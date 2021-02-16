В первом чтении законопроект был принят в мае 2020 года. Он обязывает все российские турагентства войти в единый федеральный реестр, который будет вести Ростуризм. После вступления закона в силу осуществление деятельности по продвижению и реализации турпродукта, сформированного туроператором, без членства в реестре повлечет за собой административную ответственность. Данные о турагентствах в реестр должны будут вносить те туроператоры, чей продукт они продают.

По словам председателя профильного комитета Госдумы Бориса Пайкина, наличие в реестре информации о туристическом агенте со ссылкой̆ на конкретного туроператора станет подтверждением того, что между ними заключен договор на реализацию определенного туристического продукта. Это позволит сделать рынок услуг прозрачным и защитит потребителей от недобросовестных посредников.

Туроператоров заставят отвечать за турагентства

Поправка, внесенная в законопроект по инициативе Пайкина, предусматривает усиление ответственности туроператоров за деятельность турагентств. В частности, при исключении сведений о турагенте из реестра либо прекращении полномочий турагента по продвижению и реализации турпродукта договор о реализации турпродукта, заключенный между турагентом и туристом сохраняет силу, а туроператор не освобождается от обязанности обеспечить оказание туристам услуг, входящих в турпакет.

"Это позволит потребителям, во-первых, убедиться, что они приобретают путевки у добросовестных участников рынка, вошедших в реестр, во-вторых, в том, что данное агентство действительно имеет право реализовывать продукцию определенного оператора, и, наконец, защитит финансовые интересы граждан при банкротстве туристического агентства", — сказал Пайкин, комментируя новые нормы законопроекта.

Кроме того, как считают в профильном комитете, законопроект поможет проверяющим органам, включая Ростуризм, быть осведомленными о том, куда турагенты направляют туристов.

"Это позволит Ростуризму иметь полную картину того, в каких странах находятся российские туристы для того, чтобы в случае банкротства туроператора иметь возможность помочь им", — подчеркнул Пайкин.

Новая норма приведет к уходу турагентств с рынка

Генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура считает, что норма о том, что туроператоры обязаны будут отвечать перед туристами в случае ухода турагентств-партнеров, не только не защитит туристов, но и может стать основой для создания "пирамид" и мошеннических схем недобросовестными участниками рынка.

"В практике каждого туроператора были ситуации, когда обращались туристы прекратившего деятельность агентства, и выяснялось, что, приобретая тур в агентстве, они вносили полную стоимость в агентство, а агент присваивал себе полученные деньги, в лучшем случае вносил предоплату. Между тем, в законе об основах туристской деятельности прописано обязательство турагента о передаче денежных средств, полученных от туриста и (или) иного заказчика, туроператору, если иной порядок оплаты туристского продукта не предусмотрен договором между турагентом и туроператором. Кроме того, турагент должен нести предусмотренную законодательством ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных договором о реализации туристского продукта", — сказал он.

Как считает эксперт, если законодатели хотят защитить права туристов, им следует не перекладывать ответственность на туроператоров, а усиливать контроль правоохранительных структур за недобросовестными турагентствами и ужесточить для них административную и уголовную ответственность, как это делается в других сферах бизнеса.

"Тем более, что в ситуациях, когда турагент незаконно присваивает деньги клиентов, туроператор также является пострадавшей стороной, несет репутационные потери", — подчеркнул Демура.

Он предположил, что туроператоры в такой ситуации будут создавать барьеры (например, вводить депозиты), отсекающие слабые турагентства и развивать собственные каналы прямых продаж, чтобы не нести дополнительные убытки.

"В результате, агентства, с которыми туроператоры не заключат договор, будут вынуждены уходить с рынка, их сотрудники пополнят ряды безработных. С одной стороны, это ускорит переход в онлайн, с другой – в небольших городах может не остаться ни одного туристического агентства, что создаст неудобства для туристов, кто привык покупать путевку в офисе", — сказал Демура.

Усиливать ответственность туроператоров "уже некуда"

В свою очередь, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов считает, что поправки, внесенные на заседании комитета, не изменили текст законопроекта по сравнению с первым чтением. Он напомнил, что ответственность туроператоров за действия турагентов давно действует, усиливать ее "уже некуда". Кроме того, по мнению эксперта, введение каких-либо новых механизмов на туристическом рынке сейчас несвоевременно из-за связанного с пандемией глубокого кризиса.

"Применительно к проекту ответственность заложена в сам смысл реестра, потому что туроператоры сами вносят туда агентов, тем самым подтверждая их полномочия и свою ответственность за них", — уточнил Мохов.

В первой редакции законопроект должен был вступить в силу 1 января 2021 года, теперь комитет предлагает перенести этот срок на 1 января 2022 года. На внесение сведений о своих турагентах в реестр у туроператоров после этого будет полгода.