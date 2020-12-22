"Мы создали зимнюю чартерную программу на Байкал, и я с оптимизмом смотрю в ее будущее. Программа без сомнения будет продолжаться и летом – старт намечен на май. Мы будем думать, из каких регионов запустить чартеры. Если будет принято находящееся на рассмотрении постановление правительства по субсидированию чартерной перевозки, это поможет более оперативно и с меньшими рисками ставить новые чартеры в регионы России", — сказал он на онлайн-конференции во вторник.

Ранее сообщалось, что чартерные программы TUI на зимний Байкал из Москвы и Екатеринбурга стартуют в начале февраля. Они будут, в частности, приурочены к празднованию Нового года Быка по восточному календарю, который наступит 12 февраля. Всего запланировано по 8 еженедельных рейсов из Москвы и Екатеринбурга в Улан-Удэ, их выполнит авиакомпания "Уральские авиалинии". На базе этих рейсов туристам будут предложены восьмидневные туры с различными программами.

Фото: Pixabay.com

"Достаточно активно продаются сейчас туры на Байкал. Я не хочу сказать, что все первые чартеры заполнены. Но Екатеринбург грузится сейчас быстрее и активнее, чем рейсы из Москвы. Это говорит о том, что мы достаточно удачно поставили этот город, так как у него нет прямого сообщения с Улан-Удэ, и это ограничивает возможности жителей Свердловской области и соседних регионов посетить Байкал. А здесь будет чартер с прямым перелетом. Поэтому загрузка рейсов из Екатеринбурга сейчас уже выше, чем из столицы", — отметил Сирченко.

Бурятский Новый год

Министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова рассказала, что туристы, которые прилетят на первом рейсы, дважды встретят Новый год.

"Сначала со всей страной 1 января, а 12 февраля мы будем встречать Год Быка и очень надеемся, что с Годом мыши уйдет и война с пандемией. На первом чартере будет очень энергетически заряженная программа, потому что встретить Сагалган, восточный Новый год в центре буддизма России – это дорогого стоит", — подчеркнула министр.

По ее словам, в Бурятии множество обрядов, связанных со встречей Нового года по восточному календарю – это праздник очищения, праздник новых мыслей и новых проектов.

"10 февраля пройдет обряд Дугжууба, обряд очищения огнем символический с сильной энергетикой, очень важное для буддистов событие. 12 февраля – сама встреча Нового года, причем Сагаалган встречают не в полночь, а рано утром на рассвете, когда богиня Балдан Лхамо облетает весь земной шар и нужно рано встать, побрызгать молоком, помолиться и загадать желания. 13 февраля нужно пустить своего коня удачи – повязать символический флажок хий-морин. Будет и встреча с бурятским Дедом Морозом, Саганом Убгеном", — рассказала Бадмацыренова.

Фото: Министерство туризма Бурятии

Она добавила, что к приему туристов на Байкале готовят специальные площадки – катки, зоны анимации. Министр подчеркнула, что при реализации чартерных программ в Бурятии будут выполняться все нормы и ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

"Зима на Байкале хоть и морозная, но сухая. В феврале лед уже встает, влажности нет и даже минус 40 не ощущаются как минус 40. И байкальский регион не избежали глобальные процессы – лето у нас становится жарким и длинным, зима – теплой. А на Байкале свой микроклимат и там гораздо теплее, чем в Улан-Удэ. Минус 25-28 градусов – такая в последние годы температура, очень редко до 30 доходит", — рассказала Бадмацренова, призвав туристов в любом случае одеваться теплее.

По ее словам, знаменитый голубой лед на Байкале туристы увидят во время экскурсий – в Чевыркйском заливе, в гротах и у скал. "Восточная сторона Байкала – открытая. Здесь самые длинные песчаные пляжи, а снег ложится ровно, поэтому мы делаем катки для туристов возле каждого объекта размещения. Можно с комфортом покататься рядом с отелем. А во время экскурсионных поездок туристы смогут гарантированно увидеть синий лед", — подчеркнула министр.

Девять туров на Байкал

Менеджер по продукту TUI Россия Екатерина Пашкина рассказала, что зимние полетные программы из Москвы и Екатеринбурга в Улан-Удэ специально объединены прилетом в один день.

"Всего мы предлагаем 9 вариантов туров, в зависимости от предпочтений туристов. Есть программы с минимальным набором услуг (проживание, питание, трансфер) и турист может заранее либо уже на месте выбрать экскурсии, на которые он хочет поехать. Есть туры, которые уже включают посещение, например, Чивыркуйского залива или экскурсии вокруг Улан-Удэ, острова Ольхон на один день или с ночевками. И есть программы тематического отдыха – например, "Ски Байкал", в ходе которой туристы могут покататься на лыжах с потрясающими видами на озеро. Стоимость тура включает однодневный ски-пасс для катания на склонах курорта "Гора Соболиная", — рассказала она.

Фото: Pixabay.com

Минимальная стоимость путешествия на зимний Байкал с перелетом на чартерном рейсе начинается от 30 тыс. рублей на человека при размещении в двухместном номере из Екатеринбурга и от 34 тыс. – из Москвы. Цена включают перелет, проживание, питание, трансферы и экскурсионное обслуживание в соответствии с выбранной программой.

Впервые чартерная программа на Байкал из Москвы была организована летом этого года. Благодаря поддержке Ростуризма и правительства республики туроператору TUI удалось снизить цены на путевки почти вдвое. За июль-сентябрь компания отправила в Бурятию около 2 тыс. туристов.