Фото: пресс-служба Ростуризма

В прошедшие выходные в Улан-Удэ прибыли первые два чартерных рейса с туристами из Москвы и Екатеринбурга. Всего запланировано по 8 рейсов из каждого города. Их выполняет по субботам авиакомпания «Уральские авиалинии». Туроператор предлагает на базе чартеров готовые турпакеты, включающие различные программы отдыха на Байкале. Организация пакетных туров на базе чартеров позволила удешевить отдых на Байкале в два раза. Стоимость туров из Екатеринбурга начинается от 12 тыс. рублей, из Москвы — от 24 тыс.

Зимой больше, чем летом

Фото: Станислав Залесов

Глава Ростуризма Зарина Догузова на пресс-конференции, посвященной прилету первых чартеров, подчеркнула, что решение об организации рейсов зимой было принято туроператором и властями региона после успеха аналогичной чартерной программы летом 2020 года. Тогда республика за два месяца приняла более 1,5 тысяч туристов.

«Мы продолжили эту программу как изначально ее задумывали — не как что-то разовое, а как системную меру поддержки индустрии гостеприимства на Байкале, которая должна в итоге стать круглогодичной. Я бы хотела подчеркнуть, что запуск чартеров в Бурятию — это редкий пример очень эффективного, оперативного взаимодействия между федеральной, региональной властью и бизнесом», — сказала она.

Фото: Станислав Залесов

Цыденов добавил, что после успеха летней программы у него не было сомнений в том, что зимние чартеры тоже будут востребованы.

«Те туристы, которые к нам прилетали, уехали с хорошими впечатлениями. Более 70% в опросах ответили, что им все понравилось, и они готовы рекомендовать Бурятию своим друзьям и знакомым. Мы сейчас ждем 2400 гостей. То есть, если летом было 1,5 тыс., то сейчас даже больше, чем летом. Это показатель того, что людям понравилось. У нас есть желание сделать чартеры на постоянной основе. Мы не совсем готовы инфраструктурно и работаем над тем, чтобы места размещения добавлялись, гостиницы, санатории развивались. Чтобы у аэропорта появился новый терминал, который мог бы больше одновременно обрабатывать рейсов. Мы стремимся к тому, чтобы турпоток был постоянным», — сказал он.

Фото: Станислав Залесов

По словам главы Бурятии, в республике 12 тыс. гостиничных мест различной категории, часть из них работают только летом.

«Мест не хватает, сейчас чартерная программа летняя простимулировала инвесторов, у них появилось доверие, что туристы будут, можно вкладываться и инвестиции будут окупаемы. В ближайшие два года мы ожидаем, что новый номерной фонд на Байкале и в городе Улан-Удэ будет создан», — добавил он.

Фото: Станислав Залесов

Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура, в свою очередь, подчеркнул, что поддержка руководства республики и Ростуризма сыграла огромную роль в реализации проекта. «Наш первый чартер сегодня встречал губернатор. Зарина Валерьевна прилетела первым рейсом с туристами. Я работаю в индустрии 25 лет и такого не видел. Когда чиновники фактически занимаются туризмом, своими ногами, руками, а не просто сидят в кабинете. Вытащить чиновника из кабинета это уже большое дело. Мне кажется, что мы сделали очень правильную вещь. Мы запустили правильным образом туристический продукт системно», — сказал Демура.

Цыденов подчеркнул, что чартерная программа не увеличила кардинально турпоток — до пандемии Бурятию в год посещали 400 тыс. туристов, а на чартерах в 2020 году прибыли 1,5 тыс. Но позволила вывести туризм на новый уровень.

Фото: Pixabay.com

«Это плановый турист, он идет по программе. Под него выстраивается местный бизнес: наши небольшие компании под зимнюю программу закупили снегоходы, лодки, машины на больших колесах, кто-то коней пригнал, чтобы встречать туристов. Под планового туриста делаются плановые программы, это другой порядок бизнеса. Чартерный туризм задает планку долгосрочности, что очень выгодно. Бизнес может планировать, так как точно знает, что будут туристы. Летняя программа принесла нам где-то 50 млн рублей, зимняя программа, если состоится в полном объеме, то порядка 80 млн», — добавил он.

Как сделать чартеры в Бурятию круглогодичными

Фото: пресс-служба Ростуризма

По словам Демуры, следующей большой задачей станет масштабирование программы до круглогодичной. «Как нам увеличить турпоток? Это уже большая задача, которую просто на энтузиазме не реализуешь. Нужна инфраструктура, обучение кадров. И это большая задача, в реализации которой мы хотели бы помогать. Поток туристов неизменно потянет повышение требований к инфраструктуре, ее качеству, обучению кадров. У нас есть большой опыт в этом, и мы бы хотели и дальше в партнерстве с Бурятией, Иркутской областью развивать инфраструктуру, кадровый потенциал, человеческий капитал. Делать так, чтобы наши действия были прогнозируемы и, в первую очередь, приносили пользу местному бизнесу», — сказал глава TUI Россия.

Фото: пресс-служба Ростуризма

Он подчеркнул, что, придя на рынок, TUI не пытается вытеснить с него местный турбизнес, а, наоборот, пользуется его услугами и создает стабильный турпоток туристов, под который местным предпринимателям удобно строить планы.

Более 90% туров туроператор реализует через турагентства по всей России.

Фото: Станислав Залесов

Догузова отметила, что основными препятствиями для роста турпотока в республике остается недостаток туристской инфраструктуры, проблемы логистики и маркетингового продвижения. «Я бы три ключевых слабых места назвала, над чем нужно работать. Первое — это качество туристической инфраструктуры. Мы видим дефицит качественных современных отелей разных категорий на всей территории Бурятии. Это касается и Байкала, и Улан-Удэ. Второй момент — это связанность ключевых точек туристического притяжения, гостиничной инфраструктуры и тех мест, которые туристы хотят посещать. И третье — нам нужно работать с маркетингом, спросом, продвижением, чаще рассказывать туристам о тех возможностях, которые открывает этот прекрасный регион», — подчеркнула глава Ростуризма.

Фото: pixabay.com

Программы зимнего отдыха на Байкале включают маршруты и в Бурятии, и в соседней Иркутской области: прогулки по льду Байкала, экскурсии в Улан-Удэ, посещение крупнейшего в России центра буддизма Иволгинский дацан, где находится нетленное тело ламы Итигэлова, центра бурятской культуры в Ацагатской долине, села Торбогатай и знакомство с обычаями «семейских» — старообрядцев, переселившихся в Забайкалье в XVIII веке. Гости обязательно пробуют бурятские буузы (позы), похожие на манты и хинкали, и знаменитого байкальского омуля.

Фото: vk.com / Александр Морозов

Туристы, которые прилетят в Бурятию в феврале, смогут также познакомиться с традициями встречи восточного Нового года, этот праздник в республике носит название Сагаалган.

В 2020 году туроператоры при поддержке Ростуризма организовали несколько чартерных программ в регионы, куда раньше не было специализированных туристических рейсов. Помимо Бурятии, это Калининградская область, Хакасия, Алтай, Мурманская область.