"Пандемия повлияла на потребительское поведение: около 40% туристов боятся выезжать за пределы своего региона. Они опасаются инфекций, заразить близких. Еще 40% путешественников наоборот считают, что чему быть – того не миновать, и не понимают, почему должны себе отказывать в путешествиях. Они ездили отдыхать несмотря ни на что", — рассказала Ломидзе на онлайн пресс-конференции.

Она добавила, что "смелые" туристы в этом году открыли для себя Карелию, Алтай, Краснодарский край, может быть даже успели съездить на Камчатку. "Это самые активные люди, но со средним или невысоким доходом, который еще больше снизился в 2020 году. При этом их занятость и доход не имеют значения – у них другой подход к жизни. И это залог успеха туристической индустрии всего мира и в первую очередь российской в 2021 году", — сказала эксперт.

Еще одна группа путешественников – обеспеченный премиальный класс, это 20% от общего потока. В 2020 году они бронировали поездки заранее и выбирали только vip-сегмент как во внутреннем, так и выездном туризме – в отличие от "активной" группы туристов, которые бронировали путешествия в последний момент.

"Из-за пандемии часть сотрудников перешла на удаленку, и у нас появился новый тип путешественников "job+leisure" – они отдыхают и работают одновременно. Сохранение удаленного порядка работы в 2021 году приведет к росту числа таких туристов. Порядка 90% из них путешествовали по России, не более 10% – за границу", — рассказала Ломидзе.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Также пандемия повлияла на сроки поездок – стали более популярны короткие и, наоборот, длинные путешествия.

"Увеличилось число путешественников, готовых уехать на 2-3 дня, пока сам здоров, и не закрыли направление. И вторая тенденция – если уж ты выехал, то надо отдыхать по полной программе. Продолжительность отпускного тура с недели — 10 дней доросла до двух недель и более. Эти две тенденции оформились в этом году, и мы предполагаем, что они сохранятся и в 2021", — сказала эксперт.

Пессимистичный сценарий

"Очень многие туристы возлагают большие надежды на вакцины от коронавируса и ждут, что к марту уже можно будет ездить. Возьмем пессимистичный сценарий: вакцинация показывает низкую эффективность. Пандемия продолжается, появляются новые штаммы вируса, к марту ничего не заканчивается. Если все пойдет так, то страны продолжат ограничивать въезд и выезд, внутри регионов будет плохая ситуация. Тем не менее, количество желающих куда-то поехать все равно будет на уровне как минимум 40%. Как я уже говорила, это люди, готовые путешествовать при любых обстоятельствах", — рассказала эксперт.

Она добавила, что при этом сценарии приоритетное значение будет иметь обеспечение безопасности и гарантии того, что ты не заразишься или не попадешь в рисковую ситуацию, а если вдруг заболеешь на отдыхе – тебе окажут помощь.

"Даже наши самые смелые туристы, которые готовы поехать всегда и везде, они все равно задают вопрос – а будет ли чисто в гостинице, что происходит в самолете, как дезинфицируется автобусы. В связи с этим будет расти доля автомобильного самостоятельного туризма. И это затронет не только внутренний рынок, но и выездной в той степени, в которой он будет открываться. Как только откроются приграничные страны, доля автомобильного самостоятельного туризма будет увеличиваться, причем достаточно быстро. Из этого вытекает рост интереса инвесторов к созданию придорожной инфраструктуры, так как на этом можно будет заработать ", — сказала Ломидзе.

Фото: Pixabay.com

По ее словам, среди туроператоров укрепится сегмент, который обслуживает премиальный класс – поскольку вырастет доля обеспеченных туристов, а они предпочитают делегировать заботы об организации своего отдыха профессионалам.

"При реализации пессимистичного сценария произойдет жесткая поляризация рынка. Безусловно, останутся крупные туроператоры в массовом сегменте, а также будут компании, работающие с премиум-путешественниками. Больше всего сложностей возникнет у средних и мелких компаний, которые не могут предложить уникальный продукт. Наибольший урон 2020 год нанес именно по среднему и бюджетному сегменту туриндустрии", — сообщила эксперт.

Умеренно-оптимистичный сценарий

При умеренно-оптимистическом сценарии начнется постепенное открытие границ с апреля-мая-августа 2021 года.

"В этом случае у нас осенью-зимой появятся открытые зимние направления, которые позволят компаниям удержаться на плаву, так как они очень важны. Внутри России зимой доходных массовых направлений нет, даже горнолыжка недостаточно массовая", — отметила Ломидзе.

По ее словам, постепенное открытие создаст иллюзию возвращения к прежней жизни, и даже экономные туристы захотят отправиться в путешествие при условии гарантированного обеспечения безопасности отдыха.

"Начнут активизироваться онлайн-продажи, новые сервисы, возможности. Опять-таки будет тенденция к увеличению доли самостоятельного туризма, но медленнее, чем это происходило бы при пессимистическом сценарии. Выиграют те, кто сможет быстро подстроиться и предложить услуги в онлайне", — считает эксперт.

Оптимистичный сценарий

По прогнозу АТОР, он предусматривает, что вакцинация идет успешно во всех странах, уже к концу марта — в начале апреля становится понятно, что можно открывать транспортное сообщение, авиасообщение, границы между странами. Регионы России чувствуют себя спокойно и уверенно, и люди уже спокойны, так как большая часть вакцинирована или переболела.

"Это был бы вообще радужный сценарий, который просто мгновенно даст отдачу туррынку, позволит сохранить его в той устойчивой конфигурации, которая есть сейчас. Если это получится, наш рынок туристический во всех сегментах (выездном, внутреннем, въездном) быстро достигнет уровня 2017 года", — сказала Ломидзе.

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Она напомнила, что в 2017 году во внутреннем туризме общий объем поездок был 50-52 млн, в выездном — 18 млн (из них организованных 9 млн), во въездном – 3 млн. Этих показателей при оптимистичном сценарии получится достичь очень быстро. При этом число поездок по России в 2020 году АТОР оценивает в 40-42 млн, а за рубеж – в 2,7 млн.

"Ну и общее для всех сценариев в 2021 году – это повышении цен. Вопрос в том, насколько", — заключила Ломидзе. По ее прогнозу, цены на отдых в России вырастут как минимум на 10%.