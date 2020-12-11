На сегодняшний день границы России официально открыты с такими странами, как Абхазия, Белоруссия, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сербия, Танзания, Турция, Эфиопия и Южная Корея. Эти 14 государств россияне могут посещать с целью туризма, а туроператоры имеют право ставить чартеры и продавать туры по этим направлениям – что недавно подтвердили в Росавиации.

В списке разрешенных также находятся Чехия, Швейцария и Япония – но эти страны туристов из РФ не принимают. Отправиться туда можно, только если есть вид на жительство или специально оговоренные причины для поездки. Поэтому при покупке билетов в эти страны стоит убедиться, что у вас есть все необходимые разрешения и соответствующие документы. Кроме того, Россия возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами, но попасть туда с территории РФ нельзя.

Полеты по международным направлениям разрешены из 11 городов России – Москвы и Московской области (Жуковский), Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Новосибирска, Калининграда, Грозного, Красноярска, Владивостока, Ростова-на-Дону и Уфы.

Турция

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Турцию граждане России могут посещать без ограничений – не требуются отрицательные тесты на COVID-19 или прохождение карантина. Единственное требование – заполнить на борту самолета анкету из нескольких пунктов, чтобы сообщить властям о месте своего пребывания в стране. Также на рейсах в Турцию у путешественников строго требуют носить маски, в самой стране также действует масочный режим.

Зимой погода на побережье Турции очень мягкая – тепло и солнечно (12-16 градусов) с кратковременными дождями. Температура воды в море достигает +23 градусов. Лучшего времени, чем сейчас, для осмотра достопримечательностей Турции не найти – они совершенно свободны от туристов. Любители горных лыж также найдут развлечение — можно покататься на курортах Улудаг, Паландокен и Эрзрум.

Стоит помнить, что по выходным в Турции действует "тотальный" комендантский час – с 21:00 вечера пятницы до 5:00 утра понедельника закрыты все объекты торговли и достопримечательности, а местным жителям запрещено покидать дома. Уличные рестораны не работают даже на вынос, а рестораны при отелях принимают только своих постояльцев.

ОАЭ

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Пока что из России можно прилететь напрямую только в аэропорт Дубая. Ежедневные рейсы по направлению выполняют авиакомпании Emirates и "Аэрофлот", еще один по пятницам – "Уральские авиалинии". Обратите внимание, что на этот рейс, который имеет статус вывозного нерегулярного грузопассажирского, туристы не могут покупать билеты. Кроме того, перевозчик Etihad планирует с 17 декабря возобновить полеты по маршруту Абу-Даби — Москва.

Среди требований к туристам – отрицательный тест на COVID-19 на английском языке и страховка. По прилету пассажир должен пройти повторное тестирование на коронавирус. Если результат окажется положительным, такого туриста отправят на карантин, если отрицательным – он может прекратить самоизоляцию.

В Абу-Даби правила жестче: все иностранные путешественники обязаны соблюдать 14-дневный карантин в гостинице или другом месте пребывания.

Танзания (Занзибар)

Фото: Anex Tour

Осенью-зимой на острове Занзибар самый сезон, поэтому с октября туда летают чартеры крупнейших туроператоров – Anex Tour, "Интуриста", Pegas Touristik и Coral Travel.

Власти Танзании отменили для туристов тесты на коронавирус, карантина также нет. По прибытии у путешественников измеряют температуру, а также просят заполнить небольшую анкету. Если какие-то подозрительные симптомы будут обнаружены, их могут попросить сдать тест и пройти 14-дневный карантин в случае, если он окажется положительным. Стоимость теста составит $100.

По словам российских туристов, которые первыми отправились на Занзибар, пляжный отдых на острове может стать незабываемым, если внимательно подойти к выбору отеля и побережья. Также путешественники рекомендуют брать с собой наличные доллары, потому что карты там принимают только в отелях.

Египет

Фото: pixabay.com

Россия возобновила авиасообщение с египетским Каиром, регулярные рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и Egypt Air три раза в неделю. Туристам необходимо иметь при себе отрицательные результаты теста на ковид.

Туристы могут самостоятельно добраться в курортные зоны Шарм-эль-Шейха, Хургады, Табы, Марса-Алама и Мерса-Матруха со стыковкой в Стамбуле, поскольку туроператорам реализовывать такие пакеты запрещено. В этом случае отрицательный тест на COVID-19 не понадобится.

Мальдивы

Фото: Карлсон Туризм

Авиасообщение между РФ и Мальдивами было возобновлено 10 сентября. Ежедневные рейсы из Москвы в Мале выполняет "Аэрофлот" (недавно он получил допуск на выполнение 14 полетов в неделю), есть также регулярные рейсы Azur Air по субботам. Со стыковкой на Мальдивы можно добраться через Стамбул и Дубай.

Для туристов на Мальдивах действуют строгие правила: для въезда необходим ПЦР-тест с отрицательным результатом на COVID-19 на английском языке, кроме того запрещено покидать острова-курорты, куда они приехали отдыхать.

Не ранее, чем за 24 часа до прибытия нужно заполнить специальную форму на иммиграционном портале Imuga для получения QR-кода. Помимо информации о состоянии здоровья, странах, посещаемых последние 14 дней, необходимо загрузить свою фотографию и копию ПЦР-теста. Полученный QR-код предъявляется при прохождении паспортного контроля. Ту же процедуру необходимо сделать и за день до вылета с Мальдивских островов.

Куба

Фото: pixabay.com

Полеты на Кубу возобновлены с 15 октября, но только на небольшие острова, в Гавану туристы летать не могут. Всех въезжающих по прилету ожидает термометрия и ПЦР-тест на ковид, результат станет известен в этот же день. Необходимо иметь при себе страховку с покрытием от COVID-19. Если ее не будет, то путешественнику при въезде в страну придется приобрести кубинскую медицинскую страховку за $30.

Кроме того, с 1 декабря для всех прибывающих на Кубу пассажиров введен новый санитарный сбор в размере $30. Его не нужно будет оплачивать отдельно, сбор включен в стоимость авиабилета. Сбор предназначен для покрытия стоимости теста на ковид.

В настоящее время прямые чартерные рейсы на остров Кайо-Коко выполняют Nordwind Airlines ("Пегас Туристик") и AZUR air (Anex Tour и "Интурист").

Эфиопия

Фото: pixabay.com

Россия на паритетной основе возобновила авиасообщение с Эфиопией. Авиакомпания Ethiopian Airlines с 10 декабря выполняет два еженедельных рейса из московского аэропорта Домодедово в Аддис-Абебу.

Для въезда в Эфиопию россиянам нужна виза, оно обойдется в $60 и позволяет гражданам находиться в стране в течение месяца. Ее можно оформить по прилету в Аддис-Абебу.

Все пассажиры до посадки на борт должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не старше 120 часов. От этого требования освобождаются дети до 12 лет. Требование также не распространяется на транзитных пассажиров. По прилету в Аддис-Абебу тест не делается.

Эфиопия славится древними городами, такими, как Аксум, Лалибела, Гондэр, которые когда-то были столицами небольших государств на территории страны. Кроме того, в Эфиопии расположено множество целебных минеральных источников, например, Содери на востоке страны.

Абхазия

Фото: pixabay.com

Граждане России без каких-либо ограничений могут посещать Абхазию. Справки об отсутствии коронавируса не требуются, карантин не нужен. Въезд на территорию республики из РФ возможен наземным путем.

Сербия

Фото: pixabay.com

Авиакомпании Air Serbia и "Аэрофлот" выполняют рейсы из Москвы в Белград. Никакие ограничения и требования к российским туристам не предъявляются.

Сербия никогда не пользовалась особой популярностью у путешественников, тем не менее, в столице есть, что посмотреть – например, Белградскую крепость, пешеходный квартал Скадарлие, собор Святого Савы и набережную реки Дунай.

Другие страны, готовые принимать россиян

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Российских туристов готовы принимать и некоторые государства, авиасообщение с которыми официально восстановлено не было. Среди них – Армения, Бразилия, Греция, Доминикана, Кения, Мексика, Тунис, Хорватия, Черногория, ЮАР. Добраться в эти страны можно с пересадками.

В частности, желающие попасть в Тунис могут воспользоваться стыковками в Минске, Стамбуле или Каире. Для въезда понадобится отрицательный тест на ковид. Если поездка длится 5 дней и менее, карантин проходить не нужно.

При пересечении границы Доминиканы справка об отсутствии COVID-19 не нужна, но туристов в аэропортах будут проверять на ковид выборочно. В стране действуют специальные протоколы по приему иностранных гостей, призванные гарантировать их безопасность в связи с пандемией COVID-19.

Армения разрешила въезд россиянам, но требует отрицательный тест на коронавирус. При его отсутствии нужно пройти тестирование в аэропорту и уйти на самоизоляцию до получения результатов.

Мексика не вводила никаких ограничений для путешественников. Туристам нужно лишь заполнить по прибытии анкету о факторах риска заражения коронавирусом для иммиграционной службы. В ней нужно указать рейс, страны, посещенные в течение последних 14 дней, есть ли контакты с заболевшими ковидом, а также наличие каких-либо симптомов заболевания. Добраться до Канкуна можно с двумя стыковками, в Великобритании и США.

Из России до Йоханнесбурга в ЮАР сейчас можно добраться со стыковкой в Лондоне или Стамбуле. При въезде понадобится отрицательный тест на ковид. Туристов в ЮАР привлекают национальные парки и заповедники, где можно наблюдать диких животных (слона, льва, леопарда) в их естественных условиях, причем на близком расстоянии.

Греция готова принимать на своей территории россиян, прибывших через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. Для въезда нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, который затем будет проведен повторно. Все иностранные путешественники, которые прибудут в страну с 18 декабря по 7 января, будут обязаны пройти 3-дневный карантин.

Также российским туристам рады в Хорватии и Черногории. По прибытии в Хорватию понадобится отрицательный тест на ковид и подтверждение брони отеля. В Черногорию россияне могут приезжать без ограничений – но добираться придется со сложными пересадками.