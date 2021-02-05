В конце января Сейшелы предложили путешественникам особые условия въезда. Эти острова в Индийском океане к востоку от Африки могут посетить туристы с прививками от COVID-19 (вакцина "Спутник V" подойдет). Нужно сделать две прививки, а потом подождать еще 14 дней.

Сертификат о вакцинации, а также отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой нужно загрузить на специальный правительственный портал, после чего оплатить 45 евро за рассмотрение документов. Эти правила будут действовать как минимум до середины марта – к тому времени власти планируют вакцинировать 75% местного населения и таким образом сформировать коллективный иммунитет.

Грузия с 1 февраля сняла все ограничения на выполнение регулярных международных авиарейсов, введенные из-за пандемии. Как заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава, въезд в Грузию разрешен гражданам иностранных государств при предъявлении документа, подтверждающего проведения полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции, в этом случае они не будут проходить обязательный 12-дневный карантин. Грузинские СМИ уточняют, что правило касается и граждан РФ, которые будут привиты вакциной российского производства.

При этом министр отметила, что граждане из стран ЕС, Израиля, Швейцарии, ОАЭ, Саудовской Аравии смогут попасть в страну без прививок, но им нужно будет предъявить документ об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус и сделать аналогичный тест на третий день пребывания в стране. Карантин в таком случае их касаться не будет.

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Примеру Сейшельских островов последовала Румыния. До недавнего времени все прибывающие в эту страну, независимо от того, гости они или резиденты, должны были проходить карантин. Теперь это требование упразднено для тех, кто прошел полный цикл вакцинации – сделал два укола и подождал еще 10 дней. Вакцины каких стран принимаются, пока не уточняется.

Кипр также может отменить карантин для иностранных туристов, прошедших вакцинацию. Предположительная дата вступления новых правил в силу – март. Тем не менее, Кипр продолжит определять политику въезда для туристов в зависимости от эпидемиологической ситуации в их странах. Например, Великобритании в "зеленом" списке пока нет.

Фото: Марина Гулящева

В свою очередь Исландия разрешила свободный въезд туристам, которые предоставят международные сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19. Таким путешественникам не нужно проходить карантин и сдавать тест на коронавирус по прибытии. Но пока признаются сертификаты, выданные исключительно в Евросоюзе. Например, сертификат гражданина покинувшей ЕС Великобритании признан не будет.

Ливан также отменил карантин для иностранных туристов, сделавших прививки от COVID-19. Тем не менее, путешественники по-прежнему должны предъявить отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус до посадки в самолет (сделанные не ранее чем за 96 часов), а затем по прибытии пройти тестирование еще раз. Обычные визовые требования сохраняются.

В долгосрочной перспективе готов пускать вакцинированных туристов и Маврикий. Эти путешественники будут освобождены от 14-дневнго карантина. Какие вакцины будут принимать, пока не сообщается.

Фото: Pixabay.com

В то время как большинство стран мира вновь усиливают ограничения и закрывают границы, Черногория, наоборот, отменила все связанные с коронавирусом требования по въезду: с 12 января туристам из всех стран не нужно проходить карантин или предъявлять отрицательные тесты на COVID-19. Въезд в Черногорию стал таким же простым, как и до пандемии, с соблюдением стандартных визовых требований. Даже не нужно заполнять какую-либо "декларацию здоровья" – в отличие от 95% стран.

Власти страны планируют до лета вакцинировать население популярных у туристов районов. Несмотря на оптимистичные планы, Черногория до сих пор "не получила ни одной вакцины" от Евросоюза.