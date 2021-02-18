«Мы получили кредит корпорации «ВЭБ.РФ» на проектирование большого комплекса новых отелей, хотим добавить 1300 номеров и центр семейного отдыха. Если все по плану, мы должны получить разрешение на строительство в ноябре и выйти на начало строительства в этом году», — рассказал он.

Как подчеркнул Забродин, несмотря на пандемию, внутренний туризм растет, и новые объекты проектируются американской архитектурной фирмой с учетом рекомендаций по профилактике коронавируса – с разделением потоков гостей, вентиляционными отсеками и другими особенностями.

«Это будет уникальный проект не только для России, но и, думаю, в мире. Центр отдыха состоит из трех зон. Это многофункциональный зал, где можно проводить различные мероприятия, сухие зоны, где множество развлечений, более традиционных для московских ТРЦ, от лазертагов до всевозможных детских развлечений, например картинга на полимерных батареях. И третья зона – водная, и тоже из трех частей: традиционный аквапарк с горками, зона релакса и спа-зона», — добавил Забродин.

Он подчеркнул, что еще до начала проектирования были изучены аналогичные комплексы во многих странах и выбраны наиболее удачные варианты.

Фото: пресс-служба "Завидово"

Благодаря реализации проекта в Завидово появятся новые объекты размещения – апарт-отель на 440 номеров, отель 4* под брендом Mercure и 4-звездочный Holiday Inn. Все проекты, по словам Забродина, рассчитаны на семейных туристов со средним уровнем дохода. Первый отель, появившийся в «Завидово», пятизвездочный Radisson Resort, Zavidovo, останется наиболее комфортабельным в туркластере.

Забродин пояснил, что основной задачей комплекса будет круглогодичное привлечение туристов, что позволит получить равномерную загрузку отелей в течение всего года. «Общие вложения в проект составят 25 млрд рублей, кредит рассчитываем получить в «ВЭБ.РФ», — добавил он.

Что предлагает «Завидово» туристам

Завидово – сельское поселение в Конаковском районе Тверской области, в 130 км от Москвы. В этом месте Волга ближе всего подходит к столице. В 2014 году в 10 км от поселка, на берегу Иваньковского водохранилища, был построен большой пятизвездочный отель Radisson Resort Zavidovo на 240 номеров. С тех пор курорт постоянно расширяется: появляются новые объекты размещения, разнообразные спортивные и развлекательные площадки, варианты зимних и летних активностей.

Так, в 2016 году были построены апартаменты Radisson Residences, создана инфраструктура для летнего и зимнего отдыха (яхт-клуб, гольф-поле на 18 лунок, рыболовный клуб, спортивные площадки, пляжи). В 2018 году на курорте появился трехзвездочный отель «Ямская слобода» на 14 номеров с трактиром и кэмпинг на 18 отапливаемых домиков.

Фото: Zavidovo Spa Village

Осенью 2020 года в туркластере открылся комплекс Zavidovo Spa Village. Это пятизвездочный отель на 7 номеров и пять банных домов, в каждом из которых – несколько видов саун и бань, крытые и открытые бассейны, комнаты отдыха, где при желании можно переночевать, кабинеты для спа-процедур. Кроме того, комплекс включает гастрономический ресторан «Царевна» с авторской кухней от известного шефа Владимира Сонина.

Фото: пресс-служба "Завидово"

По словам Забродина, комплекс Spa Village должен был открыться еще в 2018 году, но его строительство затянулось. «Тем не менее, он получился очень хорошо, и мы довольны результатом. В нем хороший, московского уровня ресторан, бани очень востребованы. Комплекс будет расширяться, появятся беседки», — рассказал он. Топ-менеджер «Завидово» добавил, что новый комплекс позволил разгрузить спа-центр отеля Radisson Zavidovo.

Фото: пресс-служба "Завидово"

Самым удачным проектом 2020 года Забродин называет пешеходный мост через речку Дойбицу и променад по левой стороне, который соединяет центр городка с туристической рекреационной зоной.

«Теперь люди, которые живут в нашем поселении, могут использовать рекреационные возможности курорта – гостиницы, лес, тропинки, велосипедные дорожки. Променад вдоль реки освещен и пользуется большой популярностью», — рассказывает он.

Мост построен из пластика и поднят над водой на 9 метров, чтобы под ним могли пройти большие яхты. Спроектировало его оборонное предприятие из Дубны.

Еще один долгоиграющий проект Завидово – строительство речного порта на реке Шоша. Его, по слова Забродина, планируется завершить к концу 2022 года. Рядом с портом за счет вынимаемого из русла реки грунта появится насыпная гора, которая станет частью открытого парка развлечений, а зимой будет использоваться для катания на горных лыжах.

Работы по созданию порта идут в рамках создания туркластера «Волжское море». Он будет обслуживать круизные и пассажирские суда всех типов. К порту подведут автомобильную и железную дороги, что позволит создать здесь транспортно-пересадочный узел. Туристы смогут приезжать на поездах «Ласточка» из Москвы и отправляться в круизы, минуя сложную систему шлюзов канала имени Москвы.

Чем заняться в Завидово

Фото: oez-zavidovo.ru

Летом Завидово – идеальное место для пляжного отдыха. Здесь большая вода и оборудованные пляжи с мелким песком, на которых туристам, помимо обычного купания и загорания, предлагают множество вариантов активного отдыха. Гольф-поле курорта – мекка для гольфистов, как продвинутых, так и начинающих. Для велосипедистов есть специально проложенные дорожки, можно отправиться на сплав на байдарках или экстрим-тур на джипах.

Фото: пресс-служба "Завидово"

Зимой курорт предлагает традиционные лыжи, коньки, снегоходы, баню, экскурсии, среди которых одна из самых интересных – в храмовый комплекс Успения Богородицы в селе Завидово, построенный в XVII-XIX веках.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Ансамбль церквей включает два храма – Успенский зимний и Троицкий летний, а также пятиярусную колокольню, несколько музеев и воскресную школу. Первое упоминание об Успенской церкви датируется 1623-м годом, это самое древнее сооружение комплекса. Троицкая церковь была построена в 1781 году, а колокольня после нескольких разборов и разрушений была построена заново в 2003 году.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В 1826 году в селе Завидово останавливался траурный кортеж, перевозивший скончавшегося в Таганроге императора Александра I в Москву. Гроб с телом устанавливали на ночь в Успенской церкви.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Здесь можно полюбоваться на хорошо сохранившийся иконостас, покрытый резьбой и сусальным золотом. Он насчитывает более 200 лет. Стены храма покрыты фресками, посвященным событиям из жизни Богородицы.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Настоятелем комплекса с 1979 года был протоиерей Валерий Ильин, в декабре 2020 года он умер от коронавируса. В храме туристам обязательно показывают часы, созданные местным часовщиком Синицыным в XIX веке. За часами много лет ухаживал отец Валерий. Когда он умер, часы встали.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Поднявшись на нее, можно не только посмотреть на огромные колокола общим весом 12,5 тонн, но и полюбоваться отличным видом на храмы, музей и все село Завидово.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В музее «Государева дорога» можно увидеть интерьер Петровского времени, макет железной дороги Тверь-Санкт-Петербург, множество предметов одежды, быта, мебели XVII-XX веков.

Фото: пресс-служба "Завидово"

Как рассказал Забродин, в будущем может появиться пешеходно-велосипедная дорога от «Завидово» вдоль реки Дойбицы до храма.

По словам руководителя экскурсионного бюро Welcome to Zavidovo Натальи Ансталь, помимо храмового комплекса туристам здесь предлагают более десятка экскурсий.

«В этом году мы видим, что стали пользоваться популярностью экскурсии на собственных автомобилях. Мы сейчас разрабатываем такие маршруты, договариваемся с объектами. Переформатируем каталог на 2021 год, учитывая те программы, которые пользовались популярностью в 2020», — рассказывает она.

Среди вариантов экскурсий – экофермы с дегустациями натуральных продуктов, питомник хаски, где катают на собачьих упряжках, экскурсия на фаянсовое производство, которым славилось Конаково, в питомник осетров, на Конаковские конюшни.

Как курорт пережил пандемию

По словам Забродина, «Завидово» от пандемии коронавируса только выиграл. Продажи квартир в жилом комплексе, который также входит в туркластер, выросли вдвое по сравнению с 2019 годом.

«В 2020 году многие стремились покинуть Москву под давлением ограничительных мер, и любая недвижимость сдавалась в аренду за какие-то неразумные деньги. И кто мог строиться – строился, а кто-то покупал землю. В наших домах покупают квартиры для удаленки, для жизни на природе, поэтому с точки зрения финансов год для нас был удачный», — рассказал он.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Два корпуса гостиницы «Ямской» курорт был вынужден закрыть на 3 месяца, кемпинг – на 2 месяца. «По гостинице мы выполнили план так, словно она была бы закрыта 2 месяца, то есть получается, что за оставшееся время мы перевыполнили первоначальный план примерно процентов на 10. Большой спад был по корпоративному бизнесу, это особенно сказалось на Radisson Resort, Zavidovo, и он до сих пор ощутим: десятки мероприятий были отменены», — добавил Забродин.

В то же время, семейные туристы, по его словам, очень активно поехали на курорт, и его загрузка остается высокой до сих пор. Зимой повышению спроса способствовала хорошая погода с морозом и снегом.

Топ-менеджер рассказал, что в этом году на курорт приехали туристы, которые привыкли отдыхать в Турции, Италии, Греции, но из-за закрытых границ были вынуждены остаться дома. «У них были завышенные ожидания, и после открытия курорта у нас были некоторые проблемы с обслуживанием, так как персонал разучился работать за месяцы локдауна. Кроме того, часть штата мы потеряли, так как не платили полную зарплату в месяцы простоя. Первый старт был тяжеловатый, но потом мы быстро включились, нареканий не было», — рассказал он.

Фото: zavidovo.ru

Дорога на «Ласточке» от Ленинградского вокзала до станции «Завидово» занимает час. Кроме того, на курорт можно добраться по новой платной магистрали Москва-Санкт-Петербург, дорога также займет чуть больше часа.