В августе Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией, а также открыла границу с Абхазией. В сентябре и октябре к этим странам добавились еще 10 – Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сербия, Южная Корея, Япония, Египет. 13 ноября правительство объявило об открытии рейсов еще в два государства – Эфиопию и на Сейшельские острова. При этом часть стран, с которыми открыто авиасообщение, по-прежнему недоступны для россиян, если у них нет вида на жительство или специально оговоренных причин для поездки.

Полеты по международным направлениям разрешены из 11 городов России – Москвы и Московской области (Жуковский), Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Новосибирска, Калининграда, Грозного, Красноярска, Владивостока, Ростова-на-Дону и Уфы.

Турция

Фото: Pixabay.com

Турция – самое популярное направление у российских туристов, в третьем квартале 98% граждан РФ, выезжавших за рубеж, посетили курорты страны.

При въезде россиянам не нужны тесты на коронавирус или прохождение карантина. Единственное требование – заполнить на борту самолета анкету из нескольких пунктов, чтобы сообщить властям о месте своего пребывания в стране. Также на рейсах в Турцию у путешественников строго требуют носить маски, в самой стране также действует масочный режим.

Несмотря на недавнее ужесточение антикоронавирусных мер в стране, в том числе, комендантский час, закрытие ресторанов и ряда музеев Стамбула, мнения туроператоров по поводу спроса на поездки в Турцию зимой разделились. Одни уверены, что ограничения отпугнут туристов, другие считают, что экскурсии можно заменить, а отдых в гостиницах не изменится.

Зимой погода в Турции очень мягкая – тепло и солнечно (12-16 градусов) с кратковременными дождями. Для продления пляжного сезона стоит обратить внимание на южное побережье Средиземного моря. Хотя в море купаться холодновато, можно забронировать номер в отелях с подогреваемыми бассейнами с морской водой, больше всего таких в Белеке и Анталье.

Кроме того, в зимнем сезоне туроператоры предложат горнолыжные туры на турецкие курорты Улудаг, Паландокен и Эрзрум. Их преимущества перед европейскими собратьями – более низкие цены и отели, работающие по популярной системе all inclusive.

ОАЭ

Фото: Pixabay.com

Россия 11 сентября возобновила авиасообщение с ОАЭ, для туристов из РФ открыт аэропорт Дубая. Два рейса в неделю (в пятницу и субботу) выполняет авиакомпания Emirates, с 22 ноября рейсы станут ежедневными. «Аэрофлот» с 20 ноября летает в Дубай ежедневно. Еще один рейс из Москвы по пятницам выполняют «Уральские авиалинии». Также Etihad планирует с 17 декабря возобновить полеты по маршруту Абу-Даби — Москва.

За 96 часов до перелета россиянам нужно будет сделать тест на коронавирус. Кроме того, необходима страховка, покрывающая лечение от этой инфекции. Также придется заполнить «Декларацию о состоянии здоровья» – анкету, которая выдается на борту самолета. В ней турист указывает, что у него отсутствуют симптомы заболевания. Помимо этого, нужно будет скачать на смартфон специальное приложение с функцией геолокации для отслеживания перемещений и оперативной связи с медучреждениями в случае заболевания.

По прилету пассажир должен пройти повторное тестирование на коронавирус. Если результат окажется положительным, такого туриста отправят на карантин. Пребывание на карантине должно покрываться страховкой, в противном случае все расходы оплачивает сам гость. После получения отрицательного результата второго теста турист может завершить режим самоизоляции.

В Абу-Даби все иностранные путешественники обязаны соблюдать 14-дневный карантин в гостинице или другом месте пребывания. Туристам раздают электронные браслеты, чтобы отслеживать их местоположение.

Египет

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

В сентябре между Россией и Египтом возобновлено авиасообщение. Регулярные рейсы в Каир выполняют авиакомпании «Аэрофлот» и Egypt Air три раза в неделю. Туристам необходимо иметь при себе отрицательные результаты теста на ковид. При этом, если добираться в курортные зоны Шарм-эль-Шейха, Хургады, Табы, Марса-Алама и Мерса-Матруха со стыковкой в Стамбуле, то справка не потребуется. Но покидать курорты туристам запрещено.

Стоит отметить, что российские туроператоры не продают пакетные туры на египетские курорты на стыковочных рейсах через Турцию, поэтому здесь туристам доступна только самостоятельная организация отдыха. Возможность отправиться на египетские курорты на прямых рейсах через Каир есть у клиентов Tez Tour, компания организует длинные трансферы на микроавтобусах в курортные зоны.

Египет до запрета авиасообщения в 2015 году был самым популярным направлением отдыха россиян зимой. Туристов привлекали в страну пляжи Красного моря, популярного не только у любителей загорать и купаться, но и дайверов, и серферов.

Тунис

Фото: Интерфакс / Андрей Щетинин

Прямое авиасообщение между Россией и Тунисом пока закрыто. Не выполняются ни регулярные, ни чартерные рейсы. Однако желающие попасть в страну могут сделать это, например, с пересадками в Минске, Стамбуле или Каире.

Власти Туниса с 16 ноября отменили деление стран по эпидемиологической ситуации («красные», «зеленые» и «оранжевые») и унифицировали правила по приему иностранных граждан. Прежде Россия входила в «красный» список стран, гражданам которых был запрещен въезд в Тунис. Теперь у россиян появилась теоретическая возможность посетить страну.

Правда, прибывающим в Тунис из-за рубежа необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее, чем за 72 часа до посадки, а также соблюдать двухнедельный карантин либо дома, либо в специально выделенном отеле. Желающие могут за свой счет сделать второй тест на коронавирус на шестой день. Если он будет отрицательным, то можно прекратить соблюдать изоляцию.

Между тем, граждане, планирующие поездку в Тунис на 5 или менее дней, освобождаются от карантина, но предварительно они должны получить разрешение в санитарной службе.

Туристы, прибывающие в Тунис прямыми чартерными рейсами на отдых, организованный туроператорами, освобождены от предоставления результатов теста и могут сразу отправляться в свой отель. Но россиян эта опция не касается, пока закрыто прямое авиасообщение.

Несмотря на то, что в Тунисе зимой несезон, многие туристы предпочитают отдыхать на курортах стран именно в это время года. Цены на размещение в отелях значительно ниже, есть открытые подогреваемые бассейны и нет толп путешественников. Как правило, такие туристы акцентируют свое внимание на экскурсионных программах и спа-отелях с курсами талассотерапии.

Танзания

Фото: pixabay.com

Танзания – одна из первых стран, с которой Россия возобновила прямое авиасообщение (1 августа). Однако авиакомпании начали выполнять рейсы лишь в октябре, раньше это направление не было востребовано из-за низкого сезона и конкуренции со средиземноморской Турцией. Для посещения страны по прибытии оформляется виза за $50.

С октября на африканский остров летают чартеры крупнейших туроператоров – Anex Tour, «Интурист», Pegas Touristik и Coral Travel. Рейсы для Anex и «Интуриста» выполняет авиакомпания AZUR air, они запланированы не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Казани и Новосибирска.

Власти Танзании отменили для туристов тесты на коронавирус, карантина также нет. По прибытии у путешественников замеряют температуру, а также просят заполнить небольшую анкету. Если какие-то подозрительные симптомы будут обнаружены, их могут попросить сдать тест и пройти 14-дневный карантин в случае, если он окажется положительным. Стоимость теста составит $100.

По словам российских туристов, которые первыми отправились на Занзибар, пляжный отдых на острове может стать незабываемым, если внимательно подойти к выбору отеля и побережья. Также путешественники рекомендуют брать с собой наличные, потому что карты там принимают только в отелях.

Почти во всех гостинцах есть спа, также можно заняться дайвингом и снорклингом, посетить столицу острова – Стоун Таун.

Кения

Фото: smileplanet.ru

До столицы Кении Найроби можно долететь со стыковками в Стамбуле, Лондоне или Танзании (Занзибар), куда с конца октября выполняются регулярные и чартерные рейсы из России.

Помимо визы, туристам потребуется официальная справка (желательно на английском языке) с отрицательным результатом теста на COVID-19, который сделан не ранее, чем за 96 часов до прилета в Кению. Также перед вылетом необходимо зарегистрироваться в базе путешественников на сайте Минздрава страны. Карантин соблюдать не потребуется.

Кения славится своими сафари-турами. В Найроби туристам предлагают отправиться на сафари в заповедник Масаи-Мара, чтобы понаблюдать за антилопами гну и национальный парк Амбосели, из которого открывается великолепный вид на вулкан Килиманджаро, расположенный в Танзании. Кстати, именно в Кении находится популярный бутик-отель в Giraffe Manor, где к туристам в окна заглядывают жирафы. Это место отличается особой фотогеничностью, поэтому придется по нраву не только любителям дикой фауны, но и Instagram-блогерам.

Марокко

Фото: Интерфакс

Несмотря на то, что Росавиация выдала допуск авиакомпании «Аэрофлот» на выполнение до семи рейсов в неделю в Марокко (Касабланку), прямых рейсов из РФ пока нет. Добраться до Марокко можно со стыковкой в Стамбуле, рейсы из İstanbul New Airport выполняет Turkish Airlines.

Россиянам виза в Марокко не нужна, но туристам необходимо предъявить справку с отрицательным результатом теста на ковид, проведенного не ранее, чем за 48 часов до поездки, и ваучер или другой документ, подтверждающий бронирование в отеле.

ЮАР

Фото: pixabay.com

11 ноября президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил, что строгие ограничения на международные поездки, введенные в связи с пандемией коронавируса, снимаются для всех стран.

В рамках протоколов безопасности все иностранные путешественники должны предоставить в аэропорту прилета справку о тесте на коронавирус, сделанном не ранее, чем за 72 часа до вылета. В случае необходимости туристы должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин, расходы на который им придется нести самим.

Из России до Йоханнесбурга сейчас можно добраться со стыковкой в Лондоне или Стамбуле, куда в оба города с 1 августа выполняются прямые рейсы из российских городов.

В ЮАР много национальных парков и частных заповедников, где можно наблюдать диких животных (слона, льва, леопарда) в их естественных условиях, причем на близком расстоянии.

Лето в ЮАР продолжается с октября по март. С утра солнечно, средняя температура днем – плюс 30, а во второй половине дня возможны грозы. Страна пользуется огромным спросом среди любителей пляжного отдыха – курорт Дурбан на побережье Индийского океана славится среди дайверов, а пляжи Кейптауна подходят как для массового купания, так и для серферов. На курортах ЮАР хорошая отельная база в разных ценовых категориях.

Эфиопия

Фото: pixabay.com

Согласно распоряжению правительства РФ, Россия на паритетной основе возобновляет авиасообщение с Эфиопией. Планируется, что самолеты из Москвы в столицу африканской республики Аддис-Абебу будут отправляться три раза в неделю.

Для въезда в Эфиопию россиянам нужна виза, оно обойдется в $60 и позволяет гражданам находиться в стране в течение месяца. Ее можно оформить по прилету в Аддис-Абебу.

Все пассажиры до посадки на борт должны предъявить отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 не старше 120 часов. От этого требования освобождаются дети до 12 лет. Требование также не распространяется на транзитных пассажиров.

По прилету в Аддис-Абебу тест не делается. Быстрый диагностический тест (тест на антитела) вместо ПЦР-теста не принимается.

На сайте Ethiopian Airlines уже есть билеты в Москву c вылетом начиная с 20 ноября. Рейсы запланированы 4 раза в неделю (понедельник, среда, пятница, воскресенье).

Эфиопия славится древними городами, такими, как Аксум, Лалибела, Гондэр, которые когда-то были столицами небольших государств на территории страны.

Кроме того, в Эфиопии расположено множество целебных минеральных источников, например, Содери на востоке страны.

Сейшелы

Фото: Pixabay.com

Сейшельские острова – еще одна страна, с которой власти РФ возобновили авиасообщение. Однако, согласно заявлению МИД республики, Россия не входит в перечень стран, граждане которых могут въезжать на Сейшельские острова.

Тем не менее, российские туристы могут устроить себе роскошный пляжный отдых на Сейшелах, если проведут двухнедельный карантин в одной из безопасных стран, утвержденных властями республики. Среди них – Куба, Египет, Кения, Мальдивы и другие. Также туристам необходимо отправить заявку на посещение Сейшел в Управление общественного здравоохранения и предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. Результаты надо будет загрузить в форму заявки. Сдать тесты должны как дети, так и взрослые.

Всем туристам, отбывшим карантин в безопасных странах, нужно пробыть в одном сертифицированном отеле не менее 5 ночей, не покидая его. Повторный ПЦР-тест будет выполнен на 6-й день (бесплатно). Если результат теста отрицательный, туристы смогут продолжить свой запланированный отпуск на 7-й день. Если результат теста положительный, они должны будут остаться в гостинице до получения разрешения от органов здравоохранения.

В Сейшельский архипелаг входит более 100 островов, обитаемы из них только 33. Здесь самые красивые и белоснежные пляжи, прекрасные рестораны, а парам понравятся романтические прогулки на яхте. Кроме того, на островах сохранились редкие виды флоры и фауны, например, орех коко-де-мер – своеобразный символ страны, который произрастает только на Сейшелах, а также уникальные гигантские альдабрские черепахи.

Мальдивы

Фото: Pixabay.com

Авиасообщение между РФ и Мальдивами было возобновлено 10 сентября. Рейсы из Москвы в Мале выполняет «Аэрофлот» четыре раза в неделю, с 22 ноября – 7 раз в неделю. Со стыковкой на Мальдивы можно добраться через Стамбул и Дубай.

Также с 28 ноября туроператор Anex Tour будет отправлять своих туристов на Мальдивы на регулярных рейсах Azur Air, которые будут выполняться по субботам.

Кроме того, авиакомпания «Россия» получила допуск на регулярные рейсы из Москвы в Мале (Мальдивы). Разрешенная частота для перевозчика – пять рейсов в неделю.

Туристам необходимо предъявить справку ПЦР-теста с отрицательным результатом на COVID-19 на английском языке. Тест должен быть сделан менее чем за 96 часов до вылета, он обязателен для всех путешествующих на Мальдивы за исключением детей до 1 года.

Не ранее, чем за 24 часа до прибытия, нужно заполнить специальную форму на иммиграционном портале Imuga для получения QR-кода. Помимо информации о состоянии здоровья, странах, посещаемых последние 14 дней, необходимо загрузить свою фотографию и копию ПЦР-теста. Полученный QR-код предъявляется при прохождении паспортного контроля. Ту же процедуру необходимо сделать и за день до вылета с Мальдивских островов.

Стоит отметить, что на Мальдивах действуют строгие правила санитарной безопасности. Например, там обязательно ношение масок, а туристам запрещено покидать острова-курорты, куда они приехали отдыхать.

Куба

Фото: pixabay.com

Полеты на Кубу возобновлены с 15 октября. Всех туристов по прилету ожидает термометрия и бесплатный ПЦР-тест на ковид, результат станет известен в этот же день. Необходимо иметь при себе страховку с покрытием на COVID-19. Если ее не будет, то путешественнику при въезде в страну придется приобрести кубинскую медицинскую страховку за $30.

Кроме того, с 1 декабря для всех прибывающих на Кубу пассажиров вводится новый санитарный сбор в размере $30. Его не нужно будет оплачивать отдельно, сбор включен в стоимость авиабилета.

В настоящее время прямые чартерные рейсы на Кайо-Коко и в Санта-Клару выполняют Nordwind Airlines («Пегас Туристик») и AZUR air (Anex Tour и «Интурист»). Чартеры AZUR air смогут летать в Кайо-Коко, Кайо-Ларго и Санта-Клару три раза в неделю в рамках зимней навигации до 29 марта 2021 года.

Также авиакомпания получила допуски на регулярные рейсы из Москвы на Кайо-Лорго – три раза в неделю, в Санта-Клару – пять раз в неделю.

Что касается столицы республики Гаваны, аэропорт города возобновил работу 15 ноября. Но из России рейсов туда пока нет.

Доминикана

Фото: Pixabay.com

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ рассматривал по инициативе Росавиации вопрос открытия рейсов в Доминикану, но решение отложили, и рейсов в страну по-прежнему нет. Некоторые источники сообщают, что авиасообщение все же планируют возобновить в ближайшие недели.

При пересечении границы справка об отсутствии COVID-19 не нужна, туристов в аэропортах будут проверять на ковид выборочно. Также им предложат бесплатные страховки от ковида, которые будут действовать до декабря. Страховка покроет расходы на тестирование, а также расходы на тот случай, если путешественник заболеет коронавирусом или ему понадобится карантин.

Мексика

Фото: pixabay.com

Мексика не вводила никаких ограничений для путешественников. Туристам нужно лишь заполнить по прибытии анкету о факторах риска заражения коронавирусом для иммиграционной службы. В ней нужно указать рейс, страны, посещенные в течение последних 14 дней, есть ли контакты с заболевшими ковидом, а также наличие каких-либо симптомов заболевания.

Добраться до Канкуна можно с двумя стыковками, в Великобритании и США.

Бразилия

Фото: pixabay.com

В конце июля Бразилия отменила ограничения на въезд, введенные из-за коронавируса. Туристам не нужно сдавать тест на ковид перед поездкой или соблюдать карантин по прибытии. Однако путешественникам стоит обеспокоиться и приобрести медицинскую страховку на весь период пребывания.

Бразилия – страна вечного лета. Температура воздуха стабильно держится выше 20 градусов, а сезоны отличаются лишь количеством дождей. Так, когда в северном полушарии, то есть у нас, зима, то в Бразилии наступает лето. Именно этот период – с декабря по март – самое лучшее время для купания. Самый главный праздник лета – Новый год, или Reveillon. 31 декабря принято одеваться в белые одежды, дарить друг другу подарки, пить шампанское и прощать старые обиды.

Добраться до Бразилии из России можно с одной пересадкой в лондонском аэропорту Хитроу. Рейсы до Сан-Паулу выполняет British Airways.