Власти Великобритании в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он не более смертоносный, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного легче распространяется, так как на 70% более заразный. В связи с этим в стране ввели дополнительные ограничения, чтобы замедлить распространение инфекции. Также новую мутацию коронавируса обнаружили в странах Африки.

Россия

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией 22 декабря 2020 года на 7 дней, а затем продлила запрет до 1 февраля.

Турция

С 28 декабря все пассажиры при пересечении границы воздушным транспортом должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до въезда. Справку нужно показать при посадке на борт. С 30 декабря это правило также распространяется на тех, кто приезжает в страну наземным или морским путем. Введенные меры будут действовать до 1 марта 2021 года.

Англия

С 11 января все, прибывающие в Англию воздушным, железнодорожным или морским путем, должны будут иметь при себе сертификат с отрицательным тестом на коронавирус, сделанным не ранее, чем за 72 часа до вылета. Пассажиры должны представить справку перед вылетом, в случае отсутствия документа им могут отказать в посадке на борт.

Также прибывающим необходимо соблюдать 10-дневный карантин с возможностью его сокращения до пяти дней, если сдать повторный тест. При отрицательном результате самоизоляцию можно завершить.

В понедельник Великобритания исключила ОАЭ из списка стран для путешествий из-за роста числа завозных случаев коронавируса. С 12 января пассажиры, прибывающие в Англию, Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию из ОАЭ, должны соблюдать 10-дневный карантин.

Германия

Помимо того, что Германия продлила запрет на въезд для прибывающих из Великобритании и Южной Африки до 20 января, власти республики утвердили новые правила въезда для прибывающих из стран зоны риска (среди них Россия).

С 11 января каждый, кто едет в Германию из страны с высоким показателем заражений ковидом, должен при въезде предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки. В качестве альтернативы предлагается пройти тестирование сразу после прибытия.

При этом все въезжающие независимо от результатов тестирования обязаны уйти на 10-дневный карантин. Срок карантина можно снизить вдвое, если на пятый день сдать тест на ковид, а результат окажется отрицательным.

Единственная земля, установившая свои правила для путешественников, это Северный Рейн-Вестфалия. Там прибывающим предлагают на выбор: 10-дневный карантин, справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанную не ранее, чем за 48 часов или экспресс-тест по прибытии.

Стоит отметить, что перед поездкой в Германию необходимо пройти цифровую регистрацию на сайте www.einreiseanmeldung.de.

Италия

Италия вслед за многими европейскими странами приостановила авиасообщение с Великобританией до 6 января, но позже сняла этот запрет, оставив некоторые ограничения. Так, до 15 января все прибывающие в Италию из стран ЕС и Шенгенской зоны должны предъявить справку с отрицательным результатом теста на ковид, сделанным не ранее, чем за 48 часов до поездки (а не по прибытии, как было ранее). Пассажиры без теста обязаны соблюдать двухнедельный карантин.

Греция

Греция требует при въезде справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки. Кроме того, власти страны ввели до 21 января 7-дневный карантин вместо действовавшего до сих пор требования о 3-дневном карантине для всех пассажиров международных рейсов, прибывающих в страну. Место пребывания на карантине нужно указать в Passenger locator form (PLF).

Испания

Рейсы из Великобритании в Испанию запрещены с 22 декабря 2020 года по 19 января 2021. Транзит через аэропорты Испании для вылетающих из Великобритании также запрещен.

Прибывающим в страну необходимо предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, заполнить электронную форму контроля состояния здоровья (FCS).

Подписав форму, пассажиры обязуются соблюдать самоизоляцию дома или в месте проживания в течение 14 дней после прибытия в Испанию, если у них есть симптомы острой респираторной инфекции, самостоятельно отслеживать симптомы коронавируса и поддерживать связь со специалистами из органов здравоохранения по телефону. Уезжающие через/из Испании в Великобританию должны будут иметь при выезде справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид и соблюдать 10-дневный карантин.

Франция

Франция ограничила поездки из Великобритании с 20 декабря. Исключение составляют только граждане Франции, которые возвращаются домой, граждане ЕС, их супруги и дети, а также граждане Великобритании и третьих стран, которые постоянно проживают во Франции, ЕС или Шенгенской зоне. Поездки с туристическими целями не осуществляются. Для въезда во Францию понадобится справка с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанным не ранее, чем за 72 часа до вылета, а также заполнить формуляр с данными о своем местонахождении в стране прибытия.

Эстония

Въезжающие в Эстонию с 15 января также должны иметь справку отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Она не нужна транзитным пассажирам, а также жителям приграничных районов с Латвией и Финляндией, которые ежедневно ездят между странами по работе.

Финляндия

Власти Финляндии приняли решение продлить введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на границе для ряда стран, в том числе России, до 9 февраля. Для граждан из стран ЕС и Шенгенской зоны действует правило о наличии двух отрицательных тестов на коронавирус. Россияне могут посетить страну только при наличии близкого родственника — финского гражданина и при возникновении неотложных семейных обстоятельств. Также с октября разрешен въезд владельцам недвижимости для осуществления неотложного ремонта.

ОАЭ

Россияне должны сдать два ПЦР-теста на коронавирус. Первый должен быть сделан не ранее, чем за 96 часов до поездки. Второй – по прибытии. Справка должна быть на английском или арабском языке в распечатанном виде. Результатов теста по прибытии нужно ожидать в отеле. Исключение составляют дети до 12 лет и пассажиры со средней или тяжелой формой инвалидности.

Мальдивы

Для туристов на Мальдивах действуют строгие правила: для въезда необходим ПЦР-тест с отрицательным результатом (сделанный не ранее, чем за 96 часов до поездки) на английском языке, им также запрещено покидать острова-курорты, куда они приехали отдыхать.

Не ранее, чем за 24 часа до прибытия, нужно заполнить специальную форму на иммиграционном портале Imuga для получения QR-кода. Помимо информации о состоянии здоровья, странах, посещаемых последние 14 дней, необходимо загрузить свою фотографию и копию ПЦР-теста. Полученный QR-код предъявляется при прохождении паспортного контроля. Ту же процедуру необходимо сделать и за день до вылета с Мальдивских островов.

Кроме того, туристов по прибытии могут выборочно проверить на коронавирус с помощью экспресс-тестов. Как отмечают в иммиграционном управлении Мальдив, за этот анализ платить не нужно.

Филиппины

Власти Филиппин закрыли въезд для путешественников из 28 стран, где был обнаружен новый «британский» штамм коронавируса.

В список попали Великобритания, Япония, Франция, Германия, Южная Корея, США и другие. России среди них нет, но и авиасообщения между РФ и Филиппинами нет.

Гонконг

Гонконг запретил все рейсы из Великобритании и Южной Африки, где были обнаружены более заразные штаммы коронавируса. Кроме того, власти специального административного района Китая объявили 21-дневный карантин для всех прибывающих из-за рубежа. Меры будут пересматриваться каждые две недели.

Южная Корея

С 8 января 2021 года при посещении Южной Кореи потребуется справка с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 48 часов до поездки. С 15 января это правило распространяется на прибывающих в страну морем. По прибытии все пассажиры должны сдать повторный тест на ковид, а также соблюдать двухнедельный карантин.

Япония

28 декабря Япония приостановила въезд в страну иностранных граждан со всего мира в качестве меры предосторожности. Правило будет действовать до конца января.

Куба

С 10 января Куба требует у въезжающих туристов справки об отсутствии COVID-19. Тестирование должно быть проведено не ранее, чем за 72 часа до посадки. Справка должна быть в бумажном виде, предпочтительно на русском и английском языках. Она будет рассмотрена на Кубе перед тестированием по прибытии. Остальные протоколы остаются прежними – по прилету туристы будут также сдавать тест на ковид.

Чили

Власти Чили с 1 января 2021 года требуют у всех прибывающих из-за рубежа соблюдения 10-дневного карантина. Также необходимо предъявить справку с отрицательным тестом на ковид, сделанным не ранее, чем за 72 часа до вылета.

Перу

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти Перу с 4 января возобновили двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа. Кроме того, пассажиры должны предъявить справку с отрицательным результатом теста на ковид, сделанным не ранее, чем за 72 часа до поездки.

Бразилия

C 30 декабря Бразилия требует у всех прибывающих в страну справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанным не ранее, чем за 72 часа до поездки. Документ будут проверять перед рейсом. В случае отсутствия справки пассажиру могут отказать в посадке.

Колумбия

Для въезда в страну c 4 января нужна справка с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, сделанным не ранее, чем за 96 часов до вылета. В случае отсутствия справки пассажир должен сдать тест по прибытии и соблюдать двухнедельный карантин.

Кроме того, все путешественники должны заполнить онлайн-форму Check-Mig за 24 часа до вылета (не позднее, чем за час до рейса), чтобы при необходимости соблюдать правила для контактировавших с зараженным коронавирусом.