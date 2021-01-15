Некоторые представители властей и бизнеса считают эту меру необходимой для восстановления туризма в прежнем виде. В частности, министр образования Сингапура Лоуренс Вонг видит очевидные преимущества для тех, кто решился на вакцинацию. «Для них может быть отменен либо сокращен обязательный карантин при возвращении из путешествий. Это станет еще одним преимуществом вакцинации помимо того, что вы защищаете себя и своих близких. А тем, кто решит не делать прививку, придется жить с более частыми тестами или карантинами», — сказал он в интервью порталу Channelnewsasia.

Власти Кипра в начале декабря предупредили о планах отменить тестирование и карантин для въезжающих на остров, если они будут иметь сертификат о прививке.

В январе министерство здравоохранения Дании заявило, что работает над «вакцинными паспортами» для датских путешественников. По заявлению ведомства, такой паспорт будет выдаваться после вакцинации и позволит гражданам страны въезжать в те государства, которые введут требование об обязательных прививках.

В Израиле, где вакцинация идет очень быстрыми темпами, министерство здравоохранения также разработало «зеленый паспорт», который позволит сделавшим прививку или переболевшим ковидом посещать конференции, культурные и спортивные мероприятия. Такие паспорта, как предполагается, будут действительны полгода.

В середине января премьер министр Греции Кириакос Мицотакис призвал Еврокомиссию ввести единые сертификаты, с которыми туристы могли бы свободно путешествовать по странам Евросоюза. Эта инициатива будет обсуждаться на саммите ЕС 21 января.

Одновременно во Всемирной организации здравоохранения заявили, что изучают вопросы, связанные с вакцинацией путешественников и возможностью введения повсеместно признанного международного сертификата.

Появление ковидных паспортов, в том числе, цифровых постепенно переходит из теоретической области в практическую. В Швейцарии некоммерческая организация Common Project разработала CommonPass – цифровой паспорт, позволяющий пользователям загружать информацию из своих медицинских карт о сделанной прививке или результатах тестов. Платформа уже прошла тестирование, и сейчас обсуждается ее использование многими крупными авиакомпаниями и почти двумя тысячами аэропортами по всему миру. Аналогичные сервисы разрабатываются и в других странах.

Авиакомпании и отели

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Топ-менеджер авиакомпании Quantas Алан Джойс в интервью австралийскому телеканалу 9News заявил, что прививка должна стать необходимой для путешествий, и с этим согласны его коллеги из авиакомпаний по всему миру. Генеральный директор Delta Airlines Эд Бастиан, в свою очередь, сказал газете Today, что для международных путешественников прививка в конечном итоге станет обязательным требованием.

Многие авиакомпании ждут соответствующих решений от своих правительств. В частности, об этом заявили телеканалу CNBС представители Corean Air и Singapore Airlines. А генеральный директор AirAsia Group Тони Фернандес добавил, что, по его мнению, страны Азии не будут пускать туристов без прививок.

Профессор Дэвид Шервин из Корнельской школы гостиничного администрирования считает маловероятным, что отели начнут требовать от своих постояльцев прививки.

«Поскольку вакцинация продвигается медленно, это будет просто не выгодно для отельеров. Вряд ли какой-то крупный гостиничный бренд займет такую позицию. Правда, подобное требование могло бы стать маркетинговым инструментом для небольших отелей, которые будут продвигаться на рынок под лозунгом безопасности от коронавируса», — сказал он телеканалу CNBS.

В свою очередь, представитель элитного курортного отеля в Индонезии считает, что такое требование скорее привлечет, чем отпугнет богатых клиентов, заинтересованных в безопасном отдыхе.

Круизные компании, по мнению Шервина, могут ввести обязательное требование вакцинации.

Ковидные паспорта – дискриминационная мера?

Исполнительный директор Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) Глория Гевара считает, что введение вакцинных паспортов может стать дискриминационной мерой.

«Невозможно прямо сейчас привить всех людей во всем мире. Для вакцинирования потребуется много времени, особенно в менее развитых странах. Мы не можем подвергнуть дискриминации тех, кто хочет путешествовать, но не может сделать прививку», — сказала она в специальном заявлении.

Как подчеркнула Гевара, по состоянию на сегодня лишь крошечный процент населения земли получил вакцину.

«Но то огромное число людей, которые еще не привились, могут пройти тестирование и безопасно путешествовать. Поэтому с точки зрения здравого смысла правильнее не резервировать путешествия только для того меньшинства, которое имеет прививки, а разрешить свободное передвижение для всех людей с отрицательным результатом теста», — добавила эксперт.

Она также подчеркнула, что вакцинация будет в первую очередь проводиться для более старших групп населения, а молодое поколение, которое не будет прививаться, так как коронавирус для него не столь опасен, окажется в дискриминируемом положении. И призвала шире разворачивать тестирование в аэропортах и других пунктах отправления в путешествия по всему миру.

Ковидные паспорта для российских туристов

Мнения российских экспертов по поводу введения ковидных паспортов разошлись. Кто-то считает, что это полезная для восстановления туризма мера, кто-то – что она дискриминационна и не позволит отрасли вернуться к нормальной работе.

Исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин отмечает, что позитивное или негативное влияние на туризм ковид-паспортов будет зависеть от особенностей введения этой нормы. «Здесь возможно несколько вариантов. Будут ли дополнительные ограничения для тех, у кого нет сертификатов. Или, наоборот, у их обладателей будут упрощенные правила въезда в другие страны. Либо это будут жесткие ограничения, когда без паспорта туризм просто невозможен. И лишь в первом случае мы можем говорить о развитии туризма, о стимулировании турпотока», — сказал он порталу «Интерфакс-Туризм»

По словам эксперта, «дискриминации нет, если туристы без паспорта будут путешествовать в существующем режиме (ПЦР-тесты), а граждане с ковид-паспортами – почти без каких-либо ограничений».

В свою очередь, генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян считает, что введение ковид-паспортов – это неэффективная мера в борьбе с инфекцией, которая будет ограничивать развитие туризма в и без того непростых условиях.

«Я считаю, что ковид-паспортов вообще не должно быть, потому что они создают реальные ограничения для туризма и путешественников. Кому-то вообще нельзя прививаться, есть противопоказания и, получается, человек на этом основании должен отказаться от поездок. Я за безопасность путешествий, но на сегодняшний день лучшей идеи, чем ПЦР-тест не было придумано», — пояснил он.

С экспертом согласна пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. «Есть люди, которые принципиально не делают прививки или им нельзя вакцинироваться по состоянию здоровья. Получается, они теряют право на передвижение?», — говорит она.

По словам Тюриной, введение ковидных паспортов – неоднозначная мера. «С одной стороны, если это поможет открыть границы, — хорошо. А с другой — все равно так или иначе получится избирательный выезд. Те, кому прививки противопоказаны, будут вынуждены запасаться соответствующими справками. И, конечно, появится черный рынок сертификатов», — предупреждает она.

Какие вакцины подойдут для путешествий

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Самым сложным вопросом в реализации идеи ковидных паспортов, по словам Мкртчяна, будет их унификация. Уже сейчас разработано около десятка вакцин, и со временем их будет становиться больше.

«И даже если этот процесс синхронизировать, то не все страны согласятся сертифицировать каждую медицинскую разработку. Я думаю, что введение сертификатов вакцинации останется на уровне слухов, потому что в мире существует большое разнообразие вакцин. В России Спутник V, в Турции – китайская вакцина, Европа прививается в основном Pfizer. И какая вакцина будет считаться основной, если в России сертифицированы только отечественные и другие не используются, а в Европе – американские. То есть, приедет турист из другой страны, привитый Pfizer, мы его пустим? Нет. То же самое с россиянами. А в перспективе вакцин будет все больше и больше», — сказал эксперт.

Юридическая база для ковидных паспортов

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Как рассказал гендиректор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, при возникновении нового документа, например, об утверждении сертификатов вакцинации от COVID-19, под него подводится соответствующая нормативная база, которая еще сильнее ограничит права граждан на свободу передвижения.

«Юридически такие вопросы можно оформить, в соответствующие нормативы вносятся поправки, поэтому права граждан на свободу перемещения могут быть ограничены. Обуславливают это все наличием соответствующего документа, то есть сертификата о вакцинации от ковид. В этот же перечень входят паспорта граждан, визы. Это же тоже ограничения свободы передвижения», — пояснил он.

Между тем, Мохов отметил, что общие условия для введения ковид-паспортов пока не приняты и согласовать их будет очень сложно, поэтому перспективы появления сертификатов в этом году сомнительны.

«Пока не будут синхронизированы требования и санитарные условия, никаких общих условий не будет. Механизм вакцинации может стать одним из инструментов, позволяющих приоткрыть или ограничить поездки и турпоток в той или иной степени. Но с большой долей вероятности в этом году эта ситуация не решится. Хорошо, если мы сможем путешествовать везде с ПЦР-тестами, но и это не точно. Для восстановления массового туризма пока нет никаких предпосылок», — заключил он.

Более 90% стран мире в марте-апреле 2020 года закрыли границы или ввели ограничения на путешествия из-за пандемии коронавируса. В результате международный туризм с января по октябрь сократился на 70% и откатился на уровень 1990 года, а отрасль оказалась одной из самых пострадавших от пандемии во всем мире.

Коронавирус – не первое заболевание, по поводу которого обсуждается необходимость прививок для путешественников. Так, в некоторые страны мира нельзя въехать без сертификата, подтверждающего вакцинацию от желтой лихорадки, из стран с высоким риском передачи этого заболевания. Также для многих стран действуют рекомендации ВОЗ о необходимости прививки от малярии.