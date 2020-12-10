Фото: Парк-отель «Бухта Коприно»

Как и другие гостиничные предприятия, отель был закрыт в апреле-июне 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Загрузка отеля была высокой до закрытия в январе-феврале и после открытия в июле, когда она увеличилась на 20-30% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Благодаря хорошему второму полугодию нам удастся выйти на итоговые цифры, которые изначально были запланированы на 2020 год. На Новый год отель загружен уже более чем на 60%», — рассказал он.

По словам Литвина, наверстать упущенное в апреле-июне помогло то, что многие россияне в 2020 году отказались от зарубежного отдыха и решили отдыхать в своей стране.

«Отдыхающие приезжают к нам в основном из Ярославля (60%), еще 25% – Москва, остальные – Вологодская, Ивановская области. Летом до 70% гостей отеля составляют москвичи», — добавил он.

Ярославское взморье

Фото: Парк-отель «Бухта Коприно»

Отель, расположенный на берегу Рыбинского водохранилища, является частью курорта «Ярославское взморье» на Волге, занимающего общую площадь в 55 гектар. Он расположен в 40 км от Ярославля и в 280 от Москвы. Всего здесь 350 мест, гости могут разместиться в 42-х коттеджах с каминами на компании до 12 человек, в 17 номерах гостиницы или номерах-каютах дебаркадера «Ковчег». В этом сезоне появился и новый вид размещения «гранвилл»: небольшие домики-студии, удобные для пары или родителей с ребенком.

«Из-за ежегодного роста числа гостей, в том числе постоянных, номерной фонд отеля будет расширен. В 2021 году у реки Треновка начнется строительство трехэтажного корпуса на 65 номеров, размещение в нем будет дешевле, чем в коттеджах. Зона ресепшн будет иметь выход на реку, так что владельцы яхт смогут пришвартоваться и пройти в отель прямо с воды», — рассказал Литвин.

Чем заняться в Коприно

Фото: Парк-отель «Бухта Коприно»

Помимо летнего пляжного отдыха на берегу водохранилища, отель предлагает гостям спа-центр с 25-метровым бассейном и банным комплексом, тренажерный зал и спа-процедуры. В прокате можно взять различные виды велосипедов, а зимой – лыжи и коньки. Также гостям предлагают аренду квадроциклов и снегоходов.

В 2019 году на территории курорта открылось гольф-поле, его общая площадь достигает 90 гектаров. А в 2020 году заработал аэродром малой авиации «Взморье». Теперь гости курорта могут путешествовать на легких самолетах на экскурсии в Углич, Калязин, или Завидово.

«В лесу вокруг парк-отеля обустроена сеть грунтовых и асфальтовых дорожек, по которым удобно гулять или кататься на роликах и велосипедах, а зимой – на лыжах. У нас есть задача сделать лес более интересным для гостей. На маршрутах появятся 10 стендов с информацией о лесе, животных, растениях. Ее можно будет прослушать по QR-кодам, а для детей рассказ будет преподноситься в более игровой форме», — рассказал Литвин.

Деревня Тыгыдым

Фото: Парк-отель «Бухта Коприно»

Недалеко от курорта располагается деревня Тыгыдым с одноименным этнографическим музеем. Его коллекция воссоздает быт старинной русской деревни. В условиях пандемии туристам здесь предложили безопасные экскурсии – в рамках программы «Байки древнего Тыгыдыма» всю информацию можно слушать по аудиогиду, самостоятельно гуляя по территории.

Сейчас курорт и музей совместно работают над созданием нового музея в здании старинной сыродельни Николая Верещагина, основавшего в России сыроделие. В воссозданной сыроварне будут проходить мастер-классы по варке сыра.

Как сообщил управляющий, из-за требований Роспотребнадзора, связанных с пандемией коронавируса, в отеле на новогодние праздники отменены все развлекательные мероприятия в закрытых помещениях. Рестораны будут работать до 23.00. Тем не менее, гости смогут отметить праздник на свежем воздухе, а все службы отеля будут работать в обычном режиме.