Фото: Picasa

Впрочем, официальная часть получилась необычной и даже сенсационной: со специальными видео-обращениями перед гостями TEZ TOUR выступили министры туризма Греции и Кипра.

Фото: TEZ TOUR

Министр туризма Кипра Саввас Пердиос сообщил долгожданную новость: с 1 апреля Кипр готов принимать туристов из России без необходимости проходить карантин.

Фото: TEZ TOUR

"Прошлый год был тяжелым для всех нас. Я надеюсь, что нынешний год будет лучше, и российские туристы вернутся на Кипр. 1 апреля мы вновь открываем российский рынок. Мы запускаем прямые рейсы из России, и туристы смогут прилететь к нам без необходимости прохождения карантина. Правда, останется требование сдавать ПЦР-тесты", — сказал он.

Фото: Picasa

Министр туризма Греции Харис Теохарис, в свою очередь, пригласил всех россиян приехать летом в Грецию. «Я хочу сказать всем россиянам, которые планируют свой отпуск этим летом: все что вам нужно — это Греция! И я уверен, что TEZ TOUR с его многолетним опытом и хорошим знанием нашего рынка станет ценным помощником греческого туризма и идеальным партнером для организации поездок к нашим чистым морям и ослепительному греческому солнцу», — сказал он в своем обращении.

Фото: TEZ TOUR

Ранее Теохарис заявил, что с 14 мая ограничения на прием российских туристов будут сняты, и они смогут отправляться на отдых в Грецию. Для въезда нужно будет либо иметь сертификат о прививке, либо тест на антитела, либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Фото: Picasa

«Мы очень рады видеть здесь всех партнеров, ведь мы не встречались практически целый год. Прекрасно, что борьба с пандемией дает результаты, многие люди спокойно относятся к мерам безопасности, хотят возобновить привычную жизнь и в том числе путешествия. Нас постоянно спрашивают, какая страна откроется следующей. Я отвечаю, что прогнозировать это невозможно, но компания TEZ TOUR находится на низком старте и готова восстановить полетные программы в любую страну, с которыми мы работаем», — сказал генеральный директор TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

Фото: TEZ TOUR

Он также поблагодарил партнеров компании, которые стали соорганизаторами вечеринки. Это сеть отелей Aldemar, Греческая национальная туристическая организация, греческая авиакомпания Aegean, Кипрская национальная туристическая организация и принимающие офисы TEZ TOUR в Греции и на Кипре.

Фото: Picasa

«Москва становится центром вселенной, все мечтают быть в Москве. Я это подтверждаю это, как человек, который сидит на локдауне в Греции. Я даже на месяц отключился от сети, потому что меня нервировали сториз в российских инстаграммах, где люди рассказывают, как они ходят по магазинам, ресторанам и барам. А мы в это время не могли выйти в супермаркет», — рассказал, в свою очередь, управляющий директор TEZ TOUR Греция Димитрис Харитидис.

Фото: TEZ TOUR

«Мы рады всех видеть и рады, что сезон начинается. Всем было тяжело, и особенно турагентствам, которые оказались между молотом и наковальней. Наконец-то все возвращается, мы готовы восстановить полетную программу из России. У нас уже заявлена программа на всю Грецию, включая острова Крит, Родос и Корфу, полуостров Пелопоннес, Салоники. Продажи идут. Мы готовы на 100%", — добавил он.

Фото: Picasa

Несколько счастливчиков во время розыгрыша призов выиграли ваучеры на проживание в популярных отелях Греции и Сейшельских островов.

Фото: Picasa

Ведущий вечера Александр Белов попросил гостей пройти тест на коронавирус. Все напряглись, но оказалось, что для тестирования нужно просто вдохнуть аромат вина в бокале. Если он чувствуется, значит, тест прошел успешно.

Фото: TEZ TOUR

Песня «Девочка с севера» группы «Премьер министр» стала одним из хитов вечеринки.

Фото: Picasa

А Полина Гагарина с удовольствием общалась с гостями после каждой песни.

Фото: Picasa

Вечеринка получилась неформальной, веселой и душевной. Гости радовались весне, возобновлению обычной жизни и живому общению.