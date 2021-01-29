На сегодняшний день границы России официально открыты с такими странами, как Белоруссия, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сербия, Танзания, Турция, Эфиопия, Южная Корея, Чехия, Швейцария, Япония, а также Вьетнам, Индия, Финляндия и Катар. Кроме того, открыта сухопутная граница с Абхазией. Но лишь в 14 из них могут поехать туристы, остальные же открыты для граждан, у которых есть для поездки веские основания (лечение, ВНЖ, семья, командировка и проч.). В списке временно отсутствует Великобритания, авиасообщение с которой было открыто еще 1 августа, но в декабре приостановлено из-за выявления в стране нового, более заразного типа коронавируса.

Стоит отметить, что с 1 февраля Россия возобновляет авиасообщение с Арменией в рамках пилотной программы, а 8 – с Грецией и Сингапуром. И если Греция настроена на определенных условиях принимать российских туристов, то попасть в Сингапур у путешественников по-прежнему не получится. Также с 1 марта Кипр планирует открыть границы для россиян.

Полеты по международным направлениям разрешены из 11 городов России – Москвы и Московской области (Жуковский), Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Новосибирска, Калининграда, Грозного, Красноярска, Владивостока, Ростова-на-Дону и Уфы. С 8 февраля международные рейсы добавятся из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Турция

С 28 декабря для въезда в Турцию необходима справка на английском языке об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Анализ надо сдать максимум за 72 часа до пересечения границы. Требование действует до 1 марта. Транзитным пассажирам, которые остаются в зоне пересадки, справка с отрицательным тестом на коронавирус не нужна.

Куба

С 10 января на Кубу нужны сразу два ПЦР-теста на коронавирус. Первый нужно сдать перед поездкой, он должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до поездки. Справка с отрицательным результатом теста должна быть бумажная, ее предъявляют при посадке в самолет, а затем на паспортном контроле в кубинском аэропорту. После этого пассажиры сдают второй тест на COVID-19. Факт прохождения вакцинации этих правил не отменяет.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30). При выезде из страны все желающие также могут пройти ПЦР-тесты на коронавирус за $30.

Также на прошлой неделе власти Кубы временно запретили туристам покидать острова Кайо-Коко и Кайо-Гильермо с целью экскурсий в другие регионы. Мера связана с резким ростом числа заражений COVID-19 на Кубе в январе и будет действовать, по заявлению властей, не более двух недель.

ОАЭ

Для посещения страны туристам обязательно нужна справка с отрицательным результатом теста на коронавирус. Но с 31 января Дубай сократит до трех суток срок действия ПЦР-тестов. Таким образом, россияне должны предъявить документ с отрицательным результатом теста, сделанного не за 96 часов до поездки, а за 72 часа.

Также с 31 января аэропорты Дубая должны проводить во всех аэропортах экспресс-тестирование методом ПЦР или делать экспресс-тесты на антигены.

Что касается эмирата Абу-Даби, то с 24 декабря срок обязательного карантина для прибывающих из России сокращен с 14 до 10 дней.

Танзания

Фото: Pixabay.com

Власти Танзании отменили для туристов тесты на коронавирус, карантина также нет. По прибытии у путешественников измеряют температуру, а также просят заполнить небольшую анкету. Если какие-то подозрительные симптомы будут обнаружены, их могут попросить сдать тест и пройти 14-дневный карантин в случае, если он окажется положительным. Стоимость теста составит $100.

Абхазия

Для посещения Абхазии российским туристам также не потребуется ни справка об отсутствии коронавируса, ни прохождение карантина. В Абхазию можно добраться наземным путем.

Сербия

Иностранные граждане, в том числе и россияне, с 20 декабря могут посетить Сербию только со справкой об отсутствии коронавируса. Тест должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до поездки.

В сербскую столицу Белград из Москвы летают авиакомпании Air Serbia и "Аэрофлот".

Мальдивы

Для въезда на Мальдивы туристам необходима справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 на английском языке, кроме того запрещено покидать острова-курорты, куда приехали отдыхать.

Фото: Pixabay.com

Не ранее чем за 24 часа до прибытия необходимо заполнить специальную форму на иммиграционном портале Imuga для получения QR-кода. Помимо информации о состоянии здоровья и странах, где туристы побывали в последние 14 дней, необходимо загрузить свою фотографию и копию ПЦР-теста. Полученный QR-код предъявляется при прохождении паспортного контроля. Ту же процедуру необходимо сделать и за день до вылета с Мальдивских островов.

Египет

Туристы, планирующие поездку в Египет прямыми рейсами "Аэрофлота" и Egypt Air до Каира, должны иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Документ должен быть представлен в оригинале с мокрой печатью и QR-кодом подлинности, составленный на английском языке. Все въезжающие в Египет также обязаны предоставить страховой полис, покрывающий расходы на медицинскую помощь при заражении COVID-19, его необходимо предъявить в аэропорту.

Для россиян, которые прибывают через третьи страны в египетские аэропорты курортных городов (Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса-Алам и Таба) справка с результатами теста из России не обязательна. Но в случае ее отсутствия им нужно будет пройти тестирование непосредственно по прибытии. Стоимость ПЦР-теста в аэропорту курортов составит $30. Оплатить тест можно только наличными (оплаты банковской картой через терминал пока нет

В настоящее время между Каиром и Москвой выполняется пять регулярных рейсов в неделю, с 8 февраля разрешено поставить не более одного рейса из других аэропортов в российских городах, откуда разрешены международные полеты.

Казахстан, Киргизия и Белоруссия

Перед поездкой в Казахстан туристы должны будут заполнить специальную анкету, указав в ней свои данные и информацию о планируемом месте пребывания. Также нужно иметь при себе справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанным не ранее чем за 5 дней до прибытия в Казахстан. Граждане без тестов будут содержаться в течение двух дней в карантинном учреждении в городе их прибытия и проходить тестирование на COVID-19.

Фото: Pixabay.com

Что касается условий въезда в Казахстан, то гражданам потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки (самолетом) или за 120 часов, если поездка будет сухопутным путем.

Если сделанный тест просрочен, то прибывающим предложат сделать еще один по прибытии и самоизолироваться до получения результатов.

Для посадки на самолет до Минска россиянам потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сданным не ранее чем за 72 часа (детям до 6 лет справки не нужны). Документ должен быть представлен в оригинале на русском, белорусском или английском языках.

Эфиопия

Для въезда в Эфиопию россиянам нужна виза, она обойдется в $60 и позволяет гражданам находиться в стране в течение месяца. Ее можно оформить по прилету в Аддис-Абебу.

Все пассажиры до посадки на борт должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не старше 120 часов. От этого требования освобождаются дети до 12 лет. Требование также не распространяется на транзитных пассажиров. По прилету в Аддис-Абебу тест не делается.

Южная Корея

С 8 января 2021 года при посещении Южной Кореи требуется справка с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 48 часов до поездки. С 15 января это правило распространяется на прибывающих в страну морем. По прибытии все пассажиры должны сдать повторный тест на коронавирус, а также соблюдать двухнедельный карантин.

Сейшелы

Россия формально возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами в ноябре, позже "Аэрофлот" получил допуски на выполнение регулярных рейсов из Москвы в столицу архипелага Викторию. Однако прямые рейсы так и не были запущены, так как Россия не вошла в перечень стран, гражданам которых был разрешен въезд на Сейшелы.

Однако на прошлой неделе власти Сейшел разрешили въезд в страну путешественникам со всего мира, в том числе и россиянам, при условии предоставления сертификата о вакцинировании (любой вакциной, в том числе и "Спутник V") и отрицательного ПЦР теста на COVID-19. Эти документы должны быть выданы официальными органами этих стран.

Фото: Pixabay.com

Десятидневный карантин таким туристам проходить не понадобится.

Перед поездкой туристам старше 18 лет необходимо будет загрузить сертификат о вакцинировании, тест ПЦР, а также свои паспортные данные и информацию о рейсе и отеле на специальный правительственный портал, а также оплатить их рассмотрение. Это стоит 45 евро, в случае срочного рассмотрения в течение часа – 90 евро. Без получения документа Health Travel Authorization (HTA) вылет на Сейшелы будет невозможен.

Также есть список из еще семи стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, однако туристы туда попасть не могут, въезд разрешен только отдельным категориям граждан – членам семьи гражданина страны (мужа, жены, родителей несовершеннолетних детей), дипломатам, командированным, имеющим ВНЖ и другим. При этом условия въезда в некоторые страны очень жесткие.

Финляндия

27 февраля Россия открыла границы с Финляндией, рейсы между Хельсинки и Санкт-Петербургом выполняет Finnair (пятница, воскресенье), между Москвой и Хельсинки – "Аэрофлот" (четверг, суббота).

Фото: Pixabay.com

Финская авиакомпания требует от пассажира предоставить справку с отрицательным тестов на COVID-19. При этом транзитом через Финляндию россияне лететь не смогут как минимум до 9 февраля, поскольку власти республики продлили строгие ограничения на въезд на фоне распространения нового штамма коронавируса.

Ограничения для туристических поездок по решению финского правительства продлятся до 25 февраля.

Вьетнам

Россия на этой неделе возобновила авиасообщение с Вьетнамом. Полеты по маршруту Москва – Ханой могут осуществляться два раза в неделю.

Въезд разрешен только гражданам страны, обладателям дипломатических или служебных паспортов, пассажирам, приезжающим в качестве экспертов, по долгу службы. Все прибывающие должны при себе иметь справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, а также соблюдать двухнедельный карантин.

Индия

Россия 27 января сняла ограничения на въезд для граждан Индии. Полеты из Москвы в Дели теперь можно выполнять два раза в неделю. Однако по распоряжению властей Индии международные рейсы остановлены до 31 января 2021 года, исключая гуманитарные. Транзитный перелет через аэропорты страны запрещен, поездки с целью туризма тоже.

Фото: Pixabay.com

Что касается правил въезда в Индию, после открытия авиасообщения власти планируют ввести требование о справке с отрицательным результатом теста на COVID-19 либо сертификате о вакцинации. Также в аэропорту могут попросить оставить информацию о маршруте поездки и контактные данные.

Катар

Авиасообщение с Катаром также открыто с 27 января. Рейсы по маршруту Москва – Доха разрешено осуществлять три раза в неделю.

Однако несмотря на открытие авиасообщения россияне пока не могут посещать страну. В Катар могут въезжать лишь граждане этого эмирата, а также Бахрейна, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии. Всех прибывающих отправляют на карантин. Но при этом транзит в другие страны без покидания аэропорта разрешен. Но пока авиакомпания Qatar Airways не объявляла о возобновлении полетов в Россию.

Греция

Рейсы по маршруту Москва – Афины будут осуществляться с 8 февраля два раза в неделю. Греция еще в сентябре разрешила въезд российским туристам, но по квоте – не более 500 человек в неделю. С тех пор страна неоднократно продлевала это разрешение, в последний раз – 22 января, как раз до 8 февраля. От иностранных туристов требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, ваучер с подтверждением брони в гостинице и заполненная онлайн-форма на портале travel.gov.gr. Въезд разрешен только самолетом и только через три аэропорта – Афин, Салоник и Ираклиона.

Сингапур

Также с 8 февраля возобновляются полеты в Сингапур, рейсы могут выполняться три раза в неделю. При этом авиакомпания Singapore Airlines начала полеты еще с 27 января, пока они заявлены один раз в неделю. Однако въехать в страну смогут только граждане Сингапура, иностранцы с ВНЖ или разрешением на долгосрочное пребывание, иностранцы с Singapore Air Travel Pass (с двухнедельным карантином), визой и приложением Trace Together. Также въезд разрешен студентам и бизнесменам.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Въезжающие в Сингапур для краткосрочного пребывания перед вылетом должны будут сдать ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Это не относится к путешествующим транзитом через Сингапур (но транзит разрешен только рейсами авиакомпаний Singapore Airlines, Silk Air и Scoot), если только за последние 14 дней они не совершали поездку в Индию, Индонезию и на Филиппины.

Документ с результатом ПЦР-теста на COVID-19 должен быть получен в международной аккредитованной лаборатории и быть оформленным на английском языке. Также все прибывающие пассажиры должны сдать повторный тест на коронавирус, который можно предварительно забронировать онлайн на сайте safetravel.changiairport.com. Плюс тесты на COVID-19 придется сдавать на 3, 5, 7 и 11-й дни пребывания в Сингапуре.

Армения

Армения и РФ с 1 февраля возобновляют авиасообщение в рамках пилотной программы до 1 марта.

Для въезда потребуется сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, анализ должен быть произведен не ранее чем за 72 часа до поездки. Сертификат должен быть на армянском, русском или английском языках. В случае, если у иностранного гражданина не окажется при себе соответствующего сертификата, то он сможет сдать тест на коронавирус на контрольно-пропускном пункте, после чего будет отправлен на самоизоляцию до получения ответа.

Еще 8 стран объявили о готовности принимать россиян

Фото: Интерфакс

Кроме того, еще 8 стран готовы принимать российских туристов. Некоторые из них требуют тест на коронавирус при въезде, кто-то уже планирует принимать по сертификатам о вакцинации, однако ни с одной из этих стран у России в настоящее время нет прямого авиасообщения. Среди них Грузия, Черногория, Бразилия, Доминикана, Кения, Мексика, Шри-Ланка и ЮАР.

С 1 марта Кипр откроет границы для туристов из 56 стран, в том числе россиян. Карантин им проходить будет не нужно, если тест на коронавирус по прибытии окажется отрицательным.