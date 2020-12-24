На этой неделе ФАС признала, что сервис бронирования отелей Booking.com нарушил нарушила пункт 3 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции, злоупотребив доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения.

По данным службы, сервис навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять компании и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг. ФАС выдаст Booking.com предписание с требованием исключить из договоров с гостиницами условия о широком и об узком паритете, как в отношении цен на гостиничные услуги, так и в отношении условий, на которых эти услуги предоставляются.

В Booking.com заявили, что разочарованы решением ФАС, так как компания вкладывается в продвижение объектов размещения, перевод контента, клиентскую поддержку. В связи с этим она "считает справедливым, что отели указывают на Booking.com по крайней мере ту же цену, что и на их собственном веб-сайте".

Все – ради импортозамещения?

Управляющий партнер Hotelite Group Алексей Волов считает, что в конфликте с ФАС прав, скорее, Booking.com, так как компания вкладывает много средств в продвижение отелей и несет все маркетинговые риски.

"Именно Booking.com мы обязаны развитием рынка хостелов и апартаментов – если бы у них не было понятного канала продаж, они бы никогда не появились", — сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

Волов напомнил, что размещение (по сути, реклама) на платформе Booking.com для отелей бесплатно, сервис получает комиссию только с фактического бронирования. Зачастую он заменяет гостиницам, особенно небольшим, целые отделы продаж. Именно поэтому сервис требовал у отелей-партнеров указывать цены не выше, чем в других каналах продаж. Иначе туристы могут использовать "Букинг" лишь для поиска, а потом уйти бронировать там, где дешевле.

По его мнению, "паритет цен был разумным требованием вовсе не привилегированного, а равного отношения к себе". И в этой ситуации Booking быстро сделает так, что отели, которые ведут себя не по-партнерски, будут представлены в системе хуже остальных.

Большинство отелей по-прежнему будут соблюдать паритет

По мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, после законодательной отмены паритета цен на Booking.com большинство отелей по-прежнему продолжат соблюдать его.

"Я не вижу опасности того, что гостиницы массово начнут ставить на своих сайтах цены на номера ниже, чем на платформе Booking.com. Думаю, что большинство отелей будут так иначе соблюдать паритет. Откровенно говоря, даже если гостиница предложит у себя на сайте цену на 100-200-500 рублей дешевле, это не значит, что потребители откажутся от удобства "Букинга" и пойдут бронировать там", — рассказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

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Прасов заметил, что Booking.com может в принципе отказаться от контракта с отелем, если заметит непартнерское отношение. "Он может делать, что хочет. В том числе, задвигать такие гостиницы вниз в результатах выдачи", — сказал эксперт.

В целом, по его мнению, решение ФАС никаких глобальных последствий для рынка иметь не будет и на присутствие "букинга" в России не повлияет.

Волов также считает, что решение ФАС не будет иметь последствий для рынка. По его словам, для гиганта Booking.com оно – как "укус комара" и через пару месяцев об этом никто не вспомнит.

В то же время, Прасов назвал решение антимонопольной службы цивилизованным.

"Отмена широкого и узкого ценового паритета ранее уже произошла в нескольких европейских странах (Швеция, Италия, Чехия, Франция и другие), теперь это случилось и в России. Из положительного — исчезнут некоторые сложности для отелей, которые невольно были нарушителями паритета. По сути, это просто предоставление большей свободы для сторон", — заключил он.

Появится ли в России свой Booking?

"Если реальных изменений на рынок сложившаяся ситуация с Booking.com не принесет, остается вопрос, зачем это все? Возможно, Россия готовит свое собственное онлайн трэвел-агенство как некий вариант импортозамещения? И здесь проще всего зачистить поляну, освободить место для своего собственного игрока", — заключил Волов.

Антимонопольное дело было возбуждено на основании обращения организации "Опора России" в конце 2019 года.

Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc. По оценкам экспертов, на российском рынке онлайн-бронирования отелей ему также принадлежит наибольшая доля, которая составляет, по разным данным, от 60 до 70%.

Как сообщалось, российские отельеры многократно просили Booking.com снизить комиссионные платежи, которые составляют у сервиса порядка 18% от стоимости бронирования.