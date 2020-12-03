Представители туриндустрии в социальной сети Facebook обсуждают резонансный выпуск про Владивосток, в котором ведущие постоянно употребляют в речи брань и матерные ругательства, а перед заставкой стоит логотип Ростуризма. Серия размещена на страничке Media Park Production в видеохостинге YouTube. Сейчас сайт и видео не доступны.

Кто такие «Мама Russia» и Media Park Production

Трэвел-шоу «Мама Russia» — проект телеканала ТВ-3, впервые вышел в эфир в сентябре 2019 года. Ведущие передачи – звезды отечественного шоу-бизнеса, которые меняются от выпуска к выпуску, путешествуют по России, чтобы провести пять дней вдали от цивилизации и рассказать зрителям об особенностях того или иного края страны.

Продюсированием занимается компания Media Park Production. По данным «Интерфакс-Спарк», ООО «Медиа Парк Продакшн» зарегистрировано в Москве в мае в 2012 года, сфера деятельности – производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Уставной капитал составляет 100 тыс. рублей, кредитный лимит – 120 тыс. рублей. Доходы компании в 2019 году составили 24,5 млн рублей, в то время как чистая прибыль – всего 272 тыс. рублей.

Отзывы на выпуски шоу неоднозначные. В отзывах к передаче зрители пишут, что задумка была прекрасная, но карта достопримечательностей регионов разочаровала, как и подбор ведущих.

При чем здесь Ростуризм

В прошлом году глава Ростуризма Зарина Догузова планировала перезапустить маркетинговую стратегию, чтобы сделать акцент на внутреннем туризме. Ведомство объявляло тендер на продвижение туристических маршрутов внутри страны, на создание рекламной кампании направлений внутри страны в YouTube и Google и другие.

В октябре прошлого года Ростуризм провел конкурс на создание «аудиовизуальных произведений и их размещение в эфире российского федерального телеканала в целях продвижения культурно-познавательного, внутреннего туризма на территории Российской Федерации».

Согласно данным на портале Госзакупок, ведомство готово было потратить на эти цели 19 млн рублей, потом цена контракта снизилась до 15,9 млн.

В конкурсе принимали участие несколько компаний, которые готовили короткие ознакомительные видео по продвижению внутреннего туризма, среди них и Media Park Production. Однако компания заняла лишь второе место, а контракт был заключен с ООО «Продюсерский центр Гвардия».

Между тем, Media Park Production не растерялись и на всех выпусках «Мама Russia» указали, что трэвел-шоу создано при поддержке Ростуризма. То же самое они указали на официальной странице проекта https://www.mamarussia.tv и даже сделали ссылку на сайт ведомства.

В компании Media Park Production отказались комментировать эту ситуацию.

Среди партнеров проекта – компания NL International, занимающаяся сетевым маркетингом, телекоммуникационный провайдер Москвы и Петербурга Мastertel и туроператор по России Russia Discovery.

Ростуризм не принимал участия в создании проекта

В Ростуризме порталу «Интерфакс-Туризм» опровергли причастность к этому шоу, поскольку у них нет никаких договорных отношений с Media Park Production.

«Федеральное агентство по туризму не участвовало в создании программ «Мама Russia», и не имеет каких-либо договорных отношений с продюсерским центром, выпустившим данные передачи. Соответственно, Ростуризм не согласовывал контент данных программ», — говорится в сообщении ведомства.

Как рассказал порталу «Интерфакс-Туризм» гендиректор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов, разные компании нередко используют логотипы ведомств, говоря о них как о партнерах или о том, что проекты создаются при их поддержке.

«Тем не менее, нарушением считается использование государственных символов рядом с названием ведомства – это флаг, герб. Есть статья административного кодекса за нарушение порядка официального использования государственных символов РФ, которая влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от 100 до 150 тыс. рублей», — пояснил он.

Как сообщили в пресс-службе Ростуризма, они обратились в Media Park Production с просьбой убрать логотип, а также в поддержку YouTube, чтобы они посодействовали в этом вопросе.