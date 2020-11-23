"К решению отказаться от страхования ответственности туроператоров мы подходили много лет. За эти годы мы увидели, что этот институт несовершенный, он не оправдал себя. По большей части риски страховщиков всегда были выше, чем выгода", — сказала она.

Пандемия стала кульминацией

Алчеева отметила, что многие компании хотели отказаться от такого вида страхования еще в 2014 году после серии банкротств в турбизнесе, но их уговорили остаться, создав фонд персональной ответственности туроператоров (ФПО).

"В то же время полноценной альтернативой страхованию ФПО называть нельзя. Размер взносов в 7% для небольших операторов слишком мал и не сможет в случае чего покрыть убытки, а для крупных он, наоборот, непомерный. Кроме того, в случае серьезных банкротств для выплат недостаточно средств как страховщика, так и ФПО. В сухом остатке потребитель остается без должного уровня финансовой защиты", — подчеркнула она.

В частности, уходя с рынка в 2018 году туроператор "Натали-Турс" оставил после себя ущерб на миллиард рублей, и средств ФПО не хватило.

"Уход некоторых компаний был очень сомнительным – например, "Лабиринта", "Невы", "РоссТура". Мы часто сталкивались с тем, что туроператоры уходя не минимизировали ущерб – как должны по закону – а наоборот, наращивали обороты, как "Натали" и "Жемчужная река", — рассказала Алчеева.

По ее словам, кульминацией для страховщиков стала пандемия.

"Туротрасль в стагнации. Сейчас риск высочайший прекращения деятельности туроператоров, и он у страховщиков аккумулируется. Страховые компании в 2020 году заключили с туроператорами 5 тыс. договоров на сумму 300 млн рублей, при этом лимит ответственности составляет 19 млрд", — отметила Алчеева.

Убыточно ли страхование ответственности туроператоров

В свою очередь почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько указывал на нестыковки в позиции страховщиков.

"Заявление о том, что все страхование ответственности туроператоров убыточно, не соответствует действительности. Большая часть договоров заключена с туроператорами по внутреннему и въездному туризму. С них страховщики собирают пусть небольшие деньги, но на протяжении многих лет и при полном отсутствии страховых случаев – 100% безубыточный бизнес", — сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

По словам Шпилько, неправда и то, что ВСС выражает заинтересованность всего страхового сообщества в отказе от страхования ответственности туроператоров. Иначе не было бы 5 тыс. договоров, заключенных в условиях кризиса в нынешнем году.

Алчеева в свою очередь отметила, что проблема заключается не только в высоких рисках для страховщиков, но и в целом в нездоровой ситуации, когда разные бизнесы находятся в зависимости друг от друга.

"Туроператор нам говорит: вы не продлили договор, и я вынужден уходить из реестра. Но страховщики — это бизнес со своими интересами, мы не должны быть решающим фактором, мы не регулятор. Это плохо для всех, туроператоры сейчас в зажатых условиях", — сказала она.

Алчеева подчеркнула, что рынок ждет новых инструментов. "Пусть создадут любую альтернативу страхованию, это уже не наша компетенция. Страховщики открыто и заранее сообщили о том, что прекращают работать с туроператорами – это лучше, чем если бы они тихо уходили по одному. Рынок может подготовиться", — заключила она.

История вопроса

Проблема отказов страховых компаний от работы с туроператорами возникла еще несколько лет назад, но особенно обострилась с началом пандемии коронавируса. В апреле 2020 года Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в Центробанк из-за того, что страховые компании стали все чаще отказывать туроператорам в страховании ответственности из-за слишком высоких рисков бизнеса.

Глава ВСС Игорь Юргенс после этого заявил, что страхование туроператоров для страховых компаний – добровольный вид бизнеса, в условиях пандемии он абсолютно убыточен, и они хотели бы от него отказаться. По его словам, механизм гарантий ответственности нуждается в реформировании.

В октябре Юргенс направил в профильный комитет Госдумы письмо о поддержке введения единой системы учета продаваемых пакетных туров "Электронная путевка", предполагающей введение туроператорами информации о каждом проданном туре. "Такая система позволила бы взять под контроль главный параметр, влияющий на размер финансовой ответственности – реальное количество проданных туроператором путевок", — говорилось в обращении главы ВСС.

По закону туроператоры, помимо договора страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств перед туристами, могут использовать в качестве финансового обеспечения банковскую гарантию, а также сформировать фонд персональной ответственности (ФПО) в размере 7% от стоимости туров. В этом случае страховка или банковская гарантия не нужны.

В Едином федеральном реестре туроператоров в ноябре 2020 года состоит 4351 компания. Из них 442 указали среди видов деятельности выездной туризм, 3035 – въездной и 4102 внутренний. Среди этих туроператоров финансовое обеспечение в размере 50 млн рублей имею 92 компании, 10 млн рублей –283 компании, 500 тыс. рублей – 3903 компании.