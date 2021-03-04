"Наш топ-5 направлений для путешествий на 8 марта выглядит следующим образом: на первом месте с большим отрывом – Россия, доля таких туров в структуре продаж – 55%. Следом идут Турция, Занзибар, Куба и Абхазия", — сообщили в компании "Интурист".

Туристы выбирают оздоровительный отдых

В "Интуристе" рассказали, что наибольшим спросом в России традиционно пользуется Сочи. "При этом если на 23 февраля и Новый год лидировало размещение в горном кластере, то сейчас приоритет у приморского кластера, в особенности — у санаториев и отелей с оздоровительными центрами, которые предлагают программы восстановления после COVID-19", — отметили в компании.

На втором месте по популярности — санатории и отели Кавказских Минеральных Вод (Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск). Кавминводы немного потеснили по объемам Крым.

Похожая ситуация и у туроператора Coral Travel: на первом месте Сочи и Красная Поляна, затем – Калининград, следом – Кавминводы.

В компании "Алеан" также лидирует Сочи, а Кавминводы входят в топ-5. "Горнолыжка у туристов все еще пользуется спросом, но сезон фактически закрывается. У нас востребованы горнолыжные курорты Северного Кавказа, Сочи. Многие туристы готовы выбирать и более дальние направления — например, Шерегеш и Абзаково-Банное", — рассказали в пресс-службе туроператора.

Сити-туры набирают популярность

О популярности экскурсионных туров на 8 марта сообщили в компании "Алеан".

"Туристы хотят сделать передышку после зимы, зарядиться энергией. У нас востребованы туры в Санкт-Петербург и Крым. Кроме классических сити-брейков туроператоры готовят на 8 марта специальные "женские" программы – например, гастрономические туры в такие регионы, как Астрахань, Ростов-на-Дону, Тула, Краснодарский край", — рассказали в компании.

В "Интуристе" отметили, что среди коротких туров по России пальма первенства, как и на 23 февраля, — у Петербурга. В городе сняты ограничения, работают театры, музеи и рестораны, разрешено экскурсионное обслуживание. Второе место у Казани, третье — у Карелии.

Мальдивы раскуплены полностью

Активно интересуются россияне и отдыхом за рубежом.

"Лидером у нас по-прежнему является Турция, совсем немного ей уступает Занзибар. По сравнению с 23 февраля увеличились бронирования Кубы — главным образом из-за отсутствия доступной авиаперевозки в Дубай и "овербукинга" по Мальдивам. На предстоящие мартовские праздники Мальдивы раскуплены полностью", — сообщили в "Интуристе".

В компании TEZ TOUR лидером по числу бронирований на 8 марта остается Египет. Далее следуют Мальдивы, Турция, ОАЭ и Россия. В целом популярные направления остались такими же, как и на 23 февраля.

У TUI Россия на первое место вышла Турция – 51% туристов выбрали для отдыха это направление. Больше всего путешественников интересует Анталья, но некоторые едут и в Стамбул. Следом за Турцией – Россия и Абхазия (32%), где преимущественно выбирают Сочи, Байкал, Шерегеш, Кавминводы, Калининград, Казань. Далее с большим отрывом – ОАЭ (5%) и Мальдивы (1%).

Куда едут самостоятельные туристы?

По данным сервиса по бронированию отелей Booking.com, в топе спроса у самостоятельных путешественников на 8 марта – поездки в Москву, Санкт-Петербург, Эстосадок (Сочи), Краснодар и Казань.

В свою очередь сервис по поиску авиабилетов Aviasales сообщает, что в топ направлений за последнюю неделю входят Москва, Петербург, Сочи, Краснодар и Махачкала. Во второй пятерке — Минеральные Воды, Симферополь, Екатеринбург, Калининград и Уфа.

Цены на отдых в России выросли на 15-20%

"Средний чек на 8 марта, как правило, на 15-20% выше, чем на 23 февраля. Это связано с тем, что туристки в этот день стараются себя побаловать, и позволяют себе отдых практически премиум-класса", — сказали в "Алеане".

Там напомнили, что праздничные цены всегда немного выше, чем в будни – на 5-7%. Цены на авиабилеты с вылетом в пятницу и возвратом воскресенье-понедельник тоже отличаются в большую сторону.

"В этом году отели предоставляли на 8 марта спецпредложения. Они были ограничены по времени и подразумевали бронирование с достаточной глубиной", — отметили в пресс-службе.

В компании Coral Travel также сообщили о росте цен по сравнению с прошлым годом. Так, отдых в Сочи и Красной Поляне подорожал на 15-20%, Калининграде – на 10-15%, Кавминводах – на 7-10%.

За границей отдыхать дорого из-за авиабилетов

С зарубежными направлениями ситуация выглядит иначе.

Так, по данным TEZ TOUR, стоимость размещения в большинстве отелей на Мальдивах не изменилась по сравнению с прошлым годом. Но значительно подорожали авиабилеты из-за лимитов на авиаперевозки. В частности, цена билетов "Аэрофлота" до Мале выше прошлогодней в 4-5 раз.

"В Египте стоимость размещения снизилась по сравнению с мартом 2020 примерно на 35-50% — в Хургаде, на 15-20% — в Шарм-эль-Шейхе, а в некоторых объектах премиум-сегмента обоих регионов осталась на прошлогоднем уровне. Тарифы авиакомпаний выросли в 1,5 раза для вылетов в первой половине месяца, и на 20-30% — во второй", — рассказали в компании.

Там добавили, что многие отели ОАЭ также предоставляют в этом сезоне существенные скидки на размещение – до 50%. В среднем цены на размещение снизились на 5-20%. Но в связи с возросшим спросом на направление цены на авиаперелет превышают прошлогодний уровень более чем троекратно.

"В свою очередь спрос на Кубу сейчас существенно ниже, чем на другие доступные для россиян направления. Причина в том, что авиасообщение пока разрешено лишь с островом Кайо-Коко, отельная база которого уступает более популярным у наших соотечественников Варадеро и Гаване. Кроме этого, авиаперелет на Кубу по меньшей мере вдвое продолжительней, чем в большинство открытых сейчас стран, при этом разнообразие и количество доступных туристам развлечений здесь меньше, а уровень сервиса и качество питания ниже", — рассказали в TEZ TOUR.

В компании уточнили, что цены на туристические услуги за границей выросли еще и из-за падения рубля. "Из-за разницы в курсе валют стоимость туристических услуг на всех направлениях в рублевом эквиваленте выросла пропорционально соответствующим изменениям", — сказали в компании.