"Цены на открытые пляжные направления выросли, потому что спрос многократно превышает предложение. Сейчас весь мир закрыт для россиян, в том числе популярные Таиланд, Вьетнам, Хайнань, Доминикана, Гоа, выбор очень узкий", — сообщил генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Мальдивы покупают за любые деньги

По словам Мкртчяна, тяжелее всего ситуация складывается с Мальдивами. По этому направлению летают лишь шесть рейсов в неделю, когда реальный запрос – на 20 рейсов.

"Люди готовы покупать билеты за любые деньги. Если на старте сезона авиабилеты туда-обратно стоили 50 тысяч – то сейчас уже 120-130 тыс. в эконом-классе. Бизнес-класс стоит безумные 800 тысяч, и даже эти билеты на ближайшие даты распроданы", — сообщил он.

Мкртчян добавил, что желающим сэкономить турагенты предлагают билеты с пересадками, что позволяет снизить цену до 70-80 тыс. за перелет в эконом-классе. На семью такие билеты выходят намного дешевле.

"В случае с Мальдивами подорожала именно перевозка – так всегда бывает, когда есть лимиты. А вот отельеры цены почти не меняли", — заметил эксперт.

По данным сервиса поиска и покупки туров Level.Travel, средний чек на отдых на Мальдивах этой зимой вырос на 31% и составил 391 тыс. рублей. Самый дорогой тур туда приобрела пара из Санкт-Петербурга – он стоил более миллиона рублей. В сумму вошел перелет, проживание в отеле 5* в течение восьми ночей, питание, трансфер и страховка.

По словам Мкртчяна, цены на другом популярном у россиян направлении — ОАЭ – почти не выросли по сравнению со стартом сезона.

"В Эмираты не поехал важный для них западно-европейский рынок, и из-за этого цены в отелях не растут. По моему прогнозу, туристы из Европы не вернутся до лета, поэтому цены останутся вполне божескими. Перевозка тоже не сильно подорожала, потому что нет лимитов", — сказал эксперт.

Он добавил, летом цены в ОАЭ и вовсе упадут втрое, поскольку в стране станет жарко, и отели начнут привлекать туристов скидками.

При этом в Level.Travel сообщили, что средний чек на отдых в Эмиратах этой зимой вырос вдвое – с 79 до 161 тыс. рублей. "В первую очередь это связано с отсутствием прямых чартерных авиаперевозок: регулярные авиарейсы выполняются всего несколько раз в неделю, в итоге выбор небольшой, а цены высокие", — отметили в компании.

Занзибар – самое популярное направление зимы

По данным Level.Travel, самое популярное у россиян пляжное направление этой зимой – остров Занзибар в Танзании. Туры туда приобретают в 50 раз чаще, чем годом ранее, а средний чек вырос на 47% до 185 тысяч рублей.

"Если говорить о Занзибаре, тут мы тоже видим огромный спрос. Сейчас рейсы летают из 12 городов, хотя год назад летали лишь из двух! По сравнению с ценами на старте сезона отдых стал дороже вдвое: если в октябре тур на двоих на 11 дней стоил 68 тысяч рублей, то сейчас он же обойдется в 148 тысяч", — согласен с этой оценкой Мкртчян.

По его словам, ажиотаж на Занзибар также начнет падать к лету. "В мае в Турции уже можно будет купаться, поэтому спрос на Занзибар упадет. Публика на этих двух направлениях одинаковая: естественно, туристы выберут более дешевую и близкую Турцию", — отметил Мкртчян.

В Level.Travel также сообщили, что самый дешевый тур на Занзибар этой зимой обошелся туристу в 53 тысячи рублей. В сумму вошел перелет, проживание в отеле 2* с завтраками, трансфер и страховка. При этом самый дорогой тур стоил 561 тыс. на двоих – в отель 5* на 9 ночей с питанием "все включено".

Египет и Куба находят своих клиентов

По словам Мкртчяна, большой популярностью у россиян пользуется и Египет.

"Несмотря на неудобную логистику, спрос огромный. И легко понять, почему – тур на неделю на двоих в отель 5* с питанием "все включено" обойдется в 90 тысяч, это намного дешевле, чем на других направлениях. Роста цен мы также не увидели, опять-таки из-за того, что западноевропейские рынки закрыты", — рассказал он.

В структуре продаж Level.Travel Египет занял третье место после Занзибара и ОАЭ со средним чеком 134,3 тыс. рублей.

Мкртчян отметил, что устойчивым спросом у туристов пользуется и Куба.

"Популярность Кубы в сравнении с остальными направлениями намного ниже, но она находит своего клиента. Четыре рейса в неделю сейчас полностью заполняются. Недостатки Кубы – устаревшие отели, например, гостиница 1999 года считаются там хорошей. Другая проблема – в том, что открыты лишь маленькие островки Кайо-Коко и Кайо Гильермо, которые туристам покидать нельзя. Развлечений не так много. Цены в сравнении со стартом сезона выросли вдвое: тур на двоих на неделю тогда стоил 70 тысяч – сейчас он же стоит 150 тыс.", — заключил эксперт.

В 2020, по данным Погранслужбы ФСБ, спрос на поездки за рубеж с целью туризма у россиян сократился на 80% по сравнению с 2019 годом, до 3,7 млн.