно заполнить электронную декларацию здоровья. После этого путешественник получает QR-код, который нужно распечатать или сохранить на телефон. Предъявить его попросят в аэропорту Мале.

Если проверяющие в аэропорту заменят у туриста видимые признаки ковида, то ему и членам его семьи придется сдать повторный тест, стоимостью около $100 каждый.

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Еще одно открытое направление для российских туристов – Сейшелы. 25 марта страна открыла границы для иностранных туристов, отменив действовавшие до этой даты требования о сертификатах вакцинации или карантине.

При новом режиме въезда для туристов сохраняется только требование о ПЦР-тесте на коронавирус перед поездкой. Его надо сделать в сертифицированной лаборатории не ранее чем за 72 часа до прилета. Справка должна быть на английском языке в бумажном виде с оригинальной печатью. Кроме того, туристы должны подать заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел на сайте https://seychelles.govtas.com/ в департамент туризма и в департамент здравоохранения республики.

Подача заявления платная: стоимость пошлины 45 евро на взрослого, 5 евро на ребенка до 12 лет. На сайт надо загрузить паспортные данные, информацию о рейсе, месте проживания, результаты тестирования и медицинскую страховку. Срок рассмотрения заявления не превышает 6 часов.

Россия формально возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами еще в ноябре, но прямые рейсы «Аэрофлот» начнет выполнять на архипелаг только со 2 апреля. Рейсы будут выполняться из Москвы на остров Маэ по пятницам.

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Росавиация 20 марта сообщила, что Россия готова к полному возобновлению авиасообщения с Кубой. Сейчас из РФ в кубинский аэропорт Кайо-Коко выполняются лишь четыре рейса в неделю, однако с 1 апреля РФ планирует возобновить полеты из Москвы на популярный курорт Варадеро с частотой до семи раз в неделю.

Для въезда на Кубу требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не раньше, чем за 72 часа до поездки. По прилету тест берется еще раз. Пока наличие прививки не отменяет необходимости двукратного тестирования. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30). При выезде из страны все желающие также могут пройти ПЦР-тесты на коронавирус за $30.

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Египет возобновил международный туризм в начале июля 2020 года в трех мухафазах – Красном море, Южном Синае и Матрух. Но попасть туда россияне могут на рейсах с пересадкой в Стамбуле или с помощью многочасового трансфера из Каира, поскольку авиасообщение налажено только между Москвой и столицей Египта.

Для посещения курортов Красного моря потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Документ должен быть на английском языке с печатью и подписью врача, водяным знаком или штрих-кодом. Вместо печатной копии можно предоставить электронную. Рукописные справки не принимаются.

Если пассажир не предъявит тест, соответствующий критериям, ему придется сдать анализ на коронавирус по прибытии за свой счет ($30).

С 1 апреля Россия возобновляет на взаимной основе авиасообщение со Шри-Ланкой, рейс по маршруту Москва-Коломбо будет выполняться раз в неделю. Условия въезда – не из простых: перед подачей заявления на онлайн-визу необходимо забронировать номер в сертифицированном отеле, предварительно оплатить стоимость ПЦР-тестов на коронавирус (40$ каждый) и купить медстраховку на COVID-19 ($12, страховщик People's Insurance PLC). Потом нужно связаться с выбранным отелем (или обратиться к турагенту), чтобы получить регистрационный номер после получения оплаты за ПЦР-тесты и медицинскую страховку. Регистрационный номер должен быть указан в форме на визу ETA в разделе «Контактные данные».

Далее перед поездкой туристы должны оформить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 96 часов до вылета. Еще два оплаченных теста нужно сдать уже на Шри-Ланке по прибытии в гостиницу, если турист приехал на неделю, и три теста, если на более долгий срок.

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Власти Греции 19 марта объявили о скором увеличении квоты на прибытие российских туристов с 500 человек до 4 тыс. в неделю. Пока у въезжающих требуют справку об отрицательном тесте на коронавирус на английском языке, а также пройти семидневный карантин. Но начиная с 14 мая страна готова полностью открыть границы для иностранных туристов, в том числе россиян, с сертификатом о прививке, тестом на антитела или отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.

Несмотря на то, что Кипр объявил об открытии границ для российских туристов с 1 апреля без соблюдения карантина, власти РФ не спешат с полным возобновлением авиасообщения в страну, грузопассажирские перевозки выполняет только «Аэрофлот». Также известно, что допуски получили авиакомпания «Россия» и Red Wings.

Для въезда на Кипр потребуется два ПЦР-теста – не ранее чем за 72 часа до вылета на Кипр и по прибытии на остров. Детям, не достигшим 12 лет, предъявлять справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 не нужно. Кроме этого, все российские туристы должны будут зарегистрироваться на государственном сайте Cyprus FlightPass за 24 часа до вылета. Там же можно заранее забронировать тест на COVID-19 (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса), результаты придут по смс в течение трех часов.

Также по прилету на Кипр будет проводиться выборочное тестирование пассажиров, процедуру проведут за счет государства.

Фото: pixabay.com

Перед поездкой в Казахстан туристы должны будут заполнить специальную анкету, указав в ней свои данные и информацию о планируемом месте пребывания. Также нужно иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанным не ранее чем за пять дней до прибытия в Казахстан. Граждане без тестов будут содержаться в течение двух дней в карантинном учреждении в городе прибытия и проходить тестирование на COVID-19.

Что касается условий въезда в Киргизию, то гражданам потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки (самолетом) или за 120 часов, если поездка будет сухопутным путем. Если сделанный тест просрочен, то прибывающим предложат сделать еще один по прибытии и самоизолироваться до получения результатов.

Фото: Интерфакс / Юлия Кочубей

Для посадки на самолет до Минска (Белоруссия) россиянам потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сданным не ранее чем за 72 часа (детям до 6 лет справки не нужны). Документ должен быть представлен в оригинале на русском, белорусском или английском языках.

С 1 апреля россияне смогут посетить Ташкент (Узбекистан). Нужна только справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки. Справка может быть как на русском, так и на английском. Карантина нет.

Фото: pixabay.com

Попасть в Сербию достаточно просто – нужен лишь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 часов до въезда.

Несмотря на возобновление с 1 апреля авиасообщения с Германией, туристов там не ждут. Оперштаб разрешил с 1 апреля выполнять рейсы из Москвы в Берлин (5 раз в неделю) и Франкфурт (8 раз в неделю), а также из Санкт-Петербурга во Франкфурт (3 раза в неделю), туристические поездки запрещены. Посещение Германии разрешено гражданам ЕС, обладателям ВНЖ, тем, кто едет учиться, работать или к близким родственникам. Этим лицам придется сдать ПЦР-тест на ковид перед поездкой, а по прибытии пройти 10-дневный карантин.

Несмотря на давно возобновленное авиасообщение, российским туристам по-прежнему нельзя посещать Швейцарию, для этого должна быть уважительная причина (ВНЖ, учеба, работа, лечение). Граждане должны иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки. Граждане, приехавшие из стран с повышенным риском заражения ковидом, должны зарегистрироваться в соответствующих кантональных органах, а также 10 дней находиться на карантине. Самоизоляцию можно сократить до семи дней, если предоставить новый отрицательный экспресс- или ПЦР-тест.

Авиасообщение с Финляндией формально возобновилось с 27 января, однако финская граница для российских туристов по-прежнему закрыта. Въезд разрешен лишь по неотложным семейным причинам (например, рождение ребенка, серьезный случай заболевания близкого родственника, собственная свадьба, близкие личные отношения).

Закрыт для российских туристов и Вьетнам. Въезд разрешен зарубежным инвесторам, дипломатам, экспертам, высококвалифицированным рабочим и бизнес-менеджерам.

Россия с 8 февраля возобновила авиасообщение с Сингапуром, но только формально: на данный момент ни одна российская авиакомпания публично не сообщала о возобновлении регулярных рейсов в эту страну. Посещение Сингапура с целью туризма запрещено. Гражданам России разрешен транзит через страну: пассажиры должны иметь медицинскую справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Япония полностью запретила въезд иностранцам, включая бизнесменов.

Среди азиатских стран россиян готова принимать Южная Корея, но на строгих условиях. Тест на коронавирус надо сдавать трижды: первый – до вылета, второй – после въезда в страну, третий – после двухнедельного карантина. Кроме того, необходимо иметь справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки.

Индия приостановила все полеты из-за рубежа, за исключением вывозных и гуманитарных рейсов. Транзит через территорию страны россиянам не разрешен, туристические поездки пока запрещены.

Въезд в Катар разрешен только местным резидентам и командированным, причем с обязательным карантином.

Для посещения Сирии нужны уважительные причины (ВНЖ, родственники, дипломатическая миссия и другие). У пассажиров должна быть медицинская справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 96 часов до поездки. По прибытии ожидает карантин.

В Венесуэлу будут осуществляться только гуманитарные и грузопассажирские рейсы, туризм невозможен. Пассажиры должны предварительно получить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки. По прибытии также необходимо сдать ПЦР-тест. Перед вылетом граждане должны пройти онлайн-регистрацию на сайте pasedesalud.casalab.com.ve

То же самое касается Таджикистана. Пассажиры должны предварительно оформить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки. Правило не касается детей до трех лет.