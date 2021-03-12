Массовую вакцинацию ждали как панацею, которая будет способствовать упрощению международных путешествий, но между властями, бизнесом и медиками возникли споры на тему введения сертификатов вакцинации от коронавируса. Одним это видится единственным возможным решением постковидного мира, другим – дискриминацией непривитых путешественников.

Между тем, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейская комиссия (ЕК) планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации. Как отметил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, система ковид-паспортов в Европе может быть создана уже к лету 2021 года.



Что такое паспорт вакцинации



Паспорта вакцинации – это сертификаты, которые выдаются людям, привитым от COVID-19. Как правило, в них указываются личные данные, дата прививки (если их две, то обе даты), наименование вакцины. Также удостоверение содержит информацию о перенесенном коронавирусе и результаты ПЦР-теста, если он был сдан. Ковид-паспорт может быть представлен в бумажном и цифровом формате и содержать штрих-код и другие элементы, помогающие проверить подлинность. Действие паспортов будет временным, до окончания пандемии.

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В теории владелец "паспорта" сможет показать его на границе, например, с экрана смартфона, чтобы беспрепятственно въехать в страну. Предполагается, что повсеместное введение таких документов должно гарантировать защищенность общества от коронавируса. С ними можно путешествовать без ограничений, не понадобится постоянно сдавать ПЦР-тесты.

За образец документа в Европе хотят взять "зеленый паспорт", который ввели в Израиле. Там его получают люди, перенесшие COVID-19, а также вакцинированные. Все они могут свободно посещать тренажерные залы, театры, спортивные мероприятия, а также летать за границу в рамках "туристических коридоров".



Кто за вакцинные паспорта



Большинство стран Европы, чьи доходы сильно зависят от туризма, выступили за введение паспортов вакцинации, чтобы как можно скорее запустить международный туризм.

Так, Греция настаивает на введении сертификатов для привитых граждан, чтобы позволить им путешествовать. Туризм составляет 20% ВВП страны, обеспечивая каждого пятого гражданина работой. По данным консалтинговой компании Ernst & Young, падение доходов от туризма в 2020 году составило 80%.

В связи с этим премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Еврокомиссию ввести единые сертификаты о вакцинации от коронавируса. По словам Мицотакиса, необходимо как можно скорее выработать общее видение того, как должен быть структурирован сертификат, чтобы он принимался во всех странах ЕС. По его мнению, скорейшее введение единого удостоверения в ЕС позволит продвигать эту инициативу на международной арене, способствуя возобновлению свободного передвижения по всему миру.

В свою очередь, министр туризма Греции Харис Теохарис заявил в эфире греческого телеканала Skai, что страна не будет запрещать въезд путешественникам, которые не были вакцинированы.

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Независимо от общей позиции Евросоюза греческие власти ведут переговоры со странами, не входящими в ЕС, о создании "туристических коридоров". Результатом таких переговоров стало заключение двухстороннего соглашения с Израилем о свободном перемещении вакцинированных граждан между странами.

Открыть границы Греция хочет 14 мая. Вслед за Теохарисом министр туризма Испании Мария Рейес Марото заявила, что власти страны рассматривают возможность возобновить международные путешествия для привитых от COVID-19 туристов 19 мая. Причем власти страны работают над тем, чтобы быстрее создать такой паспорт, и он будет цифровым.

При этом одно из самых популярных направлений туризма страны, Балеарские острова, уже объявили, что готовы летом принимать туристов в рамках программы вакцинных паспортов.

Также за введение паспортов вакцинации выступили Кипр, Италия, Португалия, Чехия, Эстония, Словакия, Венгрия, Болгария, Австрия.



Противники ковид-паспортов



В свою очередь, Франция выступает против введения единого паспорта вакцинации. По мнению министра по европейским делам страны Клемана Бона, введение паспортов является "шокирующим" в условиях массовой вакцинации, которая только начинается. При этом Франция значительно отстает по ее темпам от других стран ЕС.

Бон добавил, что с точки зрения правительства такие паспорта противоречат выбранной стратегии вакцинации во Франции — в первую очередь, в стране начали вакцинировать пожилых людей в домах престарелых, которые по Европе не путешествуют. Он отметил, что к вопросу можно вернуться, когда прививка станет повсеместной, а все вакцины докажут свою эффективность.

Фото: Pixabay.com

Идею введения паспортов вакцинации прохладно приняли также в Ирландии и Германии. Там уверены, что подобная мера преждевременна и опасаются привилегированного положения вакцинированных граждан при выборе мест отдыха. Непривитые, напротив, будут дискриминированы. Особенно это касается молодежи, которая не входит в группу риска, поэтому получит вакцину последней. Между тем, именно эта категория граждан чаще всего много путешествует.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон указал на этические проблемы введения подобных паспортов внутри страны. По его словам, прививка – дело добровольное, и кто-то может отказаться от нее, потому что не хочет или по медицинским показаниям. Как отметил Джонсон, для разрешения этой проблемы паспорта можно выдавать и при наличии отрицательного теста, а также учитывать особенности различных вакцин, избегать дискриминации по медицинским показаниями (например, беременных женщин).

Не в восторге от введения сертификатов в ЕС и Россия. Страна не является частью Евросоюза, поэтому опасается, что дискриминация затронет российских граждан: они прививаются вакциной "Спутник V", которая пока не принята Европейской медицинской ассоциацией (ЕМА). То же самое касается вакцин из Китая, которые также не котируются в ЕС. В большинстве европейских стран готовы принимать сертификаты Pfizer, Moderna и AstraZeneca, исключением стала Венгрия, которая зарегистрировала российскую и китайскую вакцины ("Спутник V" и Sinopharm). Правда, как узнал Bloomberg, в ЕС обсуждают возможность включить в паспорта обе вакцины. При этом Euronews со ссылкой на источник в ЕС 12 марта сообщил, что будущий "паспорт вакцинации" для свободного передвижения в Евросоюзе будет действителен только при вакцинации против COVID-19 препаратами, одобренными EMA.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), выступила против паспортов вакцинации, акцентируя внимание на нехватке вакцин и необходимости провести проверку их эффективности.



Китайцы-первопроходцы



Китайский мессенджер Wechat официально запустил мини-программу с китайской версией международного сертификата здоровья для путешественников. Сертификат показывает результаты тестов на нуклеиновую кислоту и антитела IgG, а также наличие или отсутствие прививки от коронавируса. Эту информацию может получить любое иностранное министерство здравоохранения, считав QR-код. При желании сертификат можно распечатать.

Фото: Pixabay.com

Между тем, в России прототип ковид-паспортов неожиданно ввели в Архангельской области. Там со 2 марта туристы могут посещать Соловецкие острова со справкой о вакцинации, антителах или отрицательным тестом.



Бизнес тестирует аналоги паспортов



Пока страны решают, вводить сертификаты или нет, ряд авиакомпаний приняли решение протестировать приложение по верификации вакцинаций IATA Travel Pass, разработанное Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). В нем можно посмотреть не только историю вакцинации, но и сделанные от COVID-19 прививки. К платформе уже подключились Qatar Airways, airBaltic, Air Serbia и другие. Также Singapore Airlines объявила о том, что со следующей недели начнет тестировать Travel Pass на маршруте Сингапур — Лондон.