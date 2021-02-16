Как и ожидалось, в топе спроса на праздничные даты – российские курорты, в первую очередь горнолыжные.

Сочи, Подмосковье, Петербург

"По объемам бронирований у нас лидирует горный кластер Сочи. Также постепенно растет интерес к санаторному отдыху в Сочи, здравницах Кавказских Минеральных вод и Крыму", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Интурист".

В компании TUI Россия топ направлений также возглавили Сочи и Красная Поляна – туристы едут туда ради горнолыжного и других видов отдыха.

А вот у туроператора "Алеан" в лидерах – Подмосковье. "Наши туристы по-прежнему выбирают отдых в домашнем регионе. На новогодние праздники действовал ряд ограничений, были нужны ПЦР-тесты. Сейчас ограничения сняты, и сработал отложенный спрос", — сообщили в пресс-службе компании.

Там добавили, что туристы в первую очередь выбирают хорошие загородные отели с бассейнами, спа-центрами. На 23 февраля эти объекты размещения часто предлагают праздничные опции: активную анимацию на свежем воздухе, барбекю-вечеринки и полевую кухню.

Фото: pixabay.com

Пользуются спросом и сити-туры по российским городам. Наиболее востребованы короткие поездки длительностью до недели, в частности, — на выходные. Самый популярный город – Санкт-Петербург. Как заметили в "Алеане", город вернулся к активной туристической жизни, там снова в полном объеме работают рестораны и музеи.

У "Интуриста" помимо Петербурга востребованы экскурсионные программы в Казань, Нижний Новгород и Мурманск, у TEZ TOUR – в Москву, Казань и Карелию. В свою очередь многие клиенты TUI Россия предпочитают зимние путешествия в Бурятию – на озеро Байкал, а также на Алтай.

Египет вырывается вперед

"Сейчас лидер продаж среди всех направлений – Египет, на него приходится половина всех заявок с заездами в ближайший месяц. Также в топе спроса Мальдивы, ОАЭ, Турция и только потом – Россия", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе TEZ TOUR.

Там отметили, что туристы предпочитают бронировать отдых в последний момент – в том числе на популярные даты 23 февраля и 8 марта.

Фото: pixabay.com

"Общий объем продаж для текущего периода несколько занижен, но в целом он стабилен и соответствует ожиданиям по компании. Резкого всплеска непосредственно перед праздниками мы не ждем, потому что каникулы не такие продолжительные, как на Новый год", — отметили в пресс-службе.

В компаниях "Интурист" и TUI Россия среди зарубежных направлений лидирует Турция, в частности, Стамбул.

"Растет и число запросов на отдых у моря: у некоторых московских школьников с 20 февраля начнутся каникулы, и работающие на удаленке родители готовы отправиться с ними к морю на неделю. У нас набирают популярность Мальдивы и египетские курорты, востребованы остров Занзибар и курорт Кайя-Коко на Кубе", — отметили в пресс-службе "Интуриста".

У TUI Россия также востребованы ОАЭ и Мальдивы.

Как сообщалось, популярность туров в Египет, несмотря на отсутствие прямых рейсов на курорты Красного моря, резко выросла к концу 2020 года. У многих туроператоров он вошел в первую пятерку самых популярных направлений на новогодние каникулы.

Продолжительность отдыха и средний чек



"Преимущественно туристы выбирают поездки на 7-10 ночей с захватом праздничных дат. Наиболее востребованы отели 4-5*, есть активный спрос на отдых с детьми", — рассказали в TEZ TOUR.

У клиентов компании "Интурист" наиболее востребованы поездки на неделю (вылеты чартерами), а также на 3-4 дня (вылеты регулярными рейсами).

Фото: Pixabay.com

"Что касается цен, то средний чек не увеличился по сравнению с прошлым годом. По России цены весьма доступные – так, туры на Байкал из Москвы стоят от 24 тысяч, из Екатеринбурга – от 19 тысяч", — сообщили в TUI Россия.

В TEZ TOUR сообщили, что в Турцию на неделю вдвоем можно отправиться по цене от 50 тысяч рублей. Сюда входит перелет, трансфер, проживание в отеле 5* "все включено". Аналогичный тур в Египет в гостиницу 4* обойдется в 100 тыс. на двоих, в ОАЭ – от 135 тыс. (при этом из питания будут только завтраки).

Россияне на 23 февраля будут отдыхать три дня. Выходной за субботу, 20 февраля, переносится на понедельник, 22.