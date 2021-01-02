"Продолжается тушение возгорания лесной подстилки. Огнем на утро 2 января охвачено 5,5 гектаров. Полоса горения находится в труднодоступном месте в урочище Слепченкова Балка, составляет 600 метров", — сообщает пресс-служба администрации Сочи в субботу.

В ликвидации огня задействованы 105 человек, которые в основном добираются до очага возгорания пешком.

"Порывами ветра дымовую завесу сносит к федеральной трассе и поселкам, но ни жителям, ни водителям ничего не угрожает. Очаг возгорания находится на большом расстоянии, и вся ситуация находится под контролем", — цитирует пресс-служба начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадима Снегирева.

1 января природный пожар Туапсе, прошедший территорию в 2,5 га, спровоцировал горение лесной подстилки в Сочи.