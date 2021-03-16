Третий этап распродажи туров по России с кешбэком стартует в ночь на 18 марта и продлится до 15 июня. В поездку нужно отправиться до 30 июня. Таким образом, программа охватит популярные у туристов майские праздники.

Условия программы прежние: туристу на карту вернется 20% стоимости тура или проживания, максимум – 20 тыс. рублей. Оплатить нужно карточкой "Мир". Поехать возможно в любой регион РФ.

Как сообщает Ростуризм, в третьем этапе программы кешбэка участвует на 40% больше партнеров, всего около 3,5 тыс. отелей, туроператоров и агрегаторов услуг. Купить тур можно на сайте "мирпутешествий.рф" или на сайтах партнеров программы.

"Весенний Юг – Сочи, Геленджик, Анапа, Ейск (Азовское море), Крым – одно из ключевых направлений для семейного отдыха. Теплая погода там располагает к активному отдыху на природе, первым морским прогулкам, пикникам, треккингам", — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Крыму можно отправиться на экскурсии по дворцовым паркам без очередей и изнуряющей жары (Воронцовский, Лавидийский, Массандровский дворцы) или выбрать одну из эко-троп для прогулок (Царская тропа, Тропа Голицына).

"В период острой эпидемиологической ситуации актуален и оздоровительный отдых: термальные курорты и санатории с оздоровительными программами в таких регионах, как Кавказские Минеральные Воды, Республика Адыгея, Тюмень, Алтай, Удмуртия и Республики Башкирия, Санкт-Петербург, Калининград", — отметили в Ростуризме.

Фото: Pixabay.com

Там добавили, что, например, по своим целебным свойствам термальные источники Тюмени не уступают знаменитым Карловым Варам. Сибирские термы стали открытием прошедшего зимнего сезона.

"До конца апреля в ряде регионов страны продолжается и горнолыжный сезон – кататься на лыжах еще можно в сибирском Шерегеше (Кемеровская область), до середины апреля – на кавказских Архызе и Домбае", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в последних числах апреля – начале мая стартуют круизы по Волге, по историческим городам: Ярославль, Плес, Кострома, Углич, Мышкин, Городец.

Фото: Pixabay.com

В конце мая – начале июня открывается навигация в северном направлении – из Санкт-Петербурга в Карелию, маршруты по Ладожскому и Онежскому озерам. Доступны как продолжительные круизные программы, так и короткие маршруты выходного дня.

"Можно заняться и активным отдыхом на природе в мае. Например, поехать на Алтай, где можно увидеть цветение "сибирской сакуры", отправиться в конный и джип-тур, а также на экскурсии по горным озерам и водопадам", — рассказали в Ростуризме.

В ведомстве добавили, что во Владивостоке вторая половина весны – один из самых красивых сезонов. Можно любоваться цветением абрикосов и багульника, гулять по длинным приморским променадам.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

"Кроме того, можно отправиться в поездку на короткие и длинные выходные. Это могут быть парки, городские пространства, экскурсионные маршруты двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга или весенний Кавказ", — сообщили в пресс-службе.

Интересной может оказаться поездка в Калмыкию, где в середине апреля проходит традиционный фестиваль тюльпанов. Там также можно посетить Золотую обитель Будды Шакьямуни, побывать в городе шахмат и отправиться на экскурсию на озеро Маныч-Гудило.

"Среди других популярных направлений – Татарстан и Нижний Новгород. Можно погулять по казанскому Кремлю, побывать в Старо-татарской слободе и познакомиться с секретами татарской кухни. Нижнему Новгороду в этом году исполняется 800 лет, торжества пройдут летом, а до того времени можно спокойно насладиться достопримечательностями", — заключили в Ростуризме.

Правительство РФ выделило на реализацию третьего этапа программы в 2021 году 2 млрд рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, эти средства позволят снизить для граждан стоимость около 300 тыс. туристических услуг и дадут возможность активнее развивать внутренний туризм.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в 2020 году и проходила в два этапа. В рамках первого из них туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца 2020 года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января 2021 года. Всего за это время граждане приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей.