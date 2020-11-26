Традиция проведения распродаж на "Черную пятницу" зародилась в Америке: в этот день магазины открываются очень рано, иногда в полночь, и предлагают серьезные скидки в 50-80%. Это делается для того, чтобы привлечь как можно больше покупателей в "высокий сезон продаж" перед Рождеством и Новым годом.

В 2020 году "Черная пятница" выпадает на 27 ноября.

В России эта акция появилась недавно, но с каждым годом становится все популярнее – скидки предлагают магазины, отели, курорты, авиакомпании, туроператоры. Обычно распродажи длятся не сутки, а дольше – несколько дней или всю неделю. В то же время, 2020-й год и пандемия внесли свои коррективы: почти все крупные российские туроператоры отказались от участия в "Черной пятнице".

В разделе акций на главной странице сайтов туроператоров Coral Travel, "Интурист", ANEZ Tour, TEZ TOUR, "Алеан" нет никаких упоминаний о скидках в честь "Черной пятницы".

Компании предлагают другие акции – например, путешествия по России с кэшбеком, "путешествия без риска" (туроператор обязуется вернуть деньги в случае, если зарубежное направление будет закрыто по причинам эпидемиологической ситуации, либо будут введены ограничения на вылеты из России), раннее бронирование на лето со скидками на проживание, минимальные авансы за бронирование туров и другое.

Единственный крупный туроператор, который принял участие в "Черной пятнице" – TUI Россия. В течение недели до 29 ноября туристам предлагают воспользоваться промокодами, чтобы получить скидку до 25% на поездки как по РФ, так и за границу.

Не отказался от участия в акции и сочинский горнолыжный курорт "Роза Хутор": до 30 ноября со скидкой 47% можно приобрести многодневные и сезонные ски-пассы, поездки на родельбане (горные сани), подъем на канатных дорогах.

В свою очередь, сеть отелей AZIMUT в честь "Черной пятницы" предлагает забронировать размещение со скидками 30-50% в гостиницах в Туапсе, Переславле и Костроме. Проживание в некоторых других отелях сети возможно со скидками 10-25%, но эти акции уже не относятся к "Черной пятнице".

Традиционно предлагает скидки в честь "Черной пятницы" и сервис бронирования жилья Booking.com. Со скидкой от 30% можно забронировать размещение в Петербурге, Москве, Адлере, Сочи, Краснодаре, Новосибирске и других городах вплоть до конца 2021 года. Забронировать нужно до 1 декабря.

A вот платформа для аренды частных апартаментов и домов Airbnb акцию не анонсировала.

Некоторые российские авиакомпании тоже присоединились к "Черной пятнице". Например, на сайте "Победы" 20-22 ноября можно было купить билеты со скидками 20% по всем направлениям.

В свою очередь, "Аэрофлот" отправил подписанным на рассылку "Аэрофлот-Бонус" пассажирам персональные промокоды на скидку до 60% при покупке билета с 26 по 29 ноября. Полеты нужно совершить с 1 декабря по 31 мая 2021 года.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" объявила о скидке 20% на билеты по России (не распространяется на тарифы "бизнес" и "субсидированный") и дополнительные услуги. Распродажа продлится с 26 по 29 ноября и распространяется на вылеты с 1 декабря по 31 октября 2021 года.

Nordwind также участвует в "Черной пятнице". В рамках акции перевозчик предлагает билеты по цене от 999 рублей – правда за эту стоимость можно улететь только из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Распродажа включает перелеты с 20 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года, но не действует в новогодние каникулы с 24 декабря по 12 января.