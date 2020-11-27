Занзибар – на первом месте

Фото: Coral Travel

"На новогодние даты востребован Занзибар, мы видим хорошую динамику продаж – в том числе благодаря положительным отзывам первых туристов. Направление стало более понятным для россиян", — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

По ее словам, самая востребованная дата с вылетом из Москвы – 29 декабря, загрузка рейса составляет более 50%, что в нынешней ситуации является хорошим показателем. Туристы из регионов также проявляют интерес к направлению, наиболее активны Санкт-Петербург, Новосибирск и Уфа.

В компании "Интурист" порталу "Интерфакс-Туризм" также сообщили, что среди зарубежных направлений для новогоднего отдыха лидирует Занзибар.

Турция популярна даже зимой

Фото: pixabay.com

В "Интуристе" Турция – на втором месте по объему продаж новогодних путешествий. Востребовано направление и у туристов Coral Travel, они предпочитают поездки в Стамбул и Анталью.

"Самая востребованная дата вылета в Стамбул – 31 декабря. Сейчас многие туристы, полюбившие проводить новогодние праздники в европейских городах, рассматривают этот город как адекватную замену. Кроме того, благодаря прямым чартерным рейсам добраться туда можно очень бюджетно", — отметила Макаркова.

Она добавила, что Анталья на новогодние праздники тоже популярна. В первую очередь туристы выбирают отели с хорошей инфраструктурой, где можно гулять, любоваться природой, заниматься спортом, посещать спа и оздоровительные процедуры. Помимо москвичей, путешествия в Анталью активно покупают жители Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Казани.

Интересуют россиян и горнолыжные курорты в Турции – Эрджиес, Паландокен, Улудаг и Карталкая. Полетные программы в ближайшие к курортам аэропорты стартуют 26-27 декабря.

Помимо Занзибара и Турции россияне выбирают и другие направления. Например, в компании "Интурист" — это Дубай, Мальдивы и Куба. Туры на Мальдивы востребованы и у Coral Travel, там отметили, что их традиционно бронируют задолго до начала поездки.

В России выбирают горные лыжи

Фото: АО "КСК"

"У нас в топе спроса на Новый год горнолыжный, а также размеренный отдых в санаториях и отелях со спа и подогреваемыми бассейнами. Направления-лидеры — курорты Кавказских Минеральных вод, Крым. Вдвое вырос спрос на новогодний отдых в горах и прибрежном кластере Сочи, уже сейчас объекты загружены почти на 90%", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора "Алеан".

В Coral Travel и "Интуристе" Сочи и Красную Поляну назвали абсолютным лидером продаж . "Мест в отелях на Новый год действительно осталось мало, но пока еще можно найти в гостиницах "Роза Ски Инн" 3*, "Грейс Калипсо" 4*, "Аркадия отель" 4* и некоторых других", — пояснила Макаркова.

По ее словам, пользуется спросом и горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области, а также Мурманская область – "русская Арктика". "Кольский полуостров за Полярным кругом – самое удачное место в России для наблюдения за северным сиянием, его можно увидеть 7 месяцев в году, с сентября по апрель. Тур стартует из Мурманска, цена за три дня – от 21 тыс. рублей с человека", — рассказала Макаркова.

Как рассказали в компании "Интурист", у них на втором месте в рейтинге продаж находится Крым.

Востребована ли "экскурсионка"?

Фото: pixabay.com

В "Алеане" констатировали, что экскурсионным отдыхом и сити-турами россияне в силу понятных причин интересуются сейчас меньше. "Мы фиксируем снижение спроса на поездки в Санкт-Петербург, который всегда был в лидерах на Новый год. И это при том, что отели города снизили цены на 5-20%", — рассказали в компании.

Тем не менее, часть туристов все равно выбирает экскурсионные поездки – так, в "Интуристе" в числе востребованных направлений назвали Санкт-Петербург, Калининград и Казань.

"В этом году активно растет спрос на зимнюю Карелию, Татарстан – туристы хотят посетить резиденции карельского Деда Мороза Талве Укко и татарского Кэш Бабая", — отметили в "Алеане". В компании добавили, что продажи новогодних туров по России подогрела акция с кэшбеком.

Второй этап распродажи туров по России с кэшбеком стартовал 15 октября. В его рамках россияне могут получить до 20% возврата средств на карту "Мир" при бронировании туров продолжительностью от двух ночей у туроператоров или гостиниц, участвующих в акции. Акция продлится до 5 декабря.