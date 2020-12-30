Электронная виза будет доступна гражданам Австрии, Андорры, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Индии, Индонезии, Ирана, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Китая (включая Тайвань), КНДР, Кувейта, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов. Норвегии, Омана, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Северной Македонии, Сербии, Сингапура, Словакии, Словении, Турции, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.

Оформить визу в Россию можно на сайте или в приложении. Необходимо загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, указать страну проживания, а также регион, через который планируется въезд. Также нужно будет указать личную почту и контактный номер, чтобы подключить опцию автоматического уведомления о ходе и результате обработки заявления с подробными инструкциями.

Для получения визы не потребуется приглашение принимающей стороны, бронь отеля или какие-либо другие документы, подтверждающие цель путешествия. Консульский сбор составит $40, для детей до 6 лет — бесплатно.

МИД рекомендует распечатать уведомление об одобрении визы. Если нет принтера, то необходимо сохранить сведения, указанные в уведомлении, любым другим способом для возможности их визуального представления представителям транспортной компании при посадке в транспортное средство и сотрудникам пограничной службы при прохождении паспортного контроля на пограничном пункте.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Оформление займет не более четырех дней. Срок действия электронной визы – 60 дней с момента получения, но находиться по ней в России разрешается не более 16 суток.

Правила въезда

Пересечь границу с такой визой можно будет через любой специально оборудованный пункт пропуска (сейчас их 29) вне зависимости от региона, а путешествовать — по всей стране.

Среди них – международные аэропорты в Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге. В числе морских пунктов пропуска значатся порты Санкт-Петербурга, Владивостока и Зарубино (Приморский край). Среди автомобильных — шесть погранпунктов в Калининградской области (Багратионовск, Гусев, Мамоново (Гжехотки и Гроново), Морское, Советск), один в Псковской области (Убылинка) и один в Ленинградской области (Ивангород). Последний также числится в списке пешеходных пропускных пунктов.

При пересечении границы иностранцу надо будет предъявить распечатанное уведомление об оформлении электронной визы и загранпаспорт.

Революционный шаг для въездного туризма

"Этот шаг носит революционный характер. Россия – страна с огромным туристическим потенциалом. Визовые ограничения, безусловно, дисконтируют такой потенциал. Наш опыт взаимодействия с ослаблением визового режима на выездных направлениях показывает, что всякий раз в таких случаях идет значительный рост туристического потока", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы получение виз было максимально простым и понятным при оформлении, сервис работал без сбоев, а пограничные службы РФ были готовы принять туристов с электронными визами.

"Есть хороший опыт с тем же Чемпионатом мира-2018, поэтому я думаю, что все пройдет успешно", — резюмирует эксперт.

Как отметил член совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов, после отмены связанных с коронавирусом ограничений, Россия будет наблюдать постепенный рост числа иностранных туристов в 2021-2022 году.

"Упрощение для пользователей любой процедуры ведет к увеличению потребления, и запуск с января 2021 года нового механизма электронной визы для иностранцев также не является исключением. Но объективно оценить влияние на рост турпотока от введения единой электронной визы вряд ли получится, так как на возобновление турпотока будет сильно влиять фактор отложенного спроса", — считает он.

Фото: Pixabay.com

Такого же мнения придерживается и Толчин. "Безусловно, пандемия фактически остановила въездной туризм в РФ. На восстановление мировых туристических потоков понадобится время, но электронная виза в данном случае фактически станет одной из тех антикризисных мер, которые позволят сделать это быстрее", — сказал эксперт.

Он добавил, что, если бы не случилась пандемия коронавируса, иностранный турпоток в Россию только в первый год работы электронной визы вырос бы на 20-30%. "Учитывая сложившуюся обстановку с распространением COVID-19, рост идет от нуля. Но он в любом случае, будет кратным", — пояснил эксперт.

Львов считает, что электронная виза позволит привлечь больше туристов в регионы.

"Благодаря тому, что гости страны могут находиться в России до 16 дней и не будут ограничены в перемещениях, регионы будут интенсивнее развиваться, в том числе в качестве тревел-хабов, а путешественники и турбизнес смогут выстраивать более удобную логистику", — отметил он.

Больше европейцев и молодых китайских туристов

Эксперты считают, что, в первую очередь, на электронную визу обратят внимание молодые люди из стран Европы и Китая.

"Люди в возрасте позже других вернутся к активным путешествиям из-за повышенных рисков, в которых они оказались из-за пандемии. Более активно будут восстанавливаться путешествия среди молодых людей, а для них электронная виза и упрощение визового режима как раз могут стать дополнительным аргументом в пользу путешествия именно в Россию", — отметил Толчин.

По его словам, большой интерес к нашей стране проявляют граждане Индии, также электронная виза привлечет граждан Евросоюза, но раньше весны оттуда никто не приедет из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений на поездки.

Между тем, Львов считает, что китайские туристы по-прежнему останутся лидерами въездного турпотока, но оформлять электронную визу будут лишь немногие, предпочитая путешествовать в РФ по старинке – по безвизовым спискам.

Фото: www.primorsky.ru

"Китай занимает около 20% въездного рынка, и есть все предпосылки, что его доля будет расти. При этом традиционные для направления групповые безвизовые поездки все равно будут популярнее путешествий по электронной визе, так как в первом случае туристам не нужно платить консульский сбор, группы оформляются проще и быстрее. Единственное, их численность, скорее всего, станет меньше из-за переориентации на более «камерный туризм» по соображениям безопасности", — предполагает эксперт.

По его прогнозу, электронную визу в большинстве случаев будет выбирать молодое поколение китайских туристов. "Если до 2020 года средний возраст китайского туриста составлял в зависимости от регионов 47-50 лет, то теперь есть все шансы привлечь сегмент молодых людей, которые в определенной степени будут выбирать индивидуальный туризм, посещать менее растиражированные объекты и способствовать диверсификации маршрутов. Кроме того, можно спрогнозировать положительное влияние введения электронных виз на размер среднего чека китайского туриста", — пояснил Львов.

Новые тренды в туризме и электронная виза

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в систему планирования путешествий. Туристы внимательнее относятся к своему здоровью, стараются соблюдать меры безопасности, выбирают самостоятельные поездки.

По мнению Львова, новые тенденции будут способствовать росту спроса на российскую электронную визу: туристы смогут выбирать короткие поездки в соседнюю страну на автомобиле, среди организованных китайских групп станет популярен оздоровительный и экотуризм.

"И стране, и региональным органам власти, и бизнесу придется приложить очень серьезные усилия, чтобы выиграть в конкуренции за постпандемийный китайский турпоток у других стран. «Новое поколение» туристов будет ориентировано на качество, сервис и безопасность. Тренды спроса групповых туристов будут меняться в сторону экологического и оздоровительного туризма, а индивидуальные туристы будут все больше поглядывать в сторону автопутешествий. Новый спрос изменит и географию путешествий, поэтому нас ждет достаточно увлекательная борьба между российскими регионами за туристические потоки из Китая. И российскому бизнесу, и субъектам требуется полноценная акселерация для создания востребованных региональных продуктов нового типа", — считает эксперт.

По итогам 2019 года в Россию с туристическими целями приехали 5 млн иностранных туристов, что на 20,5% больше, чем годом ранее. В первую десятку стран, откуда приезжает больше всего туристов, вошли Китай, Южная Корея, Германия, США, Израиль, Италия, Франция, Великобритания, Испания, Япония.

По данным Погранслужбы РФ, за три квартала 2020 года Россию посетили лишь 7,8 млн иностранных туристов. Как сообщали ранее в Ростуризме, потери от закрытия границ из-за пандемии коронавируса в этом году составили около 500 млрд рублей.

Также в ведомстве заявляли, что рассчитывают на рост зарубежного турпотока на 20-40% после введения электронных виз.