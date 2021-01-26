По данным всех крупных туроператоров, Турция сейчас – наиболее продаваемое направление зарубежного отдыха на летний сезон, хотя спрос заметно ниже, чем год назад. Часть турецких отелей подняли цены, но пока цены все равно привлекательны за счет акций раннего бронирования, стартовавших в конце прошлого года.

Скидки при раннем бронировании достигают 55%

"Стоимость путевки в Турцию на летний сезон сейчас на 10-16% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Так, забронировать номер в гостинице 3* all inclusive на 7 ночей можно за 24,8 тыс. рублей с человека при двухместном размещении. На тех же условиях отель 5* обойдется от 30,9 тыс. рублей", — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

По ее словам, 60% туристов сейчас приобретают туры в Турцию на лето, более 90% их них выбирают для отпуска Анталью.

"80% всех заявок на Турцию приходятся на гостиницы 4-5*, почти половина путешественников – это семьи с детьми. Большинство туристов бронируют отели с оптимальным соотношением цена-качество. В этой категории запросов у нас лидируют отели цепочки Otium Hotels", — пояснила Макаркова.

Фото: Интерфакс / Юлия Батырь

В "Интуристе" отметили, что скидки на Турцию по акциям раннего бронирования сейчас достигают 55%.

"Продажи на турецком направлении заметно оживились, но они все равно ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Прежде всего, это связано с сокращением географии вылета, поскольку допуски на международные рейсы есть только у 11 городов России", — сообщили в пресс-службе туроператора.

Там добавили, что наибольшим спросом у российских туристов пользуются семейные отели 5* на курортах региона Антальи – в Кемере, Белеке, Сиде и Аланье.

Скидки до 50% на размещение в отелях Турции предлагает и туроператор TEZ TOUR. Стоимость туров в отелях категории 3* по системе "все включено" на неделю начинается от 25 тыс. рублей с человека при двухместном размещении. Цены на размещение в отеле 5* на тех же условиях стартуют от 31 тыс. рублей.

"Турция традиционно является самой востребованной страной на предстоящее лето, глубина продаж достигает уже октября следующего года. На текущий момент рост цен на проживание в отелях Турции в среднем не превышает 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ужесточение требований безопасности в связи со сложившейся ситуацией приводит отельеров к дополнительным расходам. Мы наблюдаем стабильный спрос на летние туры в рамках акций раннего бронирования. Основная доля путешественников предпочитает размещение в отелях 5* (63%), объекты 4* выбирают 27% туристов на направлении, а трехзвездочные отели – 10%", — рассказали в пресс-службе TEZ TOUR.

В пресс-службе туроператора TUI Россия порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что на некоторые отели действуют скидки на проживание до 55% по акциям раннего бронирования, а стоимость турпакета сейчас на 25-30% дешевле, чем будет ближе к лету.

Самые популярные для бронирования курорты у туроператора – Аланья, Кемер, Сиде, Белек и курорты Эгейского моря.

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"Цены в среднем выросли на 15% по сравнению с прошлым годом, а скидки на данный момент доходят до 55%. В основном туристы бронируют гостиницы 4-5* по системе "все включено" или "ультра все включено", — рассказали в пресс-службе туроператора Anex Tour.

Самым популярным курортом у туристов по акциям раннего бронирования стала Аланья, цены на туры с заездами в июне стартуют от 39,5 тыс. на двоих на неделю (отель 3* по системе "все включено"). Стоимость размещения на неделю в гостинице 4* без питания — от 35 тыс. рублей на двоих.

"В связи с ограничительными мерами, введенными в Турции, мы наблюдаем изменение спроса в пользу более дорогих средств размещения, в частности, премиум сегмент, в котором стоимость тура на неделю с размещением в гостинице 5* в Белеке на "ультра все включено" стартует от 129 тыс. рублей на двоих", — отметили в Anex Tour.

Рост цен ожидается с февраля-марта

Большинство туроператоров завершат акции раннего бронирования туров в феврале-марте. После этого цены на летний отдых начнут расти. В "Интуристе" прогнозируют рост цен на турецкие отели уже начиная с февраля. К началу сезона в апреле, как ожидают в компании, стоимость туров вырастет значительно.

"Спрос по акциям раннего бронирования на туры в Турцию растет. Конечно, цены вырастут после их окончания. Стоит отметить, что ряд гостиниц Турции сохранили цены на уровне прошлого года, другие же подняли их на 10-15%", — подчеркнули в компании TUI Россия.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В Anex Tour сообщили, что продажи туров по акциям раннего бронирования продлятся до конца марта, после чего цены на отели начнут расти.

Туроператоры смягчили условия оплаты туров

Все крупные туроператоры сообщили, что из-за ситуации с пандемией условия бронирования туров стали значительно более гибкими.

Так, для туров, забронированных в Coral Travel с 1 мая 2020 года по 31 января 2021 года, необходимо внести предоплату 20% в течение 3 рабочих дней после подтверждения заявки, 100% оплаты нужно внести не менее чем за 21 рабочий день до вылета.

В пресс-службе "Интуриста" сообщили, что предоплата за тур в Турцию составит всего 500 рублей в течение трех дней после его подтверждения, оплата 30% вносится до 15 февраля. Оставшаяся сумма оплачивается за 2 недели до заезда.

Фото: Интерфакс

В TUI Россия в рамках акций раннего бронирования предлагают внести в качестве предоплаты 399 рублей, полная оплата тура осуществляется за две недели до вылета.

Для туров, забронированных в TEZ TOUR до 31 марта включительно, необходимо внести предоплату 25% в течение трех банковских дней с момента подтверждения, а оплата оставшейся суммы должна быть произведена не позднее 10 рабочих дней до вылета.

Согласно условиям бронирования в Anex Tour, туристы должны внести предоплату в размере 20% от стоимости турпакета в течение трех дней с момента подтверждения заявки, а полную стоимость – за 30 дней до вылета.

Турция – одна из немногих стран, куда разрешен въезд российским туристам, однако в конце декабря власти страны ужесточили требования к приезжающим из-за распространения нового, более заразного штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Великобритании.

В соответствии с действующими в республике правилами, пассажиры, летящие в Турцию, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанную не ранее чем за 72 часа до полета и переведенную на английский язык. Если справки нет, то пассажиру могут отказать в посадке на рейс. Транзитным пассажирам, не покидающим "чистую" зону аэропорта, справка не нужна.