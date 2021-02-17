Турецкие отели обычно заключают с российскими туроператорами несколько видов контрактов. Чем более жесткие обязательства берет на себя туроператор по реализации номеров, тем ниже получается стоимость номера. Если отель отдает одной компании все номера, она, с одной стороны получает возможность выйти на рынок с эксклюзивным предложением, а с другой – должна выполнить все взятые на себя обязательства и обеспечить отелю загрузку.

Также отель может отдать блоки номеров нескольким туроператорам и устанавливать цены в зависимости от условий оплаты. Если партнер делает полную предоплату заранее, цена будет ниже, если он платит после заезда туристов – выше.

120 эксклюзивных контрактов

Туроператор Coral Travel в этом году решил сделать ставку на эксклюзивные контракты и планирует предлагать на таких условиях более 120 отелей на турецких курортах.

«Это значит, что купить номера в большинстве этих отелей на лето 2021 года можно будет только у Coral Travel. В остальных гостиничных цепочках и отелях мы получили большие квоты номеров и специальные цены», — рассказывает руководитель отдела по связям с общественностью компании Марина Макаркова.

По ее словам, в первую очередь эксклюзивные договоры были заключены с востребованными и известными на рынке отелями.

«В таких отелях оптимальное соотношение цена-качество, места в них заканчиваются задолго до даты вылета, в эти гостиницы сложно попасть в разгар сезона. Причем речь идет не только о дорогих объектах, это касается популярных отелей всех категорий – и трехзвездочных, и четырехзвездочных, и бюджетных «пятерок», — добавляет она.

Фото: Coral Travel

Так, один из первых контрактов, по словам Макарковой, был подписан с популярным комплексом Kamelya Collection в Анталье, популярному у туристов благодаря внимательному персоналу, отличной анимации, высокому уровню сервиса, а также качественному и разнообразному питанию.

Фото: Coral Travel

«Еще один важный для нас договор заключен с гостиничной сетью Eftalia. Отели сети нравятся туристам с детьми благодаря продуманному подходу к семейному отдыху и огромному пляжно-развлекательному комплексу. Гостиничная цепочка Paloma Hotels с сорокалетней историей и отличным сервисом – тоже в числе эксклюзивных предложений Coral Travel. В этих отелях обычно очень трудно найти места в разгар сезона», — рассказала представитель Coral Travel.

Фото: Coral Travel

Отели сети OTI Hotels & Resorts входят вместе с туроператором Coral Travel в группу компаний OTI Holding, одну из крупнейших и старейших в турецком туризме. Среди наиболее популярных у россиян отелей сети – Xanadu Resort в Белеке, Seven Seas Hotel Life в Кемере, Seven Seas Hotel Blue и Otium Family Eco Club в Сиде.

«Эти отели мы уже традиционно предлагаем российскому потребителю на эксклюзивной основе. Те, кто постоянно отдыхает в Турции, знает, что их можно купить только в Coral», — говорит Макаркова.

Она подчеркнула, что эксклюзивные контракты позволяют туроператору предложить наиболее привлекательные на рынке цены.

Турция в 2020 году была самым популярным направлением зарубежных поездок россиян. По данным Погранслужбы ФСБ, туда выехало более 1,5 млн граждан РФ. По данным турецкой статистики, эта цифра еще больше – 2,1 млн. При этом россияне стали лидерами по турпотоку в страну, опередив туристов из других стран.

Как ожидается, направление сохранит за собой первое место и в 2021 году. Тем более, что пока другие направления массового пляжного отдыха для россиян закрыты.

Не только Турция

Фото: Coral Travel

«Мы подготовили аналогичные предложения по многим другим популярным у россиян странам. По эксклюзивным ценам можно будет купить отели в Тунисе, Испании и Греции, где продолжится многолетнее партнерство с известной сетью Mitsis», -добавила представитель Coral Travel.

Пока Тунис, Испания и Греция закрыты для массового российского туризма. Греция разрешает въезд по квоте не более 500 российских граждан в неделю. При этом всем въезжающим нужно предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус и неделю оставаться в карантине.

В Тунис, по решению правительства страны, россияне могут въезжать в составе организованных групп на чартерных рейсах. В этом случае им нужно предъявить при въезде справку, а карантин соблюдать не нужно. Но российский оперштаб пока не принимал решения о возобновлении авиасообщения с Тунисом, прямые в страну не выполняются, поэтому туроператоры не могут поставить туда чартеры.

Испания, как и другие страны Евросоюза, пока пускает россиян только с видом на жительство. Но в стране уже началось обсуждение возможного открытия границ для зарубежных туристов к лету 2021 года.