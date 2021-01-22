Путешественников здесь не ждут

Фото: pixabay.com

На минувшей неделе оперативный штаб РФ принял решение о возобновлении с 27 января авиасообщения с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром на взаимной основе. Рейсы во Вьетнам по маршруту Москва — Ханой и в Индию по маршруту Москва — Дели будут осуществляться по два раза в неделю. В Хельсинки самолеты будут летать из Москвы и Санкт-Петербурга также по два раза в неделю. Авиасообщение с Катаром по маршруту Москва — Доха будет осуществляться три раза в неделю.

К сожалению, возобновление авиасообщения с этими государствами российским путешественникам пока ничего не дает. Туризм на сегодняшний день не является достаточным основанием для поездок в эти страны.

Так, Финляндию россияне могут посетить только при наличии неотложных семейных обстоятельств. Во Вьетнам можно въехать по рабочей визе и затем отбыть 14-дневный карантин. В Индию летают лишь гуманитарные рейсы, туристические и медицинские визы аннулированы. А в Катар по-прежнему разрешен въезд только гражданам этой и некоторых других арабских стран с условием последующего карантина.

Исчезла из списка доступных россиянам стран и Великобритания. Туристы не смогут увидеть Биг-Бен, Тауэрский мост, Стоунхендж и озеро Лох-Несс еще как минимум до 1 февраля – до этой даты РФ продлила запрет на полеты в страну.

Более того, из-за выявления в стране нового, более заразного типа коронавируса, Соединенное Королевство в перспективе может полностью закрыть свои границы. В Великобритании опасаются, что в будущем может появиться тип COVID-19, который будет устойчив к вакцине.

Въезд со справкой об отсутствии COVID-19

Фото: Минэкономики ОАЭ

Почти все популярные у российских туристов страны требуют для въезда отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. В их числе Турция, ОАЭ – Дубай и Шарджа, Куба, Мальдивы, Египет. Причем ряд стран потребуют сделать повторный анализ по прибытии, это ОАЭ и Куба.

В свою очередь Египет предъявляет жесткие требования к справкам: это должен быть оригинал с мокрой печатью и QR-кодом подлинности, составленный на английском языке. Распечатка анализа с электронной почты не подойдет.

Внутри некоторых стран действуют ограничения на передвижение. Так, гости Мальдив обязаны оставаться на островах-курортах, на которые они приехали отдыхать. А Куба на две недели (ориентировочно до 5 февраля) запретила туристам покидать острова Кайо-Коко и Кайо-Гильермо с целью экскурсий в другие регионы страны.

Небольшое ограничение действует и в Эмиратах (Дубае и Шардже): туристы должны оставаться в отелях до получения результата теста на COVID-19, сделанного в аэропорту по прибытии. Обычно это занимает около суток.

Также отрицательные тесты ПЦР на коронавирус понадобятся для въезда в Сербию и Эфиопию. Кроме того, подтвердить отсутствие COVID-19 потребует Греция. С этой страной России официально авиасообщение пока не возобновила, но можно добраться с пересадками. Главное – уложиться в квоту 500 человек (граждан РФ) в неделю и прилететь в аэропорт Афин, Салоников или Ираклиона.

Ограничений на въезд нет

Фото: pixabay.com

Среди популярных у россиян стран, которые никак не ограничивают въезд туристов, — Танзания (Занзибар) и Абхазия. Они не требуют проходить карантин или предоставлять отрицательный тест на коронавирус.

Осенью-зимой на острове Занзибар самый сезон, поэтому с октября туда летают чартеры крупнейших туроператоров – Anex Tour, "Интуриста", Pegas Touristik и Coral Travel. Недавно операторы объявили, что продлят полетные программы до мая и даже середины осени благодаря высокому спросу на направлении.

По прибытии на Занзибар туристам нужно оплатить $50 за визу, у них также должна быть медицинская страховка. Побывавшие на архипелаге путешественники советуют брать с собой наличные доллары и внимательно относиться к выбору отеля и пляжа, поскольку на Занзибаре сильные отливы.

Другие страны

Фото: Pixabay.com

В общей сложности Россия на сегодняшний день официально восстановила авиасообщение с такими странами, как Белоруссия, Вьетнам, Египет (Каир), Индия, Казахстан, Катар, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сербия, Танзания (Занзибар), Турция, Финляндия, Эфиопия, Южная Корея. Великобритания из списка временно исключена. Российские туроператоры имеют право продавать туры и ставить чартеры в эти государства – при условии, что сами эти страны готовы принимать путешественников из РФ.

Кроме того, есть ряд государств, которые не против въезда россиян, но РФ с ними авиасообщение не восстанавливала. Это Армения, Бразилия, Греция, Доминикана, Кения, Мексика, Черногория, Шри-Ланка, ЮАР. Добраться туда можно с пересадками. Карантина по прибытии в этих странах нет, но почти в 100% случаев понадобится отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Особые условия предложили путешественникам Сейшелы. Эти острова в Индийском океане к востоку от Африки могут посетить туристы с прививками от COVID-19 (вакцина "Спутник V" подойдет). Нужно сделать две прививки, а потом подождать еще 14 дней. Сертификат о вакцинации, а также отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой нужно загрузить на специальный правительственный портал, после чего оплатить 45 евро за рассмотрение документов. Эти правила будут действовать как минимум до середины марта.