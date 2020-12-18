Как рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" опрошенные эксперты, наиболее популярными странами для поездок на лечение до пандемии коронавируса были Германия, Израиль, Швейцария, Южная Корея, Австрия, Белоруссия, Чехия, Венгрия, Словения и некоторые другие страны.

"Сейчас практически все страны готовы принимать россиян, приезжающих с целью лечения: Германия, Швейцария, Южная Корея, Турция – этот перечень можно продолжить. Ключевое условие – жизненно важные показания. То есть, когда существует угроза для жизни, а не когда вы хотите спросить у профессора, чем питаться, чтобы быть стройнее. Но условия постепенно смягчаются: в список причин для поездки включают реабилитационные программы, а в некоторых странах и оздоровительные", — рассказал исполнительный директор агентства медицинского туризма "Златые врата" Марк Слонимский.

Правда, по его словам, ограничения, введенные в других странах, создают дополнительные проблемы и для медицинских туристов, которым, казалось бы, не так сложно отправиться на лечение за рубеж.

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"Например, могут быть закрыты отели, а в клинику нужно прибыть к определенному времени. Это создает проблемы с логистикой. Да и рейсов у авиакомпаний поубавилось. В некоторые города сейчас неудобно добираться", — пояснил он.

Как отмечают эксперты, из-за пандемии поток желающих лечиться за рубежом сильно сократился. В частности, по оценке гендиректора компании "Чайка-Тур" Александра Турченко, в Германию – на 90%.

"Взять ту же перевозку — вместо условно 25 рейсов в день в какой-то момент осталось 2 рейса в неделю (сейчас чуть больше – 8 в неделю). С учетом того, что не все потенциальные медицинские туристы хотят или могут ездить во время пандемии, думаю, поток снизился на 90% или более. Есть еще погрешность в виде пересадочных рейсов, это может добавит около 5%", — сказал он.

Слонимский отмечает, что значительно упал поток выезжающих на лечение в санаториях и по оздоровительным программам. По клиникам снижение небольшое.

Швейцария

Швейцария ввела наиболее лояльные условия для медицинских туристов: по прибытии им не нужно проходить карантин, достаточно иметь при себе справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанную не ранее чем за 72 часа до вылета.

"Для поездки в Швейцарию с медицинскими целями нужно серьезное обоснование, а также приглашение со стороны местной клиники или лечебного курорта для прохождения обследования или операции. Также потребуется разрешение консула Швейцарии в РФ", — рассказала генеральный директор компании медицинского туризма "МедикаТур" Татьяна Соколов.

По словам Слонимского, еще одним условием для лечения в клиниках Швейцарии является обязательная предоплата. Кроме того, в последнее время в стране разрешили прием иностранных пациентов как для реабилитационных, так и для оздоровительных программ.

"Трудно оценить стоимость услуг на лечение за рубежом, все индивидуально. Конечно, минимальная стоимость начинается от 4 тыс. евро", — добавила Соколов.

Россия и Швейцария с 15 августа возобновили авиасообщение: "Аэрофлот" летает из Москвы в Женеву, Swiss – в Цюрих из Москвы и Санкт-Петербурга.

Германия

Несмотря на то, что Германия по-прежнему закрыта для российских туристов, въехать в страну прямыми рейсами могут отдельные категории граждан – дипломаты и лица с ВНЖ, командировочные, а также медицинские туристы со срочным и неотложным лечением или с продолжением лечения, начатого в Германии.

Перед поездкой необходимо обязательно уведомить органы здравоохранения о фактическом адресе проведения самоизоляции в Германии. Для этого те, кто находился в стране из зоны риска (туда входит и Россия) за 10 дней до поездки должны пройти электронную регистрацию на сайте, где пассажиры получают подтверждение с QR-кодом, которое необходимо предъявить при регистрации на рейс.

По прибытии граждане РФ должны соблюдать карантин по месту жительства/проживания. Тестирование на коронавирус проводится на пятый день самоизоляции. Если результат ПЦР-теста отрицательный, то карантин заканчивается. За нарушение карантина предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 25 тыс. евро.

Фото: Pixabay.com

Между тем, как рассказал Турченко, медицинским туристам в случае поездки на срочное лечение карантин соблюдать не нужно, если у них есть справка с отрицательным результатом теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 48 часов до поездки.

"Некоторые клиники даже настаивают, чтобы ПЦР-тест был сдан у них, так они себя подстраховывают. Более того, до получения результатов теста некоторые клиники не госпитализируют, а заселяют пациента в гостиницу, чтобы обезопасить сотрудников и других пациентов, если тест окажется положительным", — пояснил он.

Турченко отметил, что основные федеральные земли пошли на уступки для иностранцев, которым необходимо лечение в Германии, отменив карантин. "Виза дается после получения приглашения от клиники. Сроки действия визы определяется по приглашению, по тому, как оно сформулировано и на какой период рассчитано лечение пациента и реабилитация. Не исключено, что визу могут дать и полугодовую, и годовую, но в связи со строгими ограничениями внутри Германии отправиться в поездку по стране вряд ли получится. Многие гостиницы не работают, как и достопримечательности", — пояснил он.

По словам эксперта, первая поездка на лечение в Германию всегда будет связана с предварительной диагностикой, только она может обойтись от 1,5-2 до 4-4,5 тыс. евро. Лечение – это отдельная статья расходов.

Рейсы в Берлин и Франкфурт-на-Майне из Москвы выполняют Lufthansa и "Аэрофлот", в Дюссельдорф – S7 Airlines. Кроме того, c 19 декабря Nordwind Airlines начнет летать в Берлин, а с 26 декабря – в Дюссельдорф. Лоукостер "Победа" с конца декабря возобновляет рейсы в Берлин (27 декабря) и Кельн (26 декабря).

Австрия

Отдохнуть на горнолыжных курортах Австрии в этом году уже не получится, зато страна готова без карантина принимать медицинских туристов из самых разных стран, если им требуется неотложное лечение,. Требования те же, что и в Германии. Необходимо иметь при себе справку об отсутствии коронавируса, сделанную не ранее чем за 72 часа до поездки. Также нужны медицинские справки и приглашение от клиники, по которым пациент и получит визу для посещения страны.

Стоит отметить, что австрийцы в качестве альтернативы принимают результаты тестов на антитела.

Напомним, 7 декабря в Австрии закончился очередной локдаун. В стране по-прежнему действует комендантский час, бары и рестораны работают на вынос и доставку, не все гостиницы работают.

Стоимость лечения в клиниках Австрии зависит от общего состояния пациента, стадии заболевания, а также категории клиники (частная/государственная). Базовое обследование стартует от 1-1,5 тыс. евро.

В настоящее время рейсы из Москвы в Вену выполняют "Аэрофлот" и Austrian Airlines. С 27 декабря в столицу Австрии планирует запустить рейсы S7 Airlines.

Италия

Италия славится своими термальными и бальнеологическими курортами, которые рекомендуют посещать людям с проблемами ЖКТ, органов дыхания, ревматизма и кожных проблем. Однако "подкорректировать" здоровье в Италии сейчас не получится, поскольку страна принимает медицинских туристов только с неотложным лечением или операциями.

Как рассказали эксперты, лечение в Италии пользуется большим спросом у россиян, несмотря на обязательный двухнедельный карантин по прибытии. "Больше всего пациентов мы отправили в Италию, однако там было условие соблюдение двухнедельного карантина и приглашение из клиники в основном на серьезное лечение, а не на обследования и консультации", — рассказала Соколов.

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В ноябре в Италии зафиксирован антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки с начала пандемии: больше 40 тысяч новых случаев в один день. Во многих регионах страны введен частичный локдаун, и поездки между регионами в период с 21 декабря по 6 января запрещены. Бары и рестораны работают на доставку, закрыты театры, действует комендантский час с 10 вечера до 5 утра. В Рождество и на Новый год людям рекомендовано не покидать дома без особой необходимости. Массовые мероприятия в эти дни запрещены.

Также всем прибывающим необходимо иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанную не ранее чем за 48 часов до поездки.

Рейсов из России в Италию нет, однако в страну можно добраться со стыковками в Лондоне и Стамбуле.

Турция

Турция популярна у россиян не только благодаря средиземноморским курортам, но и как направление медицинского туризма. Помимо оздоровительных и лечебных программ на термальных курортах, таких как Кангал или Памуккале, востребованы клиники эстетической медицины, кардио- и онкоцентры.

"Турция всю пандемию принимала пациентов на лечение – для этого достаточно приглашения из клиники и отрицательных результатов ПЦР-теста на коронавирус", — сказала Соколов.

Фото: Pixabay.com

Цены на лечение в Турции начинаются от 3-4 тыс. евро (эстетическая медицина). Стоит отметить, что в турецких онкологических центрах стоимость лечения значительно ниже по сравнению с другими странами Европы.

Между Россией и Турцией авиасообщение возобновлено в августе, в аэропорту по прибытии у пассажиров измеряют температуру, а при подозрении на симптомы коронавируса им делают тест. В случае, если он положительный, отправляют на карантин.

Израиль

В настоящее время в Израиль пускают иностранцев, если это родственники израильтян, учащиеся, медицинские туристы и предприниматели из эпидемиологически благополучных стран. Пассажиров допустят на рейс только при наличии справки об отсутствии ковида, выданной не позднее чем за 72 часа до полета.

"Поездка в Израиль с целью медицинского туризма возможна для граждан с заболеваниями, которые угрожают их жизни. Есть условие прохождения 10-дневного карантина. И консул Израиля в РФ должен дать свое разрешение на въезд в Израиль", — пояснила Соколов.

Россия и Израиль официально пока не возобновили международное авиасообщение, но добраться до Тель-Авива из Москвы можно на рейсах авиакомпании El Al и "Аэрофлота".

Белоруссия

Еще одна популярная у россиян страна для лечения и оздоровления – Белоруссия. В основном медицинские туристы едут туда для профилактики заболеваний и реабилитацию в санатории.

По словам Татьяны Соколов, за время пандемии многие россияне посетили страну с целью медицинского туризма. Однако в связи с ужесточением мер внутри Белоруссии на фоне распространения ковида россияне могут отправиться в страну только авиарейсами, а это делает дороже стоимость путевки.

Для въезда в Белоруссию медицинским туристам потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанная не ранее чем за 72 часа до поездки, а также подтверждение от клиники о готовности принять пациента на лечение.

Прямые пассажирские рейсы между странами ежедневно выполняют "Белавиа" и "Аэрофлот".

Южная Корея

Как рассказала Соколов, среди азиатских стран только Южная Корея принимает медицинских туристов из России, но только для экстренного лечения.

"Например, пациентов с онкологией или для проведения серьезной операции. Кроме того, в Южной Корее обязательно прохождение двухнедельного карантина за свой счет, хотя некоторые клиники частично или полностью компенсируют пациентам пребывание на карантине", — сказала она.

Фото: Pixabay.com

Также медицинским туристам предстоит оформить визу в страну, поскольку Южная Корея приостановила безвизовый режим с Россией на время пандемии. Медицинским туристам в посольстве, как правило, не отказывают в ней, если будут предоставлены справки и заключения о необходимости экстренного лечения.

С 27 сентября из РФ можно улететь в Южную Корею. Рейсы в Сеул осуществляет авиакомпания "Аэрофлот". По прибытии в аэропорт Сеула нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус, а затем, вне зависимости от его результата, остаться на карантине.

По словам экспертов, Чехия, Венгрия и Словения не пользуются спросом у медицинских туристов, так как там всегда было популярно оздоровление и лечебные программы на термальных курортах. Сейчас желание туриста поехать на воды в Карловы Вары или Рогашку Слатину не считается основанием для въезда в страну.