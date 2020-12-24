Москва и Московская область

Несмотря на то, что Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом, мэр столицы Сергей Собянин не стал вводить жестких ограничений для жителей и гостей города в новогодние праздники.

Москва останется в этом году без праздничных гуляний и рождественских базаров. Кроме того, власти разрешили барам, ресторанам и кафе работать только до 23:00.

Театры могут проводить спектакли с загрузкой до 25% зрителей, музеи также будут открыты.

Пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома, хотя общественный транспорт в новогоднюю ночь будет, как обычно, работать круглосуточно и проезд в нем будет бесплатным.

Все перечисленные требования действуют до 15 января.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В Подмосковье же, напротив, губернатор Андрей Воробьев продлил ряд действующих из-за пандемии ограничений до 12 января 2021 года и ввел новые. В числе этих мер – обязательное предъявление отрицательного результата теста на коронавирус в гостиницах в период с 28 декабря по 15 января. Тесты должны быть сделаны не ранее чем за 3 дня до поездки, а ИФА-тесты (иммуноферментный анализ) – не ранее чем за 5 дней до поездки.

Кроме того, посетители ресторанов, кафе и баров, которые закрываются для проведения корпоративов и других праздников, должны предъявить справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. Это требование будет действовать с 31 декабря по 10 января.

Музеи Подмосковья в новогодние праздники будут открыты. Принимать посетителей они разрешено по сеансам, билеты на которые нужно приобрести заранее на сайтах учреждений.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Новые меры противодействия распространению COVID-19 были введены администрацией Санкт-Петербурга с 4 декабря. На период новогодних праздников ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек, закрываются аквапарки и океанариумы. С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, они смогут работать только навынос. С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты. В этот же период приостанавливается деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим маршрутам.

Значительно более мягкие по сравнению с Петербургом ограничения ввели в Ленинградской области. Там запрещено проводить корпоративы в ресторанах, также не будет городских и районных елок. При этом личные праздники в ресторанах праздновать можно, но число участников не должно превышать 18 человек, и все должны быть в масках.

Театры также будут работать, но число зрителей на спектаклях не должно превышать 50% загрузки зала. С 30 декабря по 3 января во всех торговых центрах региона будут закрыты все фуд-корты.

Продолжают работать и детские лагеря, но только при условии, что дети и персонал приезжают и выезжают одновременно.

Калининградская область

С 25 декабря запрещается деятельность предприятий общественного питания, расположенных в торговых центрах и не имеющих отдельного входа. До 15 января продолжает действовать ограничение на деятельность фуд-кортов и стрит-фудов.

Запрещено обслуживание посетителей предприятий общественного питания с 0:00 31 декабря 2020 года до 0:00 3 января 2021 года. В период с 25 по 30 декабря работа общепита разрешена с 6 до 19 часов, с 3 по 10 января – с 6 до 21 часа. При этом возможно обслуживание на вынос, доставка на дом, в гостиничные номера. Кроме того, ограничение не распространяется на предприятия общественного питания при гостиницах и иных средствах размещения для обслуживания их постояльцев по определенному графику.

Ограничения коснутся и туризма. С 25 декабря по 10 января запрещаются групповые экскурсии в музеях, на выставках, автобусные туристические и экскурсионные поездки. Можно проводить пешеходные экскурсии, если численность группы не превышает 10 человек, индивидуально посещать музеи. Деятельность кинотеатров с 28 декабря разрешена при загрузке не более 50%. Торговые центры с 28 декабря по 10 января смогут работать с 6:00 до 19:00.

Кроме того, с 25 декабря по 10 января запрещается проведение новогодних торжеств в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, развлекательных центрах, арт-пространствах, музеях, галереях, торговых центрах.

Ивановская область

Власти Ивановской области приняли решение об открытии с 26 декабря контрольных постов на въезде в регион, чтобы проверять туристов и гостей на наличие справок об отсутствии коронавируса. В противном случае россиянам будут выдаваться уведомления о необходимости режима самоизоляции. Для заселения в гостиницу для жителей и гостей региона также необходима справка об отсутствии коронавируса или наличии антител.

Чтобы у въезжающих было меньше проблем с заселением в гостиницы, в наиболее популярных у туристов городах (например, в Плесе) будут созданы коммерческие пункты для сдачи экспресс-тестов на COVID-19.

Фото: Pixabay.com

Также на новогодние праздники в регионе запретили въезд организованных автобусных туристических групп.

Брянская область

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, прием отдыхающих туристическими базами, в том числе загородными базами отдыха, домами отдыха, будет осуществляться только при наличии у посетителей справки с отрицательными результатами ПЦР-теста на коронавирус.

Кроме того, в регионе приостановлена работа детских развлекательных центров и детских игровых комнат в торговых и культурно-досуговых центрах, павильонах и прочих объектах нежилого назначения. Проведение банкетов возможно только с участием не более 30 человек.

Мурманская область

Мурманская область с 15 декабря приостановила бронирование гостиниц, отелей и гостевых домов на новогодние каникулы для туристов из других регионов, чтобы сохранить стабильную эпидемиологическую обстановку. Для жителей Мурманской области все возможности забронировать номер и поехать отдохнуть сохраняются.

При этом те, кто успел забронировать отели и гостевые дома раньше, в том числе по программе кешбэка, могут приехать, но со справками от эпидокружении и с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Такие справки будут требовать от приезжих в Кировске, Апатитах, Полярных Зорях, Кандалакшском, Терском и Ловозерском районах, а также Териберке, в самом Мурманске они не нужны.

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Также отменен двухэтажный поезд "Горнолыжный экспресс", который должен был начать курсировать между Москвой, Мурманском и Хибинами в новогодние каникулы.

Горнолыжные комплексы области до 15 января будут принимать только жителей региона.

Костромская область

Тест на COVID-19 при въезде у вас не потребуют, а вот собираться группами более 10 человек запрещено. Концертные залы, театры и кинозалы должны быть заполнены максимум на 30%, а рестораны, кафе и бары будут работать до 23:00. Эти ограничения действуют до 15 января 2021 года.

Владимирская область

В настоящее время бары и рестораны во Владимирской области могут работать с 6:00 до 1:00 при условии 50% заполняемости залов и соблюдения всех санитарно-эпидемических мер. Однако на новогодние праздники региональное управление Роспотребнадзора предложило ограничить работу заведений до 20:00. Решение по этому вопросу еще не принято.

Новгородская область

На территории Новгородской области закрыты для посещения ночные клубы, танцевальные площадки, кальянные, фуд-корты в торговых центрах, детские игровые комнаты, аттракционы и иные общественные территории, а также объекты для отдыха и развлечений (за исключением дельфинариев).

В кафе, ресторанах и барах с 19:00 31 декабря 2020 года до 8:00 1 января 2021 года (а в остальные дни с полуночи до 6:00) обслуживание осуществляется исключительно навынос, в том числе в заведениях, расположенных на территории санаториев, домов отдыха, гостиниц и иных средствах размещения.

Фото: pixabay.com

Кроме того, с 21 декабря для заселения в отели, дома отдыха, хостелы необходимо будет предоставить результат ПЦР-теста на коронавирус.

Тульская область

Кафе и рестораны будут работать на новогодних каникулах с 7:00 до 23:00, проводить корпоративы запрещено. Также отменены новогодние гулянья, но в центре Тулы будет открыта рождественская ярмарка и Губернский каток.

Курская область

Власти Курской области ввели запрет на проведение массовых новогодних мероприятий с 15 декабря 2020 года по 10 января 2021 года. На этот же период на предприятиях общественного питания должны прекратить работу караоке, танцевальные площадки, дискотеки, также под запретом тематические вечеринки, развлекательные программы, конкурсы, викторины и подобные мероприятия.

Татарстан

Кафе и рестораны региона могут работать в новогоднюю ночь до 3:00. В остальные дни всем заведениям общепита разрешено работать только до полуночи. В республике работают музеи театры, концертные площадки, кинотеатры, торговые центры, а на открытом воздухе планируются развлекательные мероприятия.

Ставропольский край

Бары, рестораны и ночные клубы работают до 23:00, для их посещения нужно отсканировать на входе QR-код (регистрация проходит через портал Госуслуг). Если телефон кнопочный, то регистрация проходит по смс.

Для посещения музеев, выставочных залов, библиотек и кинотеатров (с 22:00 до 6:00) также придется показать сотрудникам QR-код.

Фото: Интерфакс

В Ставропольском крае отменены все торжественные новогодние мероприятия, в том числе концерты на площадях.

Карачаево-Черкессия

В Карачаево-Черкессии с 16 ноября действует запрет на работу общепита с 23:00 до 6:00. Запрещено проведение культурных, просветительских, досуговых мероприятий, мастер-классов и тренингов, новогодних корпоративов. Кинотеатры, концертные залы и театры могут продавать билеты при условии заполняемости не более 25% от вместимости зала. Детские развлекательные центры и игровые комнаты закрыты.

С 20 декабря по 10 января глава республики Рашид Темрезов ввел дополнительные ограничения, среди которых запрет на традиционные уличные ярмарки.

Ростовская область

В регионе запрещено проведение массовых сцен с участием зрителей в ходе зрелищно-массовых мероприятий, в том числе праздничных. Приостановлена деятельность объектов, предназначенных для развлечения и досуга (за исключением кинотеатров), в том числе предприятий общественного питания, если эти объекты расположены в торгово-развлекательных центрах и не имеют отдельного входа для посетителей. В период с 28 декабря по 14 января в Ростовской области приостановлена работа аквапарков.

Предприятия общественного питания Ростовской области в период новогодних праздников могут работать с 10:00 до 22:00, однако на территории вокзалов, аэропортов, автозаправочных станций или ведомственных столовых точки общепита могут работать в остальные часы. Исключение также действует для тех, кто занимается доставкой заказов и обслуживанием навынос.

Каждый из гостей корпоративных или иных торжественных мероприятий в новогодний период должен иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не более 72 часов до начала мероприятия.

Краснодарский край

С 25 декабря по 13 января отменены все ночные праздничные гулянья и традиционные мероприятия на уличных площадях. Кафе, рестораны и бары будут работать до полуночи.

Также в новогодние праздники для туристов доступны более 250 объектов турпоказа, а также экскурсионные маршруты и центры активного отдыха, будут организованы "зимние пляжи" с лавочками, беседками, деревянными настилами.

Фото: "Роза Хутор"

Как отмечают в администрации Краснодарского края, на горнолыжных курортах никаких дополнительных антиковидных мер вводиться не будет. При этом в Сочи создадут медицинский обсерватор на 100 мест для гостей курорта с симптомами коронавирусной инфекции.

Крым

С 20 декабря по 15 января запрещены любые банкеты, фуршеты, корпоративы в закрытых помещениях, в том числе на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаторно-курортных учреждений.

Бары, кафе и рестораны могут работать только с 8:00 до 22:00.

Пермский край

Оперштаб Пермского края 11 декабря принял решение продлить коронавирусные ограничения до 27 декабря 2020 года.

Так, запрещена работа ночных клубов и дискотек, детских развлекательных центров и иных развлекательных и досуговых заведений. Не проводятся культурно-массовые мероприятия, в том числе физкультурные и праздничные корпоративные. На официальных мероприятиях, которые проводятся на открытом воздухе, количество участников сокращено с 400 до 50. Рестораны, бары, кафе, столовые не работают с 1:00 до 6:00. Им запрещено проведение банкетов, корпоративов, дней рождений и других торжеств. Работа заведений с кальянами запрещена.

При этом базы отдыха, туристические деревни, санатории и гостиницы готовы принимать туристов. Также власти рассматривают возможность разрешить работу заведениям общепита в новогоднюю ночь, если общее число заразившихся в сутки не будет расти.

Республика Хакасия

Время работы заведений общественного питания продлено, они могут работать с 6:00 до 23:00, но с ограничением по загрузке.

Республика Бурятия

В Бурятии в новогодние праздники будут разрешены гулянья в общественных местах, однако организации общественного питания будут работать только до 23:00.

Иркутская область

Большинство ограничений, введенных региональными властями, носят рекомендательный характер, поэтому туристы без проблем смогут отправиться на новогодние каникулы на побережье Байкала.

Фото: Pixabay.com

Тем не менее, власти решили отменить общегородские массовые новогодние мероприятия, елки и праздничный фейерверк в Иркутске. Также рекомендовано отменить новогодние торжества численностью более 15 человек, в том числе на открытом воздухе.

Томская область

Режим ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом в Томской области, продлен до февраля 2021 года. С 18 декабря по 10 января в кафе и ресторанах региона запрещено проводить новогодние корпоративы.

Алтайский край и Республика Алтай

В Алтайском крае с 15 декабря по 15 января запрещены все корпоративные развлекательные, а также новогодние мероприятия. При этом ресторанам разрешено работать круглосуточно.

Также открыты театры и кино.

В свою очередь, в республике Алтай действуют похожие ограничения, но заведения общественного питания открыты с 8:00 до 22:00, будут работать ледовые горки и аттракционы.

Красноярский край

С 17 декабря 2020 года и до 10 января 2021 года кафе и рестораны принимают посетителей с 7:00 до 21:00 (до этого они могли работать до 23:00). 31 декабря 2020 года и 1 января 2021 года общепит для посетителей будет закрыт. Однако кафе и рестораны смогут работать в режиме доставки либо обслуживания навынос.

Также с 1 по 10 января 2021 года будет запрещено работать развлекательным и досуговым заведениям, детским игровым комнатам или детским развлекательным центрам, расположенным в торговых центрах и в организациях общепита. Новогодние торжества нельзя проводить в общественных местах, во дворах, на придомовых территориях.

Новые правила вводятся и при проведении концертов – в зрительных залах запрещено организовывать танцевальные зоны и другие площадки без специальной рассадки.

Камчатский край

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов распорядился продлить до 10 января существующие ограничения в регионе и добавить новые правила для стабилизации ситуации с коронавирусом.

Так, граждане России при прибытии на территорию Камчатского края из других субъектов РФ должны предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Фото: Pixabay.com

Также в регионе действуют ограничения на работу кафе и ресторанов (до 23:00), однако праздничные мероприятия на открытом воздухе (до 50 человек) проводить разрешено. Туристы смогут отправиться на экскурсии, покататься на горных лыжах и сноуборде.

Хабаровский край

Ограничения для предприятий общепита в Хабаровском крае будут ослаблены в предновогодний период и на длинные праздничные выходные. Начиная с 28 декабря власти региона решили на час продлить время работы заведений общепита — до 12 ночи, а в новогоднюю ночь – до часу. Пока планируется ослабить эти ограничения до 11 января 2021 года.

Также в этот период будет открыт допуск зрителей в театры и на трибуны спорткомплексов при условии заполняемости до 30%. Обязательным останется масочный режим, соблюдение социальной дистанции и дезинфекция помещений. Музеи в Хабаровском крае работают по предварительной записи.