"Один из проектов уже находится в стадии реализации, ведется стройка (4-звездочного отеля — ИФ). Я прилетел сюда, чтобы финализировать подписание соглашения по брендированию этого объекта. Планируем провести эту работу в течение ближайших нескольких месяцев, после чего мы сможем сделать официальное объявление. Два других проекта активно обсуждаются, что тоже, скорее всего, приведет к подписанию договоров", — сказал Делароффа, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства Приморья.

По словам источника "Интерфакса" в гостиничной отрасли Приморья, оператором отеля станет гостиничная сеть Novotel, входящая в состав группы Accor Hotels. Отель в настоящее время построен, находится в стадии подготовки к вводу. Accor располагает 750 тыс. номеров по всему миру и является крупнейшим европейским гостиничным оператором, а также одним из крупнейших в мире.