В результате к концу года многие подобные предприятия в Поволжье фиксируют падение продаж и кадровый дефицит, последствия которого исправить сложнее, чем последствия кризиса.

Пустых полок к Новому году не было никогда

Председатель правления художественных мастерских "Дымковская игрушка" (Кировская область) Надежда Менчикова отмечает резкое снижение продаж и отсутствие заказов на ближайшую перспективу.

"Нам удалось взять кредит, последние средства которого взяли буквально вчера, на декабрь уже средств нет. Деньги направили на оплату коммунальных услуг, выплату минимальных зарплат. Продажи все очень упали. Не берут товар партиями. Раньше к новому году все полки уже были пустыми, сейчас заказов нет, такого никогда не было. Уже обзвонили всех клиентов, все ждут и боятся что-либо покупать", — сказала Менчикова "Интерфаксу".

Она отметила, что их основными клиентами являются туристы, которые выезжают за пределы региона или приезжают в Кировскую область.

"Раньше у нас за новогодние каникулы мы делали продажи, как за месяц, поскольку на экскурсии до 700 человек в день приходили. Сейчас прогнозировать ситуацию на следующий год очень сложно", — добавила руководитель организации.

Коронавирус можно победить, а дефицит кадров — нет

Между тем, фабрике "Городецкая роспись" (Нижегородская область) удалось воспользоваться мерами поддержки.

"Деньги мы получали, они помогли. Часть направлялась на оплату коммуналки и на компенсацию заработных плат", — сообщил "Интерфаксу" директор фабрики Олег Латухин.

По его словам, число заказов на фабрике также существенно снизилось из-за небольшого потока туристов в Городец, а также из-за закрытия сувенирных магазинов.

"По цифрам мы провалились, но сейчас активно готовимся к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода, разрабатываем новую продукцию — расписываем изделия узором, который в 40-е годы использовал господин Коновалов (один из главных художников фабрики "Городецкая роспись"- ИФ)", — добавил собеседник агентства.

Он отметил, что для сферы промыслов важнее кризиса, связанного с пандемией, является кадровая проблема.

"Мы можем оборудовать мастерские, поставить золотые станки, но на них некому будет работать. Пенсионеры, которые задействованы у нас, поработают еще пару лет и уйдут на отдых, а молодежь их не заменит. Государство в плане обучения мастеров должно что-то придумать, привлекать их на предприятия", — резюмировал Латухин.

В департаменте туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области "Интерфаксу" уточнили, что к середине ноября 17 организаций народно-художественных промыслов смогли воспользоваться субсидиями на общую сумму 100 млн рублей.

Также нижегородским предприятиям народных художественных промыслов продлили до 31 декабря срок выплаты субсидий по оплате труда сотрудникам и оплате ЖКУ, напомнили в департаменте. Организации могут подать документы на выплаты до 31 января 2021 года.

"Кроме того, ежегодно выделяются бюджетные средства в рамках подпрограммы "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Нижегородской области" госпрограммы "Развитие предпринимательства Нижегородской области", — уточнили в департаменте.

Спасло развитие онлайн-торговли до пандемии

Развитие торговли через интернет-магазин до весны 2020 года, когда это стало почти единственным способом продажи пуховых платков, помогло компании "ОренбургШаль" (Оренбургская область), считает директор по развитию Николай Захаров.

"Весной понемногу сворачивали объемы (производства — ИФ), но штат сохранили. Наш основной источник — интернет-торговля, но и там были продажи низкие. Вероятно, потому, что мы обращались к онлайн-продаже (до пандемии — ИФ), резкого снижения финансовых показателей нет, находимся на прошлогоднем уровне. Конечно, нет положительной динамики, которую закладывает бизнес ежегодно, но резкого снижения нет. Если не будет повторного локдауна, то смотрим на будущее с осторожным оптимизмом", — сказал Захаров "Интерфаксу".

Он отметил, что сейчас выросла конкуренция между игроками онлайн, поэтому компания "планирует выходить на маркет-плейсы, расширять список партнеров по продаже продукции".

Собеседник агентства подчеркнул, что компания не входит в перечень субсидируемых и не получала никакой финансовой господдержки.

Фестиваль народных промыслов перенесен, выставки ограничены

Народные промыслы в этом году пострадали не только от снижения туристического потока, но и из-за отмены выставочных мероприятий.

Так, летом не состоялся традиционный международный фестиваль народных промыслов "Золотая хохлома", который имеет статус международного и ежегодно проводится в городе Семенове Нижегородской области. На трехдневный фестиваль с 2004 года съезжались мастера из разных российских регионов и стран, а также многочисленные туристы.

"В 2021 году планируется, что фестиваль пройдет в первой половине июня. Точные даты будут известны в 2021 году и будут зависеть от складывающейся санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе", — сообщили "Интерфаксу" в департаменте туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области.

До 2020 года проведение городских праздничных фестивалей, как правило, сопровождалось выставками изделий народных мастеров.

"В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией на территории Нижегородской области на проведение культурно-массовых мероприятий, в том числе в сфере НХП, наложены ограничения", — добавили в ведомстве.