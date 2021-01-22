Глава комиссии РСПП по туристической индустрии Сергей Шпилько предполагает, что после того, как начнет восстанавливаться международный туризм, во всем мире появится огромный спрос на путешествия.

«На мировом рынке после открытия границ будет происходить то же, что происходило в третьем квартале прошлого года на внутрироссийском, когда, благодаря напору отложенного спроса и закрытым в основном границам резко выросли доходы гостиниц и санаториев таких регионов, как Краснодарский край, Крым и Подмосковье. Тот, кто сможет в наибольшей степени воспользоваться выгодами большого «отскока» туристского рынка, выражаясь биржевой терминологией, получит больше всего доходов от взрывной реализации платежеспособного спроса, накопленного из-за ограничений, связанных с эпидемией», — говорит он.

Кто откроется первым

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По прогнозу эксперта, первыми откроют границы страны с высокой долей туризма в ВВП, для которых отсутствие туристов несет особенно ощутимые экономические потери: Египет, ОАЭ, Израиль, Таиланд и другие. А также экономически развитые страны, где туризм – одна из важных отраслей экономики, такие как Япония, Южная Корея, Сингапур, Австралия, а также Китай.

«Обе эти группы стран с развитой индустрией гостеприимства представлены и в Европе, и на Американском континенте, и в Африке. В Европе к первой группе относятся: Испания, Греция, Кипр. Италия. Хорватия, Черногория, Чехия, Болгария, Венгрия. Ко второй – Финляндия, Норвегия, страны Бенилюкс, Австрия и др. Но из-за Шенгенского соглашения и необходимости придерживаться общего курса Евросоюза им сложнее использовать упрощение визовых и эпидемиологических формальностей для стимулирования въездных турпотоков. Соответственно, и подходы к перезапуску международного туризма у стран с разным к нему отношением будут отличаться», — добавил Шпилько.

Он подчеркнул, что ярким примером правильного подхода является Израиль, заранее объявивший о планах возобновления работы ресторанов, пляжей, музеев, заповедников, событийных площадок и других объектов туристской инфраструктуры. При этом к ним предъявляются достаточно жесткие требования по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности.

Что требовать у интуристов

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«Требования к прибывающим туристам становятся критерием определения серьезности намерений в отношении возобновления въездного турпотока. Например, продолжительная обсервация по прибытии для абсолютного большинства туристов неприемлема. «Зеленые», «ковидные» и прочие иммунные паспорта – вариант подходящий, но после их взаимного и в перспективе многостороннего признания, что в равной степени относится к сертификации вакцин. В этой связи замечательно, что Россия уже подала заявку в Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Но путь к созданию нового единого туристского пространства на основе иммунных паспортов небыстрый», — говорит Шпилько.

По мнению президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева, оптимальным для России станет требование о наличии справки с отрицательным результатом теста на ПЦР, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета.

«В Дубае, например, без такой справки туристы не могут попасть в салон самолета, вылетающего в эмират. Плюс обязательная страховка с покрытием расходов на лечение COVID-19. На Мальдивы нужна только справка о результатах теста ПЦР на английском за период не позднее 72 часов до вылета. В обеих странах за время пандемии побывали тысячи российских туристов, и ни к каким дополнительным вспышкам эпидемии такой режим въезда не привел», — говорит эксперт.

По его словам, рецепт успешного развития въездного туризма на выходе из кризиса – своевременное возобновление транспортного сообщения, заблаговременное начало выдачи виз с продлением срока их действия при необходимости, простые, понятные санитарно-эпидемиологические требования к пребывающим туристам плюс планомерная подготовка к открытию рынка с использованием всех средств маркетинга: рекламы, акций и скидок, формирования нового турпродукта и других мер.

Начать выдачу виз нужно заранее

Как считает Шпилько, у России есть отличный повод для дополнительного привлечения туристов – введение электронных виз с 1 января 2021 года. Правда, сейчас их выдача приостановлена из-за пандемии, но постепенно стоит начинать выдачу виз гражданам стран с благополучными показателями по заболеваемости коронавирусом. Например, гражданам Японии или Тайваня.

«И затем, шаг за шагом, расширять круг стран, из которых могут приехать туристы. Заодно обкатать механизм выдачи электронных виз на небольших турпотоках, упростив предлагаемую для ее получения анкету. И, конечно, разрешить въезд гражданам Израиля и Южной Кореи, для которых до пандемии действовал безвизовый режим. Сразу массово иностранные туристы не поедут, но по мере вакцинации и снижения заболеваемости интерес к путешествиям в Россию будет расти, тем более, что гостиницы и здравницы не закрыты, рестораны работают. Эпидемиологическая угроза от этих туристов из вполне благополучных стран, только что прошедших тестирование, вряд ли больше, чем от поездок соотечественников в метро», — говорит Шпилько

Он также считает, что России необходимо рекламировать упрощенный порядок выдачи виз на зарубежных рынках, причем начинать эту работу заранее. Также, как и разрабатывать разумные правила въезда для иностранцев с учетом эпидемиологической обстановки.

«Если все это начинать делать уже после снятия ограничений на поездки, на первый постковидный туристский сезон Россия прибудет к шапочному разбору», — предупреждает эксперт.

По данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), почти все страны мира весной 2020 года ввели ограничения на въезд из-за пандемии коронавируса. В результате международный туризм сократился более чем на 70%, до уровня 1990 года, а экономики стран недополучили триллион экспортных доходов.