В числе предложений — экскурсии, активный отдых, посещение уникальных музеев и праздничные мероприятия с национальным колоритом.

В условиях ограниченной возможности выезда за рубеж, закрытия музеев в Санкт-Петербурге и желания россиян исследовать новые места поездки в поволжские города пользуются спросом. Так, в Татарстане загруженность отельного фонда на новогодние праздники составляет почти 90%.

Местные деды морозы и вятская кикимора

В состав Приволжского федерального округа входят насколько республик, и в каждой из них есть свой новогодний волшебник.

Так, мордовский Дед Мороз в преддверии Нового года готовится принимать гостей в своей резиденции в столице республики — Саранске, сообщается на официальном туристско-информационном портале Мордовии.

Резиденция Якшам Атя — так зовут местного новогоднего волшебника — располагается в Мордовском национальном театре. Всех своих гостей он будет поздравлять с праздником на русском и мордовском языках.

Резиденция башкирского Деда Мороза — Кыш-Бабая откроется после 19 декабря у подножия башкирского шихана Торатау, сообщила пресс-служба республиканского Госкомтуризма.

Поздравлять гостей будут персонально или группами. Со сказочным персонажем можно будет сфотографироваться, из новогодней резиденции можно будет отправить почту.

Татарский Дед Мороз с национальной Снегурочкой встретит гостей на родине поэта Габдуллы Тукая в Арском районе республики.

Резиденция "Кыш Бабая" и "Кар Кызы" находится в центре сказочного "Леса чудес", где посетителям предстоит пройти новогодний квест вместе с героями татарских сказок.

"В резиденции "Кыш Бабая" можно провести целый день. На территории есть ресторанный комплекс, где можно отведать татарскую кухню, музей Габдуллы Тукая, горки, лыжная база и непосредственно сам дом татарского Деда Мороза с театрализованными представлениями, угощениями и подарками", — рассказала "Интерфаксу" руководитель комплекса Юлия Таланова.

Представительство "Кыш Бабая" откроется и на территории одного из ресторанных комплексов Казани.

Удмуртский Дед Мороз — Тол Бабай — будет в новогодние праздники ждать гостей в своей резиденции в селе Шаркан, сообщили "Интерфаксу" в управлении по туризму и туристской деятельности Минэкономики республики. Посетителей ждет театрализованное представление со многочисленными аттракционами и мастер-классами.

Сказочную тематику можно продолжить, посетив резиденцию Бабы-Яги в Граховском районе. К Новому году там тоже подготовили театрализованную программу.

В Пензе все праздничные дни на площади им. Ленина также будет работать приемная Деда Мороза.

А вот в Ульяновске традиционная резиденция Деда Мороза в этом году будет работать в онлайн-формате, сообщает мэрия города.

В учреждениях культуры и детских школах искусств организуют запись желающих на видеозвонки Деду Морозу по различным мессенджерам. Длительность беседы детей со сказочным волшебником составит десять минут.

В Кирове гостей встречает Кикимора Вятская, обитающая в "Заповеднике сказок".

Горнолыжные базы и отдых в горах

В Пермском крае функционирует более 20 горнолыжных баз с трассами различного уровня сложности — как для профессионалов, так и для любителей, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона. До самых популярных курортов можно будет добраться на общественном транспорте.

В новогодние каникулы в Саратовской области также традиционно будут работать горнолыжные базы, сообщили агентству в региональном комитете по туризму.

В этот зимний сезон, как ожидается, их посетят более 150 тыс. человек. Наиболее популярные объекты расположены в Хвалынске на границе в Самарской областью, где есть трассы различного уровня сложности, а также работают термальные бассейны под открытым небом.

Туристам в Башкирии предложат отправиться к самой высокой вершине в республике — скале Мамбет. Зимой к ней можно приехать на санях по замерзшей реке Зилим. Протяженность маршрута от села Толпарово до горы составляет 10 км.

Кроме того, в башкирском геопарке "Торатау" гостям доступны прогулки на санях, а также поездки на снегоходах, квадроциклах и полеты на парапланах.

Любителей активного зимнего отдыха готов принять и горнолыжный комплекс в Татарстане. Как сообщила "Интерфаксу" заместитель гендиректора комплекса Мария Артюх, спрос уже превышает предложение: практически все дома уже арендованы.

Музеи, новогодние трамваи и бункер Сталина

В Прикамье еще одними точками притяжения станут музейные комплексы. Так, на тематические экскурсии, фольклорные праздники и новогодние игры гостей ждут музеи под открытым небом: "Хохловка", "Усолье Строгановское", "Дом Пастернака" во Всеволодо-Вильве, сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона.

По информации агентства по туризму и молодежной политике Пермского края, местные туроператоры подготовили на эту зиму более 50 предложений. В частности, в Кунгуре путешественникам предложат посетить мастер-классы по обработке мягких поделочных камней, а музей-заповедник "Сользавод" в Соликамске подготовил интерактивные экскурсионные программы.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Пензенской области, у туристов будет возможность провести праздники в регионе в рамках трехдневного проекта "Яркие выходные в Приволжье".

Гости увидят Пензу в современном новогоднем убранстве, а также смогут узнать, почему пензяков называют "толстопятыми".Украшением новогоднего тура является экскурсия второго дня в Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы".

А в Нижнем Новгороде на маршруты вышли три новогодних трамвая, сообщает мэрия города.

Снаружи вагоны украшены светящимися гирляндами, а в салоне праздничное настроение создают винтажные украшения. Водитель трамвая — Дед Мороз. При этом каждый год в новогодних трамваях появляются новшества. Так, этой зимой остановки в салоне трамваев будут объявляться голосами героев песен и мультфильмов.

Специальные программы представит музей-усадьба Петра Чайковского в удмуртском Воткинске, музей-заповедник под открытым небом "Лудорвай" и центр удмуртской культуры в деревне Карамас-Пельга.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Самарской области, помимо стандартных зимних развлечений, в регионе будут организованы экскурсии в бункер Сталина, находящийся под землей на глубине 12-этажного дома.

"Этот объект был засекречен долгие годы, и до сих пор далеко не каждый житель нашего города знает, где он находится и бывал в нем. Бункер Сталина — это грандиозное инженерно-техническое подземное сооружения, построенное во время войны за рекордные 9 месяцев в условиях полнейшей секретности", — сказал собеседник агентства.

Также гости смогут посетить анатомический музей при медицинском университете, где представлены более тысячи препаратов, которые начали собирать с 1919 года. "Это второй такой музей в стране после "Кунсткамеры" в Петербурге. В самарском музее можно увидеть скелет и кости человека, животных и даже мамонта. Кроме того, в музее настоящие мумии", — отметил сотрудник пресс-службы.

Рыбалка и целебные источники

Отдельное направление новогоднего "каникулярного" отдыха в Саратовской области — это охота и зимняя рыбалка на Волге или частных прудах.

В региональном комитете по туризму отметили, что, в частности, рыбалка ведется на плотву, леща, щуку, судака, берша, налима, окуня, густеру и сорогу. Любителей тихой охоты ждут на турбазах в 20 районах области.

Очень популярна зимняя рыбалка на Волге и в Самаре, а вдоль всей городской набережной ежегодно прокладывается длинная лыжня.

В Башкирии в новогодние каникулы доступны поездки на незамерзающие целебные Красноусольские источники. Вокруг источников есть купальни, работает санаторий. Поблизости расположены еще два уникальных объекта: грот — место явления Табынской иконы Божией Матери и геологический разрез "Усолка".

Татарстан ожидает новогодний наплыв туристов

Фото: tatar-moroz.ru

Татарстан в новогодние праздники обещает быть ярким и многолюдным. На территории республики нет ограничений на прием индивидуальных и организованных групп туристов, сообщил журналистам председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

По его словам, уровень загрузки отелей в праздники может превысить 90%. "На отдельные даты в пиковые дни, например, на 3-5 января, загрузка отелей достигает порядка 94%. Сейчас мы идем на уровне прошлого года, и это говорит о том, что в Татарстане на Новый год будет достаточно большое количество туристов", — отметил Иванов.

Для жителей и гостей по всей республике подготовлено множество новогодних развлекательных программ. Главным символом Нового года в Казани станет 35-метровая елка у Центра семьи "Казан" с шоу-программой, световым шоу и театрализованными представлениями, которая в Новогоднюю ночь также будет открыта до 03:00.

Ещё одним центром притяжения в татарстанской столице станет украшенная в ретро-стиле Кремлевская набережная с декорациями советской эпохи, ёлочным базаром, мастер-классами и Домом Деда Мороза в стиле советской эпохи.

Кафе и рестораны в республике в новогоднюю ночь они будут открыты до 03:00.

Между тем в ряде регионов Поволжья общепит будет закрыт для клиентов в новогоднюю ночь.

Так, в Нижегородской области кафе и рестораны с 19:00 31 декабря до 08:00 мск 1 января будут работать только на вынос. Также в этот период времени будут закрыты для посетителей бани и сауны.

В Поволжье на поездах

Туристы могут посетить поволжские города на поездах в рамках программы "Яркие выходные в Приволжье". На выбор — девять авторских эксклюзивных новогодних программ в Самаре, Ижевске, Пензе, Саранске и Ульяновске.

Между тем начальник Горьковской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре (структурного подразделения ОАО "РЖД") Сергей Малинин признался на пресс-конференции, что ожидал большого увеличения туристического потока в Санкт-Петербург и Великий Устюг, однако этого не произошло. В северной столице введены ограничения, а многие родители сомневаются, стоит ли ехать в резиденцию Деда Мороза в условиях распространения пандемии коронавируса.

"Но, тем не менее однозначно (туристический — ИФ) поток будет больше, чем на сегодняшний день, но и также однозначно меньше, чем в прошлом году. Мы подготовили маршруты 16 пар поездов — около 200 рейсов, но пока назначили меньше половины. Готовы назначать по мере необходимости", — сказал Малинин.