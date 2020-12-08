Программа кешбэка на туры по России реализуется Ростуризмом для поддержки пострадавшего от пандемии коронавируса внутреннего туризма, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. Первый этап распродажи прошел с 21 по 28 августа, второй – с 15 октября по 5 декабря. В рамках акции можно было приобрести туры или размещение в отелях продолжительностью от двух ночей без ограничений по стоимости тура и получить 20% потраченной суммы обратно. Выехать в путешествие туристы могут до 10 января 2021 года включительно.

По данным Ростуризма, объем продаж за первый месяц проведения второго этапа акции превысил 2,5 млрд рублей, а с учетом продаж за первый месяц проведения второго этапа составил более 4 млрд рублей. Туры с кешбэком в ходе первого этапа распродажи приобрели более 70 тыс. россиян, в ходе второго – более 200 тыс. Окончательных данных по итогам акции пока нет.

Рост продаж достиг 150%

Опрошенные порталом "Интерфакс-Туризм" туроператоры рассказали, что благодаря акции продажи туров по России значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Так, в компании "Интурист" рост составил 30-150% в зависимости от региона (доля туров с заездами на Новый год составила 20-70%), у "Алеана" спрос увеличился на 65% (доля новогодних туров – 32%). У туроператора "Дельфин" продажи туров благодаря программе кешбэка выросли на 40%.

Средний чек за поездку у туроператоров составил 42 тыс., из которых более 8 тыс. вернулось в рамках кешбэка. Средняя продолжительность тура – 5-7 дней, при этом более 60% туристов отправились в поездку вдвоем.

В свою очередь пользователи сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru чаще всего бронировали отели на три ночи, а средний чек составил 16 700 рублей. Наибольшей популярностью пользовались гостиницы 3*, которые забронировали 34% туристов, а также отели 4*. Гостиницы 5* выбрали всего 9% пользователей сервиса.

В Cosmos Hotel Group порталу «Интерфакс-Туризм» рассказали, что благодаря акции получили более тысячи дополнительных клиентов. В среднем, туры с кешбэком в отелях группы бронировались на 4 дня.

Популярные направления

Самым популярным направлением у всех туроператоров оказался курорт Сочи и в целом Краснодарский край – доля проданных туда турпакетов составила около 40% всех продаж. Менее востребованными оказались Кавказские Минеральные воды, Крым, Урал и Сибирь, Калининградская область, Петербург, Москва и Подмосковье.

Пользователи Ostrovok.ru чаще всего выбирали направления экскурсионного туризма. Среди лидеров здесь Москва и Санкт-Петербург, но затем также идут Сочи и Красная Поляна. Также в топе по объему бронирований у сервиса, Казань, Калининград, Массандра, Ялта, Нижний Новгород, Севастополь, Краснодар, Екатеринбург, Ярославль, Владивосток, Новосибирск.

В сети Cosmos Hotel Group наиболее популярным стал отель 5* Cosmos Collection Izumrudny Les в Клинском районе Московской области, куда приедут более 310 гостей. На втором месте – пятизвездочный Cosmos Collection Altay Resort в Горном Алтае, размещение в нем приобрели более 250 человек. Еще по 150 гостей в рамках акции примут гостиницы «Космос» в Москве и в Петрозаводске.

Самый дорогой тур – в Сочи за 1,3 млн рублей

Рассказали туроператоры и о самых дорогих и дешевых поездках в рамках акции с кэшбеком.

"Рекордным по стоимости оказался тур на двоих в Сочи. За проживание в отеле 5* с завтраками в период новогодних каникул с 29 декабря по 10 января туристы заплатили почти 1,3 млн рублей (кэшбек составил 20 тыс.). В эту стоимость не вошел перелет", — рассказали в "Алеане".

В свою очередь самой дешевой вышла поездка в Адлер. За две ночи в пансионате 2* в номере с удобствами в 250 метрах от моря двое туристов заплатили лишь 1200 рублей, из которых 240 рублей вернулись обратно.

В компании Ostrovok.ru самое дорогое бронирование в рамках акции составило 131 тыс. рублей – в такую сумму обошелся отдых троих взрослых в отеле в Ялте на протяжении семи ночей. При этом самое продолжительное бронирование было совершено в Москве на 30 ночей.

Как сообщалось ранее, в рамках первого этапа распродажи самый дорогой тур был приобретен в Чечню за 120 тыс. рублей. Он включал пятидневное размещение в отеле.

Помог ли кэшбек турбизнесу

"Программа кэшбека оказалась очень своевременной и стала одной из важных мер государственной поддержки турбизнеса и объектов размещения. Она привела к повышению загрузки отелей и санаториев в регионах страны в период межсезонья до 80%", — сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии (РСТ), гендиректор туроператора "АЛЕАН" Илья Уманский.

В "Интуристе" также отметили, что программа кэшбека простимулировала интерес к путешествиям по России и помогла многим по-новому взглянуть на внутренние маршруты.

"Программа помогла поддержать туристический спрос на достаточно высоком уровне в непростых условиях – межсезонье традиционно считается низким сезоном в туризме, в этом году к нему добавились сложная эпидемиологическая обстановка и ухудшение экономического положения россиян. Тем не менее, спрос на отели в России в период действия акции практически достиг уровня прошлого года, что в текущих реалиях – очень хороший результат", — рассказал, в свою очередь, глава Ostrovok.ru Феликс Шпильман.

Уманский подчеркнул, что программу, безусловно, нужно продлевать. Особенно в низкий туристический сезон, поскольку это повышает доступность путешествий.

"Возможно, стоит сделать акцию на отдельные виды отдыха. Например, в этот раз программа кэшбека существенно помогла росту продаж в санаторно–курортном сегменте, ее вполне можно было бы распространить на детский туризм, который показывает сейчас колоссальное падение", — заключил эксперт.