В конце прошлого года президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что ряд европейских стран может стать доступным для отдыха россиян только осенью 2021 года. По его мнению, власти европейских стран будут готовы открыть границы с Россией только после летнего сезона – и это будет "очень оптимистичный сценарий".

Аналогичный прогноз сделал и министр туризма Греции Харис Теохарис. По его мнению, первая половина 2021 года для мирового туризма будет потеряна, но во второй он начнется возвращаться в нормальное русло – и между странами развернется жесткая конкуренция за турпотоки, начнется "война цен".

Теохарис заметил, что ключевым условием для возобновления путешествий в 2021 году станут экспресс-тесты на коронавирус. Такой способ тестирования может ввести Греция и другие страны. Он напомнил, что страны Европы до сих пор не выработали единых правил по приему иностранных гостей, что могло бы упростить жизнь туристам и бизнесу.

Признают ли "Спутник V"?

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Пока не идет речи о том, что страны ЕС будут в обязательном порядке требовать с туристов сертификаты о вакцинации от COVID-19. Тем не менее, наличие этого документа в теории может облегчить въезд путешественников в те или иные страны, когда соответствующая политика будет выработана. На данный момент в мире нет единой системы признания вакцин разных стран – но нет сомнений, что в течение ближайшего времени она появится.

Что касается российской вакцины "Спутник V", то на данный момент она в шаге от регистрации в Европе – и, вероятно, станет доступна европейцам уже в марте. Сейчас вакцинация населения во многих странах ЕС буксует из-за нехватки препаратов.

Для туристов в этом есть две новости, хорошая и плохая. С одной стороны, из-за задержек с вакцинацией у жителей стран Европы позже выработается коллективный иммунитет (для этого нужно вакцинировать 70% населения – ИФ) – поэтому ждать открытия границ придется дольше. С другой, вакцину "Спутник V" официально признают в Европе, и у привитых ей российских туристов не будет проблем с въездом.

Кто раньше всех ждет российских туристов

Фото: Pixabay.com

Некоторые европейские страны откроются для российских туристов раньше других. Так, уже 1 марта Кипр возобновит выдачу туристических виз гражданам РФ и откроет для них границу. Требования по въезду пока точно не определены, они будут зависеть от того, в какую цветовую категорию попадет Россия по эпидемическим показателям.

Так, путешественникам из "зеленых" стран потребуется бесплатный тест ПЦР по прибытии. Это требование будет отменено с 1 апреля. Прибывающим из "оранжевых" стран нужен будет ПЦР-тест, сделанный в течение 72 часов до поездки. Гостям из "красных" стран понадобятся оба этих теста.

О готовности принимать туристов из России много раз говорила и Греция. С 8 февраля Россия возобновила с этой страной прямое авиасообщение по маршруту Москва — Афины. Тем не менее, сейчас для россиян действует квота 500 человек в неделю, и для всех иностранных туристов — обязательный семидневный карантин.

До старта курортного сезона власти Греции собираются вакцинировать подавляющую часть населения. В результате туристы смогут массово поехать отдыхать летом, не опасаясь заразиться. Будет спасена туристическая отрасль, на которую приходится около пятой части экономики страны.

В свою очередь, вакцинированные россияне, судя по всему, получат так называемые "зеленые паспорта" – документ, который позволит туристам приезжать в Грецию без каких-либо ограничений, когда будет восстановлено авиасообщение.

Аналогичные паспорта также вводят Дания и Швеция – но будут ли они действовать для россиян, пока неясно.

Испания, как и Греция, планирует вакцинировать наибольшую часть населения (70%) до лета. Тем не менее, открывать сообщение с РФ в Испании не собираются без разрешения Евросоюза. В стране также могут ввести паспорта вакцинации для облегчения международных путешествий и скорейшего восстановления туротрасли.

А что прямо сейчас?

Фото: pixabay.com

Следует отметить, что сейчас практически все страны Европы принимают россиян при наличии вида на жительство, а также для серьезного лечения, студентов, дипломатов, высококвалифицированных специалистов, по срочным семейным обстоятельствам. Туризм, к сожалению, не считается серьезным основанием для въезда.

Но есть и исключения. Так, Черногория открыта для туристов со всего мира, никаких требований в связи с COVID-19 к гостям там не предъявляют. Тем не менее, добираться в эту страну из России сейчас крайне проблематично: цена за авиабилеты туда-обратно с двумя-тремя пересадками доходит до 100 тыс. рублей (до пандемии можно было улететь за 9-14 тыс.).

Со справкой на коронавирус можно также отправиться в Сербию.